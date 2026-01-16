menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Anderson Talisca vence prêmio musical como 'Spark'; conheça

Jogador venceu categoria de "Performance do Ano" no Prêmio R&B Brazil

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/01/2026
15:14
Anderson Talisca divide carreira de jogador com artística como Spark (Foto: Divulgação)
Anderson Talisca divide carreira de jogador com artística como Spark (Foto: Divulgação)
O meia-atacante Anderson Talisca, do Fenerbahçe, conquistou o prêmio de "Performance do Ano" no Prêmio R&B Brazil com seu projeto audiovisual "Notas Live". O anúncio foi feito nesta segunda-feira (12) pela organização do evento. Fora dos gramados, o atleta vive uma carreira musical como Spark, alter ego artístico do atleta.

Em publicação oficial, o perfil do prêmio destacou que a atmosfera da apresentação, aliada à adesão do público, foi decisiva para a escolha. Com a conquista, Spark consolida seu nome como um dos principais expoentes do R&B nacional, ampliando sua presença na cena e reafirmando sua identidade artística.

— Esse prêmio representa muito mais do que uma performance. 'Notas Live' nasceu de um desejo de criar algo sincero, que conectasse som, imagem e sentimento. Divido essa conquista com todo mundo que acreditou e vibrou junto comigo — disse o jogador.

O projeto "Notas Live" marca um momento importante da carreira do artista, evidenciando sua versatilidade e capacidade de transitar entre música, performance e narrativa visual, características que vêm definindo sua trajetória recente.

Anderson Talisca como Spark em apresentação musical (Foto: Divulgação)
Anderson Talisca como Spark em apresentação musical (Foto: Divulgação)

