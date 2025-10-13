menu hamburguer
Futebol Feminino

Em fase artilheira, atacante é aposta do Botafogo contra o Fluminense

Fernanda Tipa tem oito gols nos últimos quatro jogos

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 13/10/2025
12:04
Fernanda Tipa comemora gol pelo Botafogo. (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)
Fernanda Tipa comemora gol pelo Botafogo. (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)
A atacante Fernanda Tipa, do Botafogo, vive um momento iluminado na temporada. Com oito gols nos últimos quatro jogos, a camisa 9 chega embalada para o clássico contra o Fluminense, nesta segunda-feira (13), às 15h (de Brasília), no Estádio Marcelo Vieira, em Duque de Caxias, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca Feminino.

Autoridade no ataque alvinegro, Tipa destacou o bom momento e o trabalho coletivo da equipe como fatores fundamentais para a sequência positiva.

— Estou muito feliz pelo momento que estou vivendo. Venho trabalhando muito junto à equipe para que os gols saiam, e graças a Deus estão saindo. Minhas companheiras têm me ajudado bastante também, então é continuar com foco e sempre buscando evoluir mais — afirmou a atacante.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Com o Botafogo brigando na parte de cima da tabela, Tipa projetou o duelo contra o rival tricolor e reforçou a confiança do grupo para seguir firme na competição.

— A expectativa é sempre alta. Serão duas partidas difíceis, sabemos da qualidade dos adversários, mas estamos preparadas. Temos trabalhado bastante os pontos que precisam ser melhorados e aprimorando o que já estamos fazendo de bom. Estamos confiantes para sair com o resultado positivo — completou.

Sequência do Botafogo no Campeonato Carioca

Após garantir o acesso à elite do Brasileirão Feminino nesta temporada, o Botafogo volta suas atenções para o Campeonato Carioca. As Gloriosas entram em campo nesta segunda-feira (13), às 15h (de Brasília), para enfrentar o Fluminense. Na sequência, encaram o Búzios no sábado (18), também às 15h, e encerram a primeira fase diante do Pérolas Negras, no dia 25, no mesmo horário.

Tipa comemora seu gol pelo Botafogo contra o Vasco no Carioca Feminino (Foto: Arthur Barreto/BFR)
