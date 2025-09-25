Após a goleada por 5 a 0 sobre o Sport, nesta quinta-feira (25), na Arena Barueri, que garantiu o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil Feminina, o 2º vice-presidente do clube, Paulo Buosi, falou sobre o momento da equipe e o futuro após a saída de Camilla Orlando para a Seleção Brasileira Sub-20.

— É um prêmio para ela (Camilla) ir para a Seleção, ela fez um trabalho muito bom. A gente vai encaixar um profissional, está sendo feito isso com calma, pelo Alberto, isso é só depois do final da temporada. Será alguém que se encaixe dentro da nossa realidade e do projeto. Tenho certeza que será um nome para agregar, para que a gente continue evoluindo — afirmou o dirigente, em entrevista ao Lance!.

'Estamos muito satisfeitos', diz dirigente sobre o time feminino do Palmeiras

Buosi também ressaltou o peso do projeto alviverde no futebol feminino, lembrando a presença da atacante Amanda Gutierres entre as indicadas à Bola de Ouro, feito inédito para uma atleta do Palmeiras e para uma jogadora que atua fora de Estados Unidos e Europa.

— A nossa valorização do projeto mostra pelos resultados que nós temos conseguido. A Amanda é a primeira jogadora da história do Palmeiras e a única fora dos Estados Unidos e da Europa a estar nessa lista (da Bola de Ouro). Isso mostra a importância que o Palmeiras dá a esse projeto nosso do feminino. Estamos muito satisfeitos com o trabalho que o Alberto faz junto com toda a comissão, com todas as jogadoras. A gente valoriza muito esse trabalho. Que isso seja solidificado, que isso continue muitos anos com esse trabalho, cada vez maior e melhor. E acho que o público tem que ter um envolvimento maior, para que tenha mais público, para que o torcedor compre essa ideia — completou Buosi.

Com a vaga na semifinal garantida, o Palmeiras agora aguarda o sorteio para conhecer o próximo adversário na competição. São Paulo, Bahia e Ferroviária seguem na briga pelo título.

