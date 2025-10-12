São Paulo e Deportivo Cali escalados para as quartas da Libertadores; veja titulares
Equipes entram em campo neste domingo (12), às 20h
O São Paulo entra em campo neste domingo (12), às 20h (horário de Brasília), contra o Deportivo Cali, pelas quartas de final da Libertadores Feminina. A bola rola no Estádio Florencio Sola, em Banfield, e conta com transmissão do SporTV (TV fechada), XSports (TV aberta) Goat (YouTube), da CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming).
Thiago Viana, técnico do Tricolor Paulista, optou pelo que tem de melhor para a partida decisiva. As novidades são: a volta de Serrana, que no último jogo deu lugar à Crivelari, e de Maressa no lugar de Karla Alves. Desta forma, o time vem a campo com Carlinha, Bia Menezes, Carol Gil, Kaká, Bruna Calderan, Camilinha, Maressa, Serrana, Isa, Aline Milene e Millene.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
O Deportivo Cali, por sua vez, também terá força máxima para o duelo. A equipe de Jhon Alber Ortíz inicia com Luisa Agudelo, Jessica Bermeo, Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar, Loren Sanchéz, Paula Medina, Paola García, Melanin Aponzá, Kelly Ibarguen e María Marquinez.
Informações de São Paulo x Deportivo Cali
FICHA TÉCNICA - SÃO PAULO X DEPORTIVO CALI
- Libertadores Feminina - quartas de final
- Data: domingo, 12 de outubro de 2025
- Horário: 20h
- Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield
- Onde assistir: SporTV (TV fechada), XSports (TV aberta) Goat (YouTube), da CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming)
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
SÃO PAULO: Carlinha, Bia Menezes, Carol Gil, Kaká, Bruna Calderan, Camilinha, Maressa, Serrana, Isa, Aline Milene e Millene. Técnico: Thiago Viana.
DEPORTIVO CALI: Luisa Agudelo, Jessica Bermeo, Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar, Loren Sanchéz, Paula Medina, Paola García, Melanin Aponzá, Kelly Ibarguen e María Marquinez. Técnico: Jhon Alber Ortíz.
