Existem momentos em que uma lesão pesa ainda mais pelo contexto em que acontece. Para Arrascaeta, do Flamengo, a fratura no punho esquerdo, constatada após a vitória do Uruguai por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, chega justamente quando o meia parecia reencontrar sua melhor versão com a camisa da Celeste.

O camisa 10 marcou um gol, deu uma assistência e participou diretamente da construção da goleada. Em uma atuação de 32 minutos antes de ser substituído no segundo tempo, voltou a mostrar a influência que o torcedor do Flamengo conhece tão bem.

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O golpe veio depois de um escorregão. Arrascaeta caiu no gramado e deixou a partida com dores no punho. Os exames confirmaram a fratura. A imagem é dura, principalmente pelo momento.

Arrascaeta, do Flamengo, é consolado ao deixar o gramado após a fratura no punho pelo uruguai (Foto: Jung Yeon-je/AFP)

O reencontro que terminou cedo demais

Arrascaeta havia começado a Data Fifa como reserva. Na derrota por 3 a 1 para o Japão, entrou aos 22 minutos do segundo tempo e teve apenas 28 minutos para tentar mudar o cenário.

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Contra a Coreia do Sul, a história foi diferente. Titular, o meia precisou de apenas 13 minutos para participar do primeiro gol uruguaio, dando assistência para Darwin Núñez. Aos 27', marcou o seu, com um bonito chute de fora da área. Os números ajudam a dimensionar a atuação:

⚽ 1 gol 🅰️ 1 assistência 🧠 1 grande chance criada 🔑 2 passes decisivos ✅ 29/33 passes certos (88%)

Era o Arrascaeta que o Uruguai esperava reencontrar. E justamente quando esse reencontro acontecia, veio a notícia que interrompeu a sequência.

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Arrascaeta comemora gol do Uruguai em amistoso na Data Fifa (Foto: Jung Yeon-je/AFP)

Um cenário que traz lembranças da Copa

A nova lesão também resgata uma lembrança recente e incômoda para o uruguaio. Antes da Copa do Mundo deste ano, Arrascaeta foi liberado pelo Flamengo antecipadamente para se apresentar ao Uruguai e continuar o tratamento da lesão na clavícula direita em seu país. A expectativa era de que ele pudesse se recuperar a tempo da estreia. O cenário mudou durante um treinamento da seleção.

Arrascaeta sofreu uma lesão muscular na panturrilha e, apesar de não ter sido cortado, não entrou em campo em nenhuma partida do Mundial. Agora, meses depois, ele volta a viver uma situação delicada justamente quando recuperava protagonismo com o Uruguai.

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É importante separar os dois episódios: as lesões são diferentes. O ponto em comum está no momento. Mais uma vez, Arrascaeta encontra um obstáculo físico quando veste a camisa da Celeste e parece pronto para reassumir o protagonismo.

O problema chega em hora ruim para o Flamengo

Para o Flamengo, a preocupação é ainda maior por causa do calendário. O clube ainda aguarda o retorno de Arrascaeta ao Brasil para avaliar com mais precisão o cenário e definir o tempo de recuperação. Por isso, ainda não há uma previsão oficial para o retorno. Mas o momento da temporada torna a situação especialmente delicada.

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Arrascaeta foi decisivo recentemente na Libertadores. Saiu do banco contra o Independiente del Valle e marcou o gol que garantiu o empate por 1 a 1 no Maracanã e confirmou a classificação rubro-negra para a semifinal.

Arrascaeta marca gol da classificação do Flamengo às semifinais da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Agora, o Flamengo terá o Estudiantes, da Argentina, pela frente. Ainda sem saber exatamente quanto tempo ficará fora, a tendência é que o camisa 10 seja desfalque no primeiro jogo da semifinal, em La Plata, o que obrigará Leonardo Jardim a encontrar uma solução dentro do elenco. E não é simples substituir Arrascaeta.

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Não apenas pelo talento individual, mas pelo papel que exerce no funcionamento da equipe. O uruguaio oferece criatividade, capacidade de decisão e leitura de jogo. É capaz de encontrar espaços, criar oportunidades e aparecer em momentos importantes.

O Flamengo tem alternativas e construiu, ao longo da temporada, um elenco profundo. Mas há jogadores que não são substituídos por uma simples troca de posição. Arrascaeta é um deles.

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Por isso, a fratura representa um duro golpe em um momento em que o camisa 10 parecia recuperar, também com a seleção, a versão que o tornou tão importante para o Flamengo.

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