Semifinais da Libertadores Feminina: datas e horários
Corinthians e Ferroviária se classificaram, enquanto o São Paulo ficou pelo caminho
As semifinais da Libertadores Feminina 2025 estão definidas. Quatro equipes tradicionais do continente seguem na disputa pelo título: Corinthians, Ferroviária, Colo-Colo, do Chile, e Deportivo Cali, da Colômbia.
O primeiro confronto será entre Colo-Colo, do Chile, contra o Deportivo Cali, que eliminou o São Paulo. O duelo acontece na quarta-feira, 15 de outubro, às 16h (de Brasília), no Francisco Urbano, em Morón.
O segundo jogo do dia será o clássico brasileiro entre Corinthians e Ferroviária, marcado para 20h (de Brasília), no mesmo estádio.
As equipes vencedoras avançam para a grande final, marcada para o sábado, 18 de outubro, também em solo argentino. No mesmo dia, será realizada a decisão do terceiro lugar entre as equipes derrotadas nas semifinais. Veja datas e horários:
Colo-Colo x Deportivo Cali
- Data: quarta-feira, 15 de outubro
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Francisco Urbano, Morón
Corinthians x Ferroviária
- Data: quarta-feira, 15 de outubro
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Estádio Francisco Urbano, Morón
Final e disputa pelo terceiro lugar
- Data: sábado, 18 de outubro
- Local: a definir
Como foram as classificações
O Corinthians deu show e garantiu vaga na semifinal da Libertadores Feminina ao vencer o Boca Juniors (ARG) por 4 a 0 no último sábado (11), em Morón. A tarde foi de Gabi Zanotti, que marcou os três gols da partida e comandou a classificação das Brabas.
A Ferroviária derrotou o Independiente Dragonas por 3 a 0 na noite deste sábado (11), pelas quartas de final da Libertadores Feminina, e garantiu confronto com o Corinthians na semifinal. Os gols da vitória foram anotados por Raquel, Natalia Vendito e Andressa.
O Colo-Colo, comandado pela brasileira Tatiele Silveira, está na semifinal da Libertadores Feminina. A equipe venceu o Libertad por 1 a 0 na tarde deste domingo (12), com gol de Valencia.
O Deportivo Cali venceu o São Paulo por 2 a 0 na noite deste domingo (12), no Estádio Florencio Sola, e garantiu vaga nas semifinais da Libertadores Feminina. Marquínez e Paola García marcaram os gols colombianos.
