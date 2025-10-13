menu hamburguer
Futebol Feminino

Lateral do PSG fala sobre primeira convocação à Seleção Brasileira: ‘Ficha não caiu’

Isabela fez grande temporada no Cruzeiro e foi vendida ao PSG

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/10/2025
08:43
Isabela chagas no PSG. (Foto: Reprodução/redes sociais)
Isabela chagas no PSG. (Foto: Reprodução/redes sociais)
A lateral Isabela Chagas, do Paris Saint-Germain, foi convocada pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira principal na última quinta-feira (9). O técnico Arthur Elias incluiu a jogadora na lista dos amistosos contra Inglaterra e Itália, marcados para outubro.

A ex-jogadora do Cruzeiro, que protagonizou uma das maiores transferências da história do clube mineiro no futebol feminino ao se mudar para o PSG, falou sobre a convocação.

— Estou muito feliz com a convocação, é um sonho de criança que está se realizando. É um orgulho imenso poder representar meu país. Já tinha feito isso pela base e agora poder fazer isso pela principal vai ser uma honra. A ficha ainda não caiu (risos) — disse Isabela.

Com dois jogos pelo clube francês, Isabela enalteceu o momento que vive na carreira.

— Acho que não poderia ser melhor. Tudo tem seu tempo e hora certa. Às vezes a gente não entende o plano de Deus, mas é preciso confiar. Quando Ele começa a abrir as portas, nada e ninguém pode fechá-las — afirmou.

Isabela assinou com o PSG até 2028 (Foto: Reprodução/PSG)
Isabela assinou com o PSG até 2028 (Foto: Reprodução/PSG)

Quem é Isabela Chagas, brasileira no PSG

Natural de Belo Horizonte, Isabela começou a carreira ainda jovem e passou por São José, Chapecoense, Internacional e Corinthians antes de se firmar no Cruzeiro, onde foi eleita uma das melhores laterais do Brasileirão Feminino 2025 na campanha do vice-campeonato nesta edição do Brasileirão Feminino. Foram três gols e duas assistências pela Raposa.

Em setembro, o time de Paris pagou cerca de 350 mil euros (cerca de 2,1 milhões de reais na cotação) e acertou o vínculo até junho de 2028.

Isabela, agora vendida ao PSG, fez um dos gols do Cruzeiro na final do Brasileirão Feminino
Isabela (à direita), comemora seu gol ao lado de Letícia (Foto: Cris Mattos/Staff Images Woman/CBF)

