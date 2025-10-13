Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (13/10/2025)
Veja os jogos televisionados desta segunda-feira (13)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (13), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série B do Brasileirão, Eliminatórias para a Copa do Mundo na Europa e entre outros mais.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Mbappé iguala marca histórica de Messi após jogo da França
Futebol Internacional12/10/2025
- Futebol Internacional
Atacante do Internacional chora ao marcar em estreia em seleção
Futebol Internacional12/10/2025
- Futebol Internacional
Zidane confirma retorno como treinador e indica cargo que quer assumir
Futebol Internacional12/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 13 de outubro de 2025)
Brasileirão Série B
Volta Redonda x Atlético-GO – 19h – ESPN e Disney+
CRB x Ferroviária – 21h30 – Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Eliminatórias Europeias
Eslováquia x Luxemburgo – 15h45 – Disney+
Eslovênia x Suíça – 15h45 – ESPN 4 e Disney+
Irlanda do Norte x Alemanha – 15h45 – ESPN e Disney+
Islândia x França – 15h45 – Sportv
Macedônia do Norte x Cazaquistão – 15h45 – Disney+
País de Gales x Bélgica – 15h45 – Sportv 2
Suécia x Kosovo – 15h45 – Disney+
Ucrânia x Azerbaijão – 15h45 – Disney+
➡️Clique para assistir no Sportv
Eliminatórias Africanas
Guiné Equatorial x Libéria – 10h – FIFA+
São Tomé e Príncipe x Malawi – 10h – FIFA+
Sudão do Sul x Togo – 10h – FIFA+
Tunísia x Namíbia – 10h – FIFA+
Cabo Verde x Suazilândia – 13h – FIFA+
Camarões x Angola – 13h – FIFA+
Lesoto x Zimbábue – 13h – FIFA+
Maurícia x Líbia – 13h – FIFA+
Amistoso sub-23
Indonésia sub-23 x Índia sub-23 – 10h – FIFA+
Amistoso sub-20
Portugal sub-20 x Alemanha sub-20 – 11h – FIFA+
Amistoso
Montenegro x Liechtenstein – 13h – Sportv 2
Porto Rico x Argentina – 20h – CazéTV
Campeonato Espanhol (segunda divisão)
Córdoba x Cultural Leonesa – 15h30 – Disney+
Brasileirão sub-17 (final)
Grêmio sub-17 x Atlético-MG sub-17 – 20h – Sportv
Eliminatórias da Concacaf
Honduras x Haiti – 21h – Canal GOAT
Costa Rica x Nicarágua – 23h – Canal GOAT
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias