Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Análise: Arrascaeta se reencontra no Uruguai, mas sofre duro golpe e preocupa o Flamengo

Camisa 10 viveu grande atuação pelo Uruguai antes de deixar o campo com dores

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 07:00
Favorite o Lance! no Google

Existem momentos em que uma lesão pesa ainda mais pelo contexto em que acontece. Para Arrascaeta, do Flamengo, a fratura no punho esquerdo, constatada após a vitória do Uruguai por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, chega justamente quando o meia parecia reencontrar sua melhor versão com a camisa da Celeste.

Arrascaeta, do Flamengo, durante o amistoso do Uruguai

Arrascaeta, do Flamengo, sofre fratura no punho esquerdo e passará por cirurgia

Flamengo
Há 15 horas
Arrascaeta, do Flamengo, em amistoso do Uruguai

Arrascaeta, do Flamengo, se machuca em amistoso do Uruguai e preocupa; veja vídeo

Flamengo
Há 15 horas
Jorge Jesus na época que treinava o Flamengo

Jorge Jesus é sincero sobre possível volta ao Flamengo: ‘Tenho certeza’

Fora de Campo
Há 1 dia

O camisa 10 marcou um gol, deu uma assistência e participou diretamente da construção da goleada. Em uma atuação de 32 minutos antes de ser substituído no segundo tempo, voltou a mostrar a influência que o torcedor do Flamengo conhece tão bem.

continua após a publicidade

O golpe veio depois de um escorregão. Arrascaeta caiu no gramado e deixou a partida com dores no punho. Os exames confirmaram a fratura. A imagem é dura, principalmente pelo momento.

Arrascaeta é consolado ao deixar o gramado após a fratura no punho
Arrascaeta, do Flamengo, é consolado ao deixar o gramado após a fratura no punho pelo uruguai (Foto: Jung Yeon-je/AFP)

O reencontro que terminou cedo demais

Arrascaeta havia começado a Data Fifa como reserva. Na derrota por 3 a 1 para o Japão, entrou aos 22 minutos do segundo tempo e teve apenas 28 minutos para tentar mudar o cenário.

continua após a publicidade

Contra a Coreia do Sul, a história foi diferente. Titular, o meia precisou de apenas 13 minutos para participar do primeiro gol uruguaio, dando assistência para Darwin Núñez. Aos 27', marcou o seu, com um bonito chute de fora da área. Os números ajudam a dimensionar a atuação:

  1. 1 gol
  2. 🅰️ 1 assistência
  3. 🧠 1 grande chance criada
  4. 🔑 2 passes decisivos
  5. 29/33 passes certos (88%)

Era o Arrascaeta que o Uruguai esperava reencontrar. E justamente quando esse reencontro acontecia, veio a notícia que interrompeu a sequência.

continua após a publicidade
Arrascaeta comemora gol do Uruguai em amistoso na Data Fifa
Arrascaeta comemora gol do Uruguai em amistoso na Data Fifa (Foto: Jung Yeon-je/AFP)

Um cenário que traz lembranças da Copa

A nova lesão também resgata uma lembrança recente e incômoda para o uruguaio. Antes da Copa do Mundo deste ano, Arrascaeta foi liberado pelo Flamengo antecipadamente para se apresentar ao Uruguai e continuar o tratamento da lesão na clavícula direita em seu país. A expectativa era de que ele pudesse se recuperar a tempo da estreia. O cenário mudou durante um treinamento da seleção.

Arrascaeta sofreu uma lesão muscular na panturrilha e, apesar de não ter sido cortado, não entrou em campo em nenhuma partida do Mundial. Agora, meses depois, ele volta a viver uma situação delicada justamente quando recuperava protagonismo com o Uruguai.

continua após a publicidade

É importante separar os dois episódios: as lesões são diferentes. O ponto em comum está no momento. Mais uma vez, Arrascaeta encontra um obstáculo físico quando veste a camisa da Celeste e parece pronto para reassumir o protagonismo.

O problema chega em hora ruim para o Flamengo

Para o Flamengo, a preocupação é ainda maior por causa do calendário. O clube ainda aguarda o retorno de Arrascaeta ao Brasil para avaliar com mais precisão o cenário e definir o tempo de recuperação. Por isso, ainda não há uma previsão oficial para o retorno. Mas o momento da temporada torna a situação especialmente delicada.

continua após a publicidade

Arrascaeta foi decisivo recentemente na Libertadores. Saiu do banco contra o Independiente del Valle e marcou o gol que garantiu o empate por 1 a 1 no Maracanã e confirmou a classificação rubro-negra para a semifinal.

Arrascaeta marca o gol da classificação do Flamengo às semifinais da Libertadores.
Arrascaeta marca gol da classificação do Flamengo às semifinais da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Agora, o Flamengo terá o Estudiantes, da Argentina, pela frente. Ainda sem saber exatamente quanto tempo ficará fora, a tendência é que o camisa 10 seja desfalque no primeiro jogo da semifinal, em La Plata, o que obrigará Leonardo Jardim a encontrar uma solução dentro do elenco. E não é simples substituir Arrascaeta.

continua após a publicidade

Não apenas pelo talento individual, mas pelo papel que exerce no funcionamento da equipe. O uruguaio oferece criatividade, capacidade de decisão e leitura de jogo. É capaz de encontrar espaços, criar oportunidades e aparecer em momentos importantes.

O Flamengo tem alternativas e construiu, ao longo da temporada, um elenco profundo. Mas há jogadores que não são substituídos por uma simples troca de posição. Arrascaeta é um deles.

continua após a publicidade

Por isso, a fratura representa um duro golpe em um momento em que o camisa 10 parecia recuperar, também com a seleção, a versão que o tornou tão importante para o Flamengo.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Maracanã

Futebol Nacional

Maracanã troca gramado e terá sequência decisiva de Flamengo e Fluminense; entenda mudanças

Há 1 hora
Arrascaeta na goleada do Uruguai sobre a Coreia do Sul

Flamengo

Uruguai se pronuncia e divulga foto de Arrascaeta, do Flamengo, com tipoia

Há 7 horas
O presidente do Flamengo, BAP, durante entrevista ao Mengo Cast em que alertou para o impacto da Medida Provisória das bets nas contas do clube

Flamengo

Bap ataca veto às bets e prevê perda milionária no Flamengo

Há 9 horas
Desolado, Arrascaeta deixa o gramado após fraturar o punho em vitória do Uruguai

Flamengo

Flamengo já foi eliminado durante lesão de Arrascaeta em Data Fifa; veja números

Há 12 horas
Fluminense Maracanã

Fluminense

Flamengo x Fluminense: venda de ingressos para tricolores é aberta; veja preços e como comprar

Há 14 horas
Arrascaeta é consolado ao deixar o gramado após a fratura no punho

Flamengo

Tempo de recuperação de Arrascaeta preocupa Flamengo; médico explica cenário

Há 14 horas
Mais LANCE!
Desolado, Arrascaeta deixa o gramado após fraturar o punho em vitória do Uruguai

Arrascaeta, do Flamengo, se manifesta após fratura pelo Uruguai: 'Não há medo'

Arrascaeta é consolado ao deixar o gramado após a fratura no punho

Arrascaeta vira assunto após lesão em Data Fifa: 'Só serve para isso'

Arrascaeta, do Flamengo, durante o amistoso do Uruguai

Arrascaeta, do Flamengo, sofre fratura no punho esquerdo e passará por cirurgia

Arrascaeta, do Flamengo, em amistoso do Uruguai

Arrascaeta, do Flamengo, se machuca em amistoso do Uruguai e preocupa; veja vídeo

Arrascaeta comemora gol pela seleção do Uruguai (Foto: Divulgação/Seleção do Uruguai)

Coreia do Sul x Uruguai: Arrascaeta brilha em amistoso; veja vídeo

Jorge Jesus na época que treinava o Flamengo

Jorge Jesus é sincero sobre possível volta ao Flamengo: 'Tenho certeza'

Neymar marcou presença no NFL Rio Game e falou sobre o time dele no Rio de Janeiro

Neymar não esconde torcida por clube do Rio: 'Eu sou Mengão'

Romário perde recurso na Justiça de São Paulo

Romário nega ter feito vídeo criticando fala de Lula sobre Flamengo e bets

Emerson Royal e Saúl Ñíguez acompanham as emoções da NFL nas arquibancadas do Maracanã

Jogadores do Flamengo curtem jogo da NFL no Maracanã e trocam brincadeiras

Flamengo Libertadores 2019

Ídolo do Flamengo, Diego brilha em festa na Alemanha com gol contra o Real Madrid

zagueiro nº 20 do Estudiantes Eric Meza (L) e o atacante nº 16 do Flamengo Samuel Lino lutam pela bola durante a partida de futebol da fase de grupos da Copa Libertadores entre o Estudiantes de La Plata da Argentina e o Flamengo do Brasil no estádio Jorge Luis Hirschi em La Plata, província de Buenos Aires, Argentina, em 29 de abril de 2026

Estudiantes sofre com lesões antes de enfrentar o Flamengo na Libertadores

Ninho do Urubu, CT do Flamengo

Flamengo nega negociação com Fatal Model e aciona departamento jurídico

Samuel Ongaratto, diretor de negócios da Fatal Model

Diretor da Fatal Model explica oferta para Corinthians e Flamengo: 'Seria uma honra'