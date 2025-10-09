Choque-Rei e jogaço! Confira os confrontos das semifinais Copa do Brasil Feminina 2025
Bahia, Ferroviária, Palmeiras e São Paulo seguem na briga pelo título inédito
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta quinta-feira (9) o caminho até a final da Copa do Brasil Feminina 2025: São Paulo x Palmeiras e Ferroviária x Bahia. O segundo torneio mais importante do calendário nacional teve seu chaveamento, datas e mandos de campo da fase final sorteados. O evento foi realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão ao vivo pela CBF TV no YouTube. Para assistir o evento completo, confira o vídeo:
Semifinais da Copa do Brasil Feminina 2025 🏆
O MorumBis sediará o clássico entre São Paulo e Palmeiras no dia 5 de novembro, com o time da casa assumindo a posição de mandante. Além disso, o estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP) abrigará o confronto entre Ferroviária e Bahia, no qual a equipe do interior paulista terá a mesma prerrogativa. Em ambas as partidas, se o placar permanecer igual ao término do tempo regulamentar, a definição dos finalistas ocorrerá por meio de cobranças de pênaltis. O mando de campo das partidas finais, agora com os finalistas já definidos, será estabelecido por meio de sorteio realizado pela CBF, afastando-se, portanto, a possibilidade de uma disputa em campo neutro.
📜 História e premiação 💰
Criado em 2007, o torneio foi disputado de forma ininterrupta até 2016, passando por um hiato entre 2017 e 2024. A competição retornou nesta temporada, reformulada e consolidada como uma das mais relevantes do calendário nacional do futebol feminino. Pelo avanço à semi, cada clube embolsou R$ 70 mil de premiação. Na final, cada clube levará R$ 100 mil pela classificação. Além disso, o campeão ficará com R$ 1 milhão e o vice com R$ 500 mil.
