O Deportivo Cali venceu o São Paulo por 2 a 0 na noite deste domingo (12), no Estádio Florencio Sola, e garantiu vaga nas semifinais da Libertadores Feminina. Marquínez e Paola García marcaram os gols colombianos.

Com o resultado, o Deportivo enfrentará o Colo-Colo, do Chile, em busca de um lugar na grande decisão. Caso avance, o adversário na final sairá do duelo entre Corinthians e Ferroviária, que se enfrentam no outro lado da chave.

São Paulo se despede da competição

O São Paulo terminou sua primeira participação na Libertadores Feminina nas quartas de final. O sonho continental do São Paulo chegou ao fim de forma amarga. A equipe tricolor foi eliminada pelo Deportivo Cali nas quartas de final da Libertadores Feminina 2025, após uma campanha que começou promissora, mas terminou antes do esperado.

O time paulista avançou em segundo lugar no Grupo C, com duas vitórias e uma derrota, justamente para o Colo-Colo. As vitórias sobre o San Lorenzo e Olímpia deram confiança ao elenco comandado por Thiago Viana.

Nas quartas, porém, o São Paulo esbarrou na experiência do Deportivo Cali. Em um jogo equilibrado, as colombianas aproveitaram melhor as oportunidades e saíram com a classificação a partir de dois erros defensivos: o recuo de Kaká e o pênalti cometido por Karol Gil. O Tricolor ainda tentou, com até quatro atacantes, mas parou na boa atuação da goleira adversária e na falta de precisão nas finalizações.

