menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Deportivo Cali elimina São Paulo e enfrenta o Colo-Colo na semifinal da Libertadores

Equipe colombiana venceu por 2 a 0

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 12/10/2025
22:30
Atualizado há 1 minutos
Deportivo Cali elimina São Paulo. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)
imagem cameraDeportivo Cali elimina São Paulo. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Deportivo Cali venceu o São Paulo por 2 a 0 na noite deste domingo (12), no Estádio Florencio Sola, e garantiu vaga nas semifinais da Libertadores Feminina. Marquínez e Paola García marcaram os gols colombianos.

continua após a publicidade

Relacionadas

Com o resultado, o Deportivo enfrentará o Colo-Colo, do Chile, em busca de um lugar na grande decisão. Caso avance, o adversário na final sairá do duelo entre Corinthians e Ferroviária, que se enfrentam no outro lado da chave.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

São Paulo se despede da competição

O São Paulo terminou sua primeira participação na Libertadores Feminina nas quartas de final. O sonho continental do São Paulo chegou ao fim de forma amarga. A equipe tricolor foi eliminada pelo Deportivo Cali nas quartas de final da Libertadores Feminina 2025, após uma campanha que começou promissora, mas terminou antes do esperado.

continua após a publicidade

O time paulista avançou em segundo lugar no Grupo C, com duas vitórias e uma derrota, justamente para o Colo-Colo. As vitórias sobre o San Lorenzo e Olímpia deram confiança ao elenco comandado por Thiago Viana.

Nas quartas, porém, o São Paulo esbarrou na experiência do Deportivo Cali. Em um jogo equilibrado, as colombianas aproveitaram melhor as oportunidades e saíram com a classificação a partir de dois erros defensivos: o recuo de Kaká e o pênalti cometido por Karol Gil. O Tricolor ainda tentou, com até quatro atacantes, mas parou na boa atuação da goleira adversária e na falta de precisão nas finalizações.

continua após a publicidade

➡️ Colo-Colo de Tatiele Silveira vence e avança à semifinal da Libertadores Feminina

Deportivo Cali venceu o São Paulo por 2 a 0 neste domingo (12), na Libertadores Feminina. (Staff Images Woman/CONMEBOL)
Deportivo Cali venceu o São Paulo por 2 a 0 neste domingo (12), na Libertadores Feminina. (Staff Images Woman/CONMEBOL)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias