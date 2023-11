No seu mais recente projeto musical, o EP “Sou Eu”, o cantor Spark e o jogador de futebol Anderson Talisca, que atua no Al Nassr ao lado de Cristiano Ronaldo, unificam definitivamente suas personas. Com as duas carreiras sendo trabalhadas sempre de formas distintas, a partir desta produção, Spark e Anderson Talisca passam a abraçar com mais naturalidade sua notoriedade no esporte e suas ambições musicais, fundindo-as sob uma única identidade, embora as alcunhas continuarão as mesmas em seus respectivos “palcos”.