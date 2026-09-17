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Rayan marca e Bournemouth vence em estreia na Liga Europa

Brasileiro Rayan marcou em sua estreia na Liga Europa pelo Bournemouth

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 18:10
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Rayan apontando após marcar gol pelo Bournemouth
Rayan comemorando gol pelo Bournemouth (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

O Bournemouth venceu a Real Sociedad por 2 a 1, nesta quinta-feira (17), pela primeira rodada da fase de liga da Liga Europa. Em uma noite histórica para o clube inglês, que disputou pela primeira vez uma competição europeia, Rayan, ex-Vasco, também fez sua estreia em torneios da Uefa e marcou um dos gols da vitória.

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O Bournemouth começou a partida buscando o ataque e abriu o placar aos 11 minutos. Justin Kluivert recebeu cruzamento rasteiro de Adrien Truffert e finalizou para colocar os visitantes em vantagem. O lance ainda passou por uma revisão do VAR antes da confirmação do gol.

Nove minutos depois, foi a vez de Rayan aparecer. O brasileiro recebeu um cruzamento preciso de Alex Scott e cabeceou para as redes, fazendo 2 a 0. O gol marcou a estreia do atacante em competições da Uefa e também o primeiro jogo do Bournemouth em torneios continentais.

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Antes do intervalo, o Bournemouth quase ampliou a vantagem. Evanilson apareceu em boa posição e desviou de cabeça, mas a bola acertou a trave com o goleiro da Real Sociedad já batido.

Real Sociedad reage no segundo tempo

A equipe espanhola voltou do intervalo tentando diminuir o prejuízo e conseguiu marcar aos 12 minutos da etapa final. Sergio Gómez acertou um cruzamento que ganhou a direção do gol e recolocou a Real Sociedad na partida.

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Com o 2 a 1 no placar, os donos da casa passaram a pressionar em busca do empate. O Bournemouth, por sua vez, recuou e encontrou dificuldades para controlar o jogo nos minutos finais.

A pressão aumentou na reta final. Aos 40 minutos, Oskarsson recebeu livre dentro da área e finalizou rasteiro, mas o goleiro Petrovic apareceu para fazer uma grande defesa e evitar o empate.

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Nos acréscimos, o goleiro do Bournemouth voltou a ser decisivo. Oskarsson recebeu no segundo poste e finalizou à queima-roupa, mas Petrovic fez outra intervenção importante para garantir a vitória inglesa.

Com o resultado, o Bournemouth iniciou sua campanha europeia com uma vitória fora de casa, enquanto Rayan teve uma estreia marcante ao balançar as redes logo em sua primeira partida por uma competição da Uefa.

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Rayan comemorando gol
Rayan comemorando gol pelo Bournemouth (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

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