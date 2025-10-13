menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (13/10/2025)

Veja os jogos televisionados desta segunda-feira (13)

Dia 13/10/2025
Mbappé em jogo da França contra o Azerbaijão pelas Eliminatórias (Foto: Franck Fife / AFP)
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (13), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série B do Brasileirão, Eliminatórias para a Copa do Mundo na Europa e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 13 de outubro de 2025)

Brasileirão Série B

Volta Redonda x Atlético-GO – 19h – ESPN e Disney+
CRB x Ferroviária – 21h30 – Disney+

Eliminatórias Europeias

Eslováquia x Luxemburgo – 15h45 – Disney+
Eslovênia x Suíça – 15h45 – ESPN 4 e Disney+
Irlanda do Norte x Alemanha – 15h45 – ESPN e Disney+
Islândia x França – 15h45 – Sportv
Macedônia do Norte x Cazaquistão – 15h45 – Disney+
País de Gales x Bélgica – 15h45 – Sportv 2
Suécia x Kosovo – 15h45 – Disney+
Ucrânia x Azerbaijão – 15h45 – Disney+

Jogos de hoje: a Alemanha enfrenta a Irlanda do Norte nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Daniel Roland / AFP)
Jogos de hoje: a Alemanha enfrenta a Irlanda do Norte nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Daniel Roland / AFP)

Eliminatórias Africanas

Guiné Equatorial x Libéria – 10h – FIFA+
São Tomé e Príncipe x Malawi – 10h – FIFA+
Sudão do Sul x Togo – 10h – FIFA+
Tunísia x Namíbia – 10h – FIFA+
Cabo Verde x Suazilândia – 13h – FIFA+
Camarões x Angola – 13h – FIFA+
Lesoto x Zimbábue – 13h – FIFA+
Maurícia x Líbia – 13h – FIFA+

Amistoso sub-23

Indonésia sub-23 x Índia sub-23 – 10h – FIFA+

Amistoso sub-20

Portugal sub-20 x Alemanha sub-20 – 11h – FIFA+

Amistoso

Montenegro x Liechtenstein – 13h – Sportv 2
Porto Rico x Argentina – 20h – CazéTV

Campeonato Espanhol (segunda divisão)

Córdoba x Cultural Leonesa – 15h30 – Disney+

Brasileirão sub-17 (final)

Grêmio sub-17 x Atlético-MG sub-17 – 20h – Sportv

Eliminatórias da Concacaf

Honduras x Haiti – 21h – Canal GOAT
Costa Rica x Nicarágua – 23h – Canal GOAT

circulo com pontos dentroTudo sobre

