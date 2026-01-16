Anderson Talisca vence prêmio musical como 'Spark'; conheça
Jogador venceu categoria de "Performance do Ano" no Prêmio R&B Brazil
O meia-atacante Anderson Talisca, do Fenerbahçe, conquistou o prêmio de "Performance do Ano" no Prêmio R&B Brazil com seu projeto audiovisual "Notas Live". O anúncio foi feito nesta segunda-feira (12) pela organização do evento. Fora dos gramados, o atleta vive uma carreira musical como Spark, alter ego artístico do atleta.
Em publicação oficial, o perfil do prêmio destacou que a atmosfera da apresentação, aliada à adesão do público, foi decisiva para a escolha. Com a conquista, Spark consolida seu nome como um dos principais expoentes do R&B nacional, ampliando sua presença na cena e reafirmando sua identidade artística.
— Esse prêmio representa muito mais do que uma performance. 'Notas Live' nasceu de um desejo de criar algo sincero, que conectasse som, imagem e sentimento. Divido essa conquista com todo mundo que acreditou e vibrou junto comigo — disse o jogador.
O projeto "Notas Live" marca um momento importante da carreira do artista, evidenciando sua versatilidade e capacidade de transitar entre música, performance e narrativa visual, características que vêm definindo sua trajetória recente.
