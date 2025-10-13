menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Flamengo bate o Vasco e mantém invencibilidade no Carioca

Meninas da Gávea venceram por 3 a 1

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 13/10/2025
12:31
Atualizado há 0 minutos
Flamengo vence Vasco pelo Carioca Feminino. (Foto: Mariana Sá/Flamengo)
imagem cameraFlamengo vence Vasco pelo Carioca Feminino. (Foto: Mariana Sá/Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo levou a melhor no clássico diante do Vasco e venceu por 3 a 1, na manhã desta segunda-feira (13), na Gávea, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca Feminino. Os gols rubro-negros foram marcados por Mariana, Vitória Almeida e Leidiane, enquanto Lourdes descontou para o Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

Relacionadas

O duelo foi equilibrado, mas o Flamengo mostrou mais eficiência nas finalizações e soube controlar as ações da partida. Além do bom desempenho ofensivo, o time ainda contou com defesa de pênalti da goleira Vivi Holzel, que evitou a reação vascaína e garantiu a vitória em casa.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Campanhas de Flamengo e Vasco no Carioca Feminino

Com o resultado, o Flamengo chegou a 13 pontos em cinco jogos, assumindo a liderança parcial do Carioca Feminino. A equipe soma quatro vitórias e um empate, justamente contra o Botafogo, na rodada anterior. Mesmo sem Cristiane, em licença-maternidade, o Rubro-Negro ostenta o melhor ataque da competição, com 45 gols marcados.

continua após a publicidade

O Vasco, por sua vez, segue na quarta colocação, com nove pontos. Esta foi a segunda derrota das Meninas da Colina, que já haviam sido superadas por 5 a 0 pelo Botafogo na 3ª rodada.

➡️ Em fase artilheira, atacante é aposta do Botafogo contra o Fluminense

Flamengo e Vasco se enfrentaram na Gávea pelo Carioca Feminino. (Foto: Mariana Sá/Flamengo)
Flamengo e Vasco se enfrentaram na Gávea pelo Carioca Feminino. (Foto: Mariana Sá/Flamengo)

Próximos jogos do Carioca Feminino

Confira datas e horários das últimas rodadas do Campeonato Carioca:

Rodada 6

  1. Sábado, 18/10, às 15h – Botafogo x Búzios
  2. Sábado, 18/10, às 15h – Flamengo x Heips
  3. Sábado, 18/10, às 15h – EC Resende x Pérolas Negras
  4. Domingo, 19/10, às 10h – Vasco x Fluminense

Rodada 7

  1. Sábado, 25/10, às 15h – Botafogo x Pérolas Negras
  2. Sábado, 25/10, às 15h – Fluminense x Flamengo
  3. Sábado, 25/10, às 15h – Vasco x Búzios
  4. Sábado, 25/10, às 15h – Heips x EC Resende

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias