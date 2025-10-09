menu hamburguer
Com Palmeiras e Corinthians em alta, veja novidades da Seleção feminina

Bia Zaneratto e Ludmila são retornos marcantes

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 09/10/2025
16:01
Bia zaneratto
imagem cameraBia Zaneratto, ex-Palmeiras, está de volta à Seleção feminina. (Foto: Thais Magalhães/CBF)
Arthur Elias convocou a Seleção Brasileira feminina nesta quinta-feira (9) e anunciou novidades e retornos, mesmo mantendo boa parte da base campeã da Copa América deste ano. Corinthians e Palmeiras lideram a lista de times com mais convocadas, com três jogadoras cada.

Agora, o Brasil se prepara dois amistosos contra rivais europeus: enfrenta a Inglaterra em 25 de outubro, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. No dia 28, o time de Arthur Elias encara a Itália, às 13h15, no Estádio Ennio Tardini, em Parma. O treinador falou sobre os desafios.

—  Vamos enfrentar duas grandes seleções europeias. A Inglaterra bicampeã da Eurocopa, a Itália foi semifinalista, jogando muito bem. A lista foi planejada de acordo com essa evolução que a gente vem fazendo na seleção. Com oportunidades para jovens jogadoras, temos uma média de idade de 24 anos, o que a gente considera próximo do ideal pensando na Copa do Mundo de 2027 — explicou Arthur.

Ausências

Por questões físicas, Marta e Kerolin não foram convocadas. Outras jogadoras ficaram de fora por opção técnica de Arthur Elias, como a goleira Camila (Cruzeiro), a zagueira Kaká (São Paulo), as laterais Fê Palermo (Palmeiras) e Antonia (Real Madrid), além das meias Gabi Portilho (Gotham) e Yaya (PSG), e a atacante Jhonson (Corinthians).

Kaká, jogadora do São Paulo, durante treino da Seleção. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Retornos

Entre os retornos à equipe estão Carlinha, do São Paulo, que havia treinado com a equipe antes da Copa América; Thaís Ferreira, do Corinthians; Vitória Calhau, do Cruzeiro; Laís Estevam, do Palmeiras; Jheniffer, do Tigres-MEX; Ludmila, do Chicago; e Bia Zaneratto, do Kansas.

  • Carlinha (São Paulo)
  • Thaís Ferreira (Corinthians)
  • Vitória Calhau (Cruzeiro)
  • Laís Estevam (Palmeiras)
  • Jheniffer (Tigres-MEX)
  • Ludmila (Chicago)
  • Bia Zaneratto (Kansas)
Ludmila, da Seleção, marca hat-trick mais rápido da história da NWSL
Ludmila, da Seleção, marca hat-trick mais rápido da história da NWSL (Foto: Reprodução/NWSL)

Novidades

A convocação também traz novidades. Tainá Maranhão, do Palmeiras, e Isabela foram incluídas na lista de Arthur Elias, ganhando a oportunidade de vestir a amarelinha pela primeira vez. Tainá, em especial, reforçará o setor ofensivo da equipe, enquanto Isabela chega para fortalecer a lateral, um dos setores com maior rodízio do time.

Isabela assinou com o PSG até 2028 (Foto: Reprodução/PSG)
Isabela assinou com o PSG até 2028 (Foto: Reprodução/PSG)

Clubes com mais convocadas para a Seleção feminina

Palmeiras – 3 jogadoras

  • Laís Estevam
  • Amanda Gutierres
  • Tainá Maranhão

Corinthians – 3 jogadoras

  • Thaís Ferreira
  • Mariza
  • Duda Sampaio

Atlético de Madrid – 2 jogadoras

  • Gio Queiroz
  • Luany

Cruzeiro – 2 jogadoras

  • Isa Haas
  • Vitória Calhau

Kansas City Current – 2 jogadoras

  • Lorena
  • Bia Zaneratto

