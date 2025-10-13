Flamengo bate o Vasco e mantém invencibilidade no Carioca
Meninas da Gávea venceram por 3 a 1
O Flamengo levou a melhor no clássico diante do Vasco e venceu por 3 a 1, na manhã desta segunda-feira (13), na Gávea, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca Feminino. Os gols rubro-negros foram marcados por Mariana, Vitória Almeida e Leidiane, enquanto Lourdes descontou para o Cruz-Maltino.
O duelo foi equilibrado, mas o Flamengo mostrou mais eficiência nas finalizações e soube controlar as ações da partida. Além do bom desempenho ofensivo, o time ainda contou com defesa de pênalti da goleira Vivi Holzel, que evitou a reação vascaína e garantiu a vitória em casa.
Campanhas de Flamengo e Vasco no Carioca Feminino
Com o resultado, o Flamengo chegou a 13 pontos em cinco jogos, assumindo a liderança parcial do Carioca Feminino. A equipe soma quatro vitórias e um empate, justamente contra o Botafogo, na rodada anterior. Mesmo sem Cristiane, em licença-maternidade, o Rubro-Negro ostenta o melhor ataque da competição, com 45 gols marcados.
O Vasco, por sua vez, segue na quarta colocação, com nove pontos. Esta foi a segunda derrota das Meninas da Colina, que já haviam sido superadas por 5 a 0 pelo Botafogo na 3ª rodada.
Próximos jogos do Carioca Feminino
Confira datas e horários das últimas rodadas do Campeonato Carioca:
Rodada 6
- Sábado, 18/10, às 15h – Botafogo x Búzios
- Sábado, 18/10, às 15h – Flamengo x Heips
- Sábado, 18/10, às 15h – EC Resende x Pérolas Negras
- Domingo, 19/10, às 10h – Vasco x Fluminense
Rodada 7
- Sábado, 25/10, às 15h – Botafogo x Pérolas Negras
- Sábado, 25/10, às 15h – Fluminense x Flamengo
- Sábado, 25/10, às 15h – Vasco x Búzios
- Sábado, 25/10, às 15h – Heips x EC Resende
