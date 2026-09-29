Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Arrascaeta tem cirurgia marcada após fratura no punho; jogador chega ao Rio nesta quarta

Uruguaio deve desfalcar o Flamengo nos dois jogos da Libertadores, em outubro

PorLucas BayerNathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 09:07
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Arrascaeta é consolado ao deixar o gramado após a fratura no punho
Arrascaeta é consolado ao deixar o gramado após a fratura no punho (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Após fraturar o punho esquerdo na partida contra a Coreia do Sul, durante amistoso internacional nesta Data Fifa, Arrascaeta tem desembarque previsto no Rio de Janeiro para a tarde desta quarta-feira (30), com chegada estimada para as 16h, no Galeão. Na manhã de quinta-feira (1º), o uruguaio será internado para realizar os últimos exames pré-operatórios, e, na sequência, passará por cirurgia para corrigir a fratura.

Arrascaeta é consolado ao deixar o gramado após a fratura no punho

Análise: Arrascaeta se reencontra no Uruguai, mas sofre duro golpe e preocupa o Flamengo

Flamengo
Há 8 minutos
Maracanã

Maracanã troca gramado e terá sequência decisiva de Flamengo e Fluminense; entenda mudanças

Futebol Nacional
Há 7 horas

O procedimento será conduzido por Fernando Sassaki, chefe do Departamento Médico do Flamengo, ao lado de Roberto Feres, especialista nesse tipo de lesão, conforme divulgado em nota do clube.

continua após a publicidade

Considerando o dia da cirurgia como o início da recuperação, o prazo estimado é de seis semanas. Se o período for confirmado, Arrascaeta ficará fora dos dois jogos do Flamengo contra o Estudiantes, da Argentina, pelas semifinais da Libertadores, marcados para os dias 15 e 22 de outubro.

Fernando Sassaki, médico do Flamengo, conduz o procedimento e lidera a recuperação do uruguaio. Considerando o dia da cirurgia como "dia zero" da recuperação, em um primeiro momento, o tempo de recuperação liga um alerta.

continua após a publicidade

➡️ Análise: Arrascaeta se reencontra no Uruguai, mas preocupa o Flamengo

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Lesão de Arrascaeta preocupa Flamengo em fase decisiva

Inicialmente, o prazo previsto para o retorno de Arrascaeta, baseando-se no histórico desse tipo de lesão em atletas, é de seis semanas. É claro que o prazo depende de como o corpo do atleta reagirá ao tratamento e também de cada caso particular da lesão, podendo ser encurtado.

Com isso, Arrascaeta ficaria fora dos dois jogos das semifinais da Libertadores, quando o Flamengo encara o Estudiantes, da Argentina, nos dias 15 e 22 de outubro. Para que ele ficasse à disposição para o jogo de ida, por exemplo, ele teria apenas 17 dias para se recuperar.

continua após a publicidade

Já em caso de classificação para a final, o cenário seria de otimismo pela utilização do jogador. A decisão está marcada para o dia 28 de novembro, no Uruguai.

➡️ Bap critica veto às bets: 'Como vou pagar o Paquetá?'

Desolado, Arrascaeta deixa o gramado após fraturar o punho em vitória do Uruguai
Desolado, Arrascaeta deixa o gramado após fraturar o punho em vitória do Uruguai (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Veja a nota do Flamengo na íntegra sobre a situação de Arrascaeta

O meia Giorgian De Arrascaeta, em retorno do período de Data FIFA com a seleção uruguaia, desembarcará no Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (30), com chegada prevista para as 16 horas. No dia seguinte, ainda pela manhã, o jogador será internado para realizar os últimos exames pré-operatórios. A cirurgia para corrigir uma fratura no punho esquerdo, sofrida no amistoso entre Uruguai e Coreia do Sul, será realizada logo após. Fernando Sassaki, chefe do Departamento Médico do Flamengo, comandará o procedimento ao lado de Roberto Feres, especialista nesse tipo de lesão.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Bap, presidente do Flamengo

Fora de Campo

Torcida do Flamengo reage à fala de Bap sobre bets: 'Vergonha'

Há 5 minutos
Flamengo confirmou a lesão do camisa 10 (Foto: Divulgação/Uruguay)

Futebol Internacional

Além de Arrascaeta, veja outros jogadores lesionados na Data Fifa

Há 45 minutos
Arrascaeta é consolado ao deixar o gramado após a fratura no punho

Flamengo

Análise: Arrascaeta se reencontra no Uruguai, mas sofre duro golpe e preocupa o Flamengo

Há 3 horas
Maracanã

Futebol Nacional

Maracanã troca gramado e terá sequência decisiva de Flamengo e Fluminense; entenda mudanças

Há 5 horas
Arrascaeta na goleada do Uruguai sobre a Coreia do Sul

Flamengo

Uruguai se pronuncia e divulga foto de Arrascaeta, do Flamengo, com tipoia

Há 11 horas
O presidente do Flamengo, BAP, durante entrevista ao Mengo Cast em que alertou para o impacto da Medida Provisória das bets nas contas do clube

Flamengo

Bap ataca veto às bets e prevê perda milionária no Flamengo

Há 12 horas
Mais LANCE!
Desolado, Arrascaeta deixa o gramado após fraturar o punho em vitória do Uruguai

Flamengo já foi eliminado durante lesão de Arrascaeta em Data Fifa; veja números

Fluminense Maracanã

Flamengo x Fluminense: venda de ingressos para tricolores é aberta; veja preços e como comprar

Arrascaeta é consolado ao deixar o gramado após a fratura no punho

Tempo de recuperação de Arrascaeta preocupa Flamengo; médico explica cenário

Desolado, Arrascaeta deixa o gramado após fraturar o punho em vitória do Uruguai

Arrascaeta, do Flamengo, se manifesta após fratura pelo Uruguai: 'Não há medo'

Arrascaeta é consolado ao deixar o gramado após a fratura no punho

Arrascaeta vira assunto após lesão em Data Fifa: 'Só serve para isso'

Arrascaeta, do Flamengo, durante o amistoso do Uruguai

Arrascaeta, do Flamengo, sofre fratura no punho esquerdo e passará por cirurgia

Arrascaeta, do Flamengo, em amistoso do Uruguai

Arrascaeta, do Flamengo, se machuca em amistoso do Uruguai e preocupa; veja vídeo

Arrascaeta comemora gol pela seleção do Uruguai (Foto: Divulgação/Seleção do Uruguai)

Coreia do Sul x Uruguai: Arrascaeta brilha em amistoso; veja vídeo

Jorge Jesus na época que treinava o Flamengo

Jorge Jesus é sincero sobre possível volta ao Flamengo: 'Tenho certeza'

Neymar marcou presença no NFL Rio Game e falou sobre o time dele no Rio de Janeiro

Neymar não esconde torcida por clube do Rio: 'Eu sou Mengão'

Romário perde recurso na Justiça de São Paulo

Romário nega ter feito vídeo criticando fala de Lula sobre Flamengo e bets

Emerson Royal e Saúl Ñíguez acompanham as emoções da NFL nas arquibancadas do Maracanã

Jogadores do Flamengo curtem jogo da NFL no Maracanã e trocam brincadeiras

Flamengo Libertadores 2019

Ídolo do Flamengo, Diego brilha em festa na Alemanha com gol contra o Real Madrid