Anderson Talisca vence prêmio musical como 'Spark'; conheça

O meia-atacante Anderson Talisca, do Fenerbahçe, conquistou o prêmio de "Performance do Ano" no Prêmio R&B Brazil com seu projeto audiovisual "Notas Live". O anúncio foi feito nesta segunda-feira (12) pela organização do evento. Fora dos gramados, o atleta vive uma carreira musical como Spark, alter ego artístico do atleta.

continua após a publicidade

➡️ Possível saída de Vegetti divide opiniões entre torcedores do Vasco: 'Me iludiu'

Em publicação oficial, o perfil do prêmio destacou que a atmosfera da apresentação, aliada à adesão do público, foi decisiva para a escolha. Com a conquista, Spark consolida seu nome como um dos principais expoentes do R&B nacional, ampliando sua presença na cena e reafirmando sua identidade artística.

— Esse prêmio representa muito mais do que uma performance. 'Notas Live' nasceu de um desejo de criar algo sincero, que conectasse som, imagem e sentimento. Divido essa conquista com todo mundo que acreditou e vibrou junto comigo — disse o jogador.

continua após a publicidade

O projeto "Notas Live" marca um momento importante da carreira do artista, evidenciando sua versatilidade e capacidade de transitar entre música, performance e narrativa visual, características que vêm definindo sua trajetória recente.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas