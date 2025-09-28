Brena brilha e Palmeiras vence São Paulo pelo Paulistão Feminino
Camisa 7 marcou dois gols na vitória alviverde
O Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 0 na noite deste domingo (28), em Santana de Parnaíba (SP), pela 10ª rodada do Paulistão Feminino. Os gols alviverdes foram marcados por Brena e Amanda Gutierres.
Com o resultado, o Verdão segue na vice-liderança, com 22 pontos, diminuindo a distância para o Corinthians, que tem 27. O São Paulo ocupa a quarta colocação, com 14 pontos, atrás da Ferroviária.
Como foi Palmeiras e São Paulo
O clássico começou quente no Estádio Gabriel Marques da Silva. O São Paulo iniciou com mais presença no campo ofensivo e quase abriu o placar com Taty Senna, que arriscou de fora da área e viu a bola passar rente à trave esquerda.
Aos 16 minutos, um vacilo de Serrana quase custou caro: passe errado, recuperação do Palmeiras e Tainá Maranhão finalizou de fora da área, levando perigo.
O jogo ficou mais equilibrado, com chances dos dois lados. Aos 22 minutos, Vitorinha tentou na bola parada, mas a falta saiu pela linha de fundo.
E aí veio o momento decisivo: aos 26 minutos, Brena, a camisa 7 alviverde, cobrou falta com perfeição no canto esquerdo. Com um golaço, abriu o placar e colocou o Palmeiras na frente: 1 a 0.
Depois do gol, o São Paulo perdeu intensidade e o Palmeiras passou a controlar melhor as ações, levando mais tranquilidade para a reta final da primeira etapa.
No segundo tempo, as Palestrinas ficaram próximas de ampliar o placar, quando uma defensora são-paulina quase chutou contra a própria meta.
Aos 5 minutos, Vitorinha teve outra oportunidade com cobrança de falta, mas a cobrança não levou perigo.
O Palmeiras respondeu com Brena. Aos 11, Amanda Gutierres parte para a jogada individual, a goleira Ana Bia espalmou e a bola sobrou para a camisa 7, no rebote, marcar o segundo dela no jogo.
Atrás no placar, Thiago Viana tentou modificar a equipe e promoveu o retorno da meia Maressa, que se recuperou de lesão. Mas o Palmeiras continuou em cima e aproveitou bem as chances que teve.
Aos 38, foi a vez de Amanda Gutierres balançar as redes. A camisa 9 recebeu de Soll dentro da área, fez o pivô e chutou colocado, marcando o terceiro gol das palestrinas.
✅ FICHA TÉCNICA
- SÃO PAULO 0 X 2 PALMEIRAS
- 10ª rodada - Paulistão Feminino
- ⚽ Gols: Brena 2x (26'/1T) e (11'/2T), além de Amanda Gutierres (38' 2T)
- 📆 Data e horário: domingo, 28 de setembro, 17h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Municipal Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaíba (SP)
- 🕴️Arbitragem: Jéssica Aparecida Milani
- 🚩 Assistentes: Anna Beatriz Scagnolato e Alexandre Nascimento da Silva
São Paulo (Técnico: Thiago Vianna)
Anna Bia, Yasmin, Anny, Jé Soares, Karla Alves (Maressa), Robinha (Majhu), Vitorinha (Milena), Serrana (Ana Beatriz), Crivelari, Day e Taty Senna (Nathane).
Palmeiras (Técnico: Camilla Orlando)
Kate Tapia, Poliana, Fê Palermo (Laís Melo), Pati Maldaner, Espinales (Yoreli), Brena, Ingryd (Carla Taís), Laís Estevam (Diany), Tainá Maranhão (Soll), Anny Marabá (Raíssa Bahia) e Amanda Gutierres.
