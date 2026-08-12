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Finalíssima é cancelada, e Brasil busca novo adversário para Data Fifa

Lance! confirmou que Seleção Feminina não enfrentará a Inglaterra em outubro por conta de calendário

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 16:39
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Seleção brasileira feminina no jogo com a Colômbia pela Copa América (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
Seleção brasileira feminina no jogo com a Colômbia pela Copa América (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

A Finalíssima Feminina entre Brasil e Inglaterra, que estava prevista para ser disputada durante a Data Fifa de outubro de 2026, não será mais realizada. A decisão está relacionada ao calendário da seleção inglesa, que ainda busca a classificação para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

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A Inglaterra disputará a repescagem europeia por uma vaga no Mundial, o que inviabilizou a realização do confronto com o Brasil no período inicialmente reservado para a Finalíssima. A informação foi confirmada pelo Lance! nesta quarta-feira (12).

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Apesar do cancelamento da Finalíssima, a Seleção Brasileira Feminina terá um compromisso durante a Data Fifa de outubro. A CBF trabalha para marcar um amistoso, mas o adversário ainda não foi definido. A entidade deve divulgar novas informações sobre a programação da Seleção em breve. Por enquanto, também não há previsão de uma nova data para a disputa da Finalíssima contra a Inglaterra.

Sobre a Finalíssima

Brasil e Inglaterra conquistaram novamente seus respectivos torneios continentais em 2025. O Brasil venceu a Copa América Feminina, enquanto a Inglaterra ficou com o título da Eurocopa Feminina, repetindo a condição que havia levado as equipes a disputar a primeira Finalíssima feminina, em 2023.

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Naquela ocasião, a Inglaterra venceu o Brasil nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, em Wembley.

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Copa do Mundo Feminina 2027

  • Total de partidas: 64, distribuídas ao longo de aproximadamente um mês
  • Início: 24 de junho de 2027
  • Final: 25 de julho de 2027

Formato da competição

A Copa do Mundo feminina conta com duas fases, sendo a primeira classificatória e a segunda eliminatória. Nesta edição, a Fifa mantém o formato da última edição, realizada na Austrália e Nova Zelândia, com 32 seleções, 64 jogos e fase de grupos + mata-mata.

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  • Fase de grupos: 32 seleções divididas em 8 grupos de 4 equipes cada; as duas melhores de cada grupo avançam
  • Fase eliminatória: 16 equipes nas oitavas de final, seguidas de quartas, semifinais e final

Distribuição de vagas por confederação (29 vagas diretas + 3 via repescagem intercontinental):

  • UEFA: 11
  • AFC (Ásia): 6
  • CAF (África): 4
  • CONCACAF: 4
  • CONMEBOL (América do Sul, já com o Brasil): 3
  • OFC (Oceania): 1
  • Repescagem: torneio em duas fases, com 10 times disputando as 3 vagas finais

Cidades-sede

As cidades-sede refletem a diversidade geográfica e cultural do país: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena).

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