Vice-líder do Brasileirão Feminino, a Ferroviária estreou com goleada no Paulistão Feminino ao vencer o Taubaté por 6 a 0 nesta quinta-feira (7). O bom momento do time de Araraquara soma uma estrutura consolidada ao longo dos anos à continuidade do trabalho técnico: os "segredos" das Guerreiras Grenás.

continua após a publicidade

O futebol feminino na Ferroviária existe desde 2001, muito antes de Corinthians, Palmeiras e São Paulo investirem na modalidade.

Araraquara, município do interior paulista com pouco mais de 240 mil habitantes, abraçou o futebol feminino e comemorou conquistas históricas, como os títulos da Libertadores Feminina em 2015 e 2020.

Nesta temporada, a Ferroviária busca encerrar um jejum de títulos iniciado após a conquista da Copa Paulista, em 2023. Se tratando de futebol, os resultados importam, mas outros valores também pautam o projeto da Locomotiva.

continua após a publicidade

➡️“Catraca-livre”: Santos aposta em gratuidade no Brasileirão Feminino A2 e conquista torcedores

Visão a longo prazo

Jéssica de Lima vive sua primeira experiência como treinadora de uma equipe profissional, mas estar à beira do campo não é novidade. Ex-jogadora, ela atuou como preparadora física e auxiliar antes de chegar à Ferroviária, em fevereiro de 2024.

— A longevidade é importante para tornar uma equipe competitiva em nível nacional. Quando não há continuidade, é ruim para as atletas. Infelizmente, ainda carregamos algumas mazelas do futebol masculino — lamenta a técnica.

continua após a publicidade

À reportagem do Lance!, Jéssica destacou a visão diferenciada do clube paulista: foco na preservação da cultura de jogo e no desenvolvimento profissional das atletas.

A comandante da Locomotiva também reforça o compromisso com o amadurecimento do projeto, sem abrir mão da busca por vitórias.

— Eu não falo em temporada. Desde que saí da minha casa para jogar futebol, saí para vencer. Vim para a Ferroviária, um clube tradicional, com uma torcida apaixonada e uma cidade que respira futebol feminino — afirma Jéssica.

— Classificar na primeira fase do Brasileiro, aqui, é obrigação. Cabe a nós entender esse contexto, mas a expectativa é sempre vencer — completa.

➡️ Seleção Brasileira feminina: os times com mais atletas na última convocação

Futebol feminino em foco na Ferroviária

Desde que se tornou SAF em 2022, a Ferroviária fortaleceu sua estrutura para o futebol feminino. Hoje, conta com cerca de 70 profissionais dedicados exclusivamente à modalidade, incluindo fisioterapeutas, comissão técnica, marketing e um programa de sócio-torcedor independente.

Também está construindo um novo Centro de Treinamento está em desenvolvimento, voltado à formação de atletas dos 11 aos 21 anos. Nesse contexto de profissionalização, a Ferroviária investiu na Análise de Desempenho, com dois profissionais dedicados à equipe principal (mais um de mercado) e um profissional da área para cada categoria de base.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A analista de desempenho Lara Fontenele, que chegou há três meses, vive sua primeira experiência no futebol feminino após atuar no masculino. Ela comenta a cultura do novo clube.

— Todos na Ferroviária vivem esse DNA. Todas as equipes, da base ao profissional, compartilham o mesmo modelo de jogo. A gente não vê o sub-20 jogando de um jeito e o profissional de outro. Essa identidade está presente no dia a dia — explica Lara.

A função do analista de desempenho tem ganhado destaque no futebol. O profissional atua diretamente com a comissão técnica, fornecendo dados e análises para orientar decisões e estratégias.

— Os feedbacks são quase diários, abordando aspectos táticos e comportamentais. Como são muitas informações, nosso papel é filtrar e definir objetivos claros para as atletas — completa.

Dentro de campo

Invicta nas oito primeiras rodadas do Brasileirão Feminino, a Ferroviária sofreu sua primeira derrota no último domingo (4), ao perder por 2 a 1 para o Flamengo, na Fonte Luminosa. Ainda assim, segue com a classificação encaminhada.

Em 2024, a Locomotiva parou na semifinal diante do Palmeiras. Agora, tenta ir além. Jéssica comenta as mudanças:

— Este ano, planejamos trazer mais jogadoras para o setor do terço final. As atletas estão mais identificadas com o sistema de jogo — avalia a treinadora.

A Ferroviária atua em três formações táticas principais: 4-3-3, 3-5-2 e 3-4-3, variando entre marcação alta, bloco médio e defesa baixa. A flexibilidade é uma das marcas do trabalho de Jéssica.

— Diante das imprevisibilidades do jogo, quanto mais repertório eu tiver, mais consigo minimizar chances de sofrer gols e maximizar as de marcar — finaliza.

🏆 Títulos Nacionais

Campeonato Brasileiro Feminino (2 títulos)

2014



2019



Copa do Brasil Feminina (1 título)

2014





🌎 Títulos Internacionais

Copa Libertadores Feminina (2 títulos)

2015



2020



🏅 Títulos Estaduais