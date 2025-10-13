Lateral do PSG fala sobre primeira convocação à Seleção Brasileira: ‘Ficha não caiu’
Isabela fez grande temporada no Cruzeiro e foi vendida ao PSG
A lateral Isabela Chagas, do Paris Saint-Germain, foi convocada pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira principal na última quinta-feira (9). O técnico Arthur Elias incluiu a jogadora na lista dos amistosos contra Inglaterra e Itália, marcados para outubro.
A ex-jogadora do Cruzeiro, que protagonizou uma das maiores transferências da história do clube mineiro no futebol feminino ao se mudar para o PSG, falou sobre a convocação.
— Estou muito feliz com a convocação, é um sonho de criança que está se realizando. É um orgulho imenso poder representar meu país. Já tinha feito isso pela base e agora poder fazer isso pela principal vai ser uma honra. A ficha ainda não caiu (risos) — disse Isabela.
Com dois jogos pelo clube francês, Isabela enalteceu o momento que vive na carreira.
— Acho que não poderia ser melhor. Tudo tem seu tempo e hora certa. Às vezes a gente não entende o plano de Deus, mas é preciso confiar. Quando Ele começa a abrir as portas, nada e ninguém pode fechá-las — afirmou.
Quem é Isabela Chagas, brasileira no PSG
Natural de Belo Horizonte, Isabela começou a carreira ainda jovem e passou por São José, Chapecoense, Internacional e Corinthians antes de se firmar no Cruzeiro, onde foi eleita uma das melhores laterais do Brasileirão Feminino 2025 na campanha do vice-campeonato nesta edição do Brasileirão Feminino. Foram três gols e duas assistências pela Raposa.
Em setembro, o time de Paris pagou cerca de 350 mil euros (cerca de 2,1 milhões de reais na cotação) e acertou o vínculo até junho de 2028.
