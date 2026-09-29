Após fraturar o punho esquerdo na partida contra a Coreia do Sul, durante amistoso internacional nesta Data Fifa, Arrascaeta tem desembarque previsto no Rio de Janeiro para a tarde desta quarta-feira (30), com chegada estimada para as 16h, no Galeão. Na manhã de quinta-feira (1º), o uruguaio será internado para realizar os últimos exames pré-operatórios, e, na sequência, passará por cirurgia para corrigir a fratura.

O procedimento será conduzido por Fernando Sassaki, chefe do Departamento Médico do Flamengo, ao lado de Roberto Feres, especialista nesse tipo de lesão, conforme divulgado em nota do clube.

continua após a publicidade

Considerando o dia da cirurgia como o início da recuperação, o prazo estimado é de seis semanas. Se o período for confirmado, Arrascaeta ficará fora dos dois jogos do Flamengo contra o Estudiantes, da Argentina, pelas semifinais da Libertadores, marcados para os dias 15 e 22 de outubro.

Fernando Sassaki, médico do Flamengo, conduz o procedimento e lidera a recuperação do uruguaio. Considerando o dia da cirurgia como "dia zero" da recuperação, em um primeiro momento, o tempo de recuperação liga um alerta.

continua após a publicidade

➡️ Análise: Arrascaeta se reencontra no Uruguai, mas preocupa o Flamengo

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Lesão de Arrascaeta preocupa Flamengo em fase decisiva

Inicialmente, o prazo previsto para o retorno de Arrascaeta, baseando-se no histórico desse tipo de lesão em atletas, é de seis semanas. É claro que o prazo depende de como o corpo do atleta reagirá ao tratamento e também de cada caso particular da lesão, podendo ser encurtado.

Com isso, Arrascaeta ficaria fora dos dois jogos das semifinais da Libertadores, quando o Flamengo encara o Estudiantes, da Argentina, nos dias 15 e 22 de outubro. Para que ele ficasse à disposição para o jogo de ida, por exemplo, ele teria apenas 17 dias para se recuperar.

continua após a publicidade

Já em caso de classificação para a final, o cenário seria de otimismo pela utilização do jogador. A decisão está marcada para o dia 28 de novembro, no Uruguai.

➡️ Bap critica veto às bets: 'Como vou pagar o Paquetá?'

Desolado, Arrascaeta deixa o gramado após fraturar o punho em vitória do Uruguai (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Veja a nota do Flamengo na íntegra sobre a situação de Arrascaeta

O meia Giorgian De Arrascaeta, em retorno do período de Data FIFA com a seleção uruguaia, desembarcará no Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (30), com chegada prevista para as 16 horas. No dia seguinte, ainda pela manhã, o jogador será internado para realizar os últimos exames pré-operatórios. A cirurgia para corrigir uma fratura no punho esquerdo, sofrida no amistoso entre Uruguai e Coreia do Sul, será realizada logo após. Fernando Sassaki, chefe do Departamento Médico do Flamengo, comandará o procedimento ao lado de Roberto Feres, especialista nesse tipo de lesão.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.