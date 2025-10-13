Palmeiras busca novo treinador para o time feminino: veja quatro nomes no mercado
O Palmeiras já planeja a temporada 2026 do futebol feminino. Camilla Orlando deixará o comando da equipe ao fim desta temporada para se dedicar integralmente à Seleção brasileira Sub-20, e o clube já analisa opções para substituí-la.
Ainda sem informações sobre negociações, o Lance! mapeou possíveis nomes no mercado brasileiro e internacional que podem assumir o comando do Verdão. Foram levados em consideração: perfil, modelo de jogo e trabalhos notáveis nos últimos anos.
Técnicos livres no mercado
Emily Lima
Os rumores sobre uma possível ida ao Palmeiras aumentaram após a saída da técnica do Levante, da Espanha, na última semana. O Lance! apurou que Emily vê com bons olhos um retorno ao Brasil, principalmente por motivos familiares. Nos bastidores, o Palmeiras é citado como um dos clubes que poderiam interessá-la caso surja uma oportunidade. A brasileira acumula passagens por Seleção Brasileira, São José, São Caetano e pelas seleções de Brasil, Equador e Peru, além do Levante.
Jéssica de Lima
Aos 44 anos, Jéssica se despediu da Ferroviária em junho deste ano. Ex-jogadora, a treinadora tem experiência em clubes como Rio Preto, Ponte Preta e Realidade Jovem, além de passagem pela Seleção Sub-20. Ficou quatro temporadas na Ferroviária e atualmente está sem clube.
Treinadores com contrato
Tatiele Silveira
Tatiele, do Colo-Colo, é destaque na Libertadores Feminina 2025 e soma 36 vitórias consecutivas, sem perder há mais de um ano. Em entrevista recente ao Lance!, destacou seu vínculo com o Colo-Colo, válido até 2026, e o desejo de continuar em ambientes competitivos.
Felipe Freitas
Outro nome em evidência no cenário nacional é Felipe Freitas, do Bahia. Aos 41 anos, acumula experiência nas categorias de base de Santos e Flamengo, além do profissional de Cruzeiro e Bahia. Nesta temporada, além de ter chegado às quartas do Brasileirão, a equipe é semifinalista da Copa do Brasil Feminina.
Em agosto, renovou contrato com o Tricolor de Aço, mas ainda não há detalhes sobre a duração do novo vínculo.
➡️ Os pilares do sucesso do Bahia, adversário do Atlético-MG na Copa do Brasil Feminina
O que disse o vice do Palmeiras
Em entrevista exclusiva ao Lance!, o 2º vice-presidente do Palmeiras, Paulo Buosi, comentou sobre a mudança no comando técnico da equipe feminina.
— É um prêmio para ela (Camilla) ir para a Seleção, ela fez um trabalho muito bom. A gente vai encaixar um profissional, está sendo feito isso com calma, pelo Alberto, isso é só depois do final da temporada. Será alguém que se encaixe dentro da nossa realidade e do projeto. Tenho certeza que será um nome para agregar, para que a gente continue evoluindo — disse ele.
