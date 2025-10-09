Emily Lima não é mais técnica do Levante. O clube espanhol anunciou, nesta quinta-feira (9), o fim do vínculo com a brasileira em comum acordo, encerrando um ciclo de apenas seis partidas, com cinco derrotas e um empate.

Com passagens por Juventus, São Caetano, Santos e seleções de Equador, Peru e Brasil, Emily foi a primeira brasileira a treinar uma equipe da elite do futebol feminino espanhol. Veja comunicado publicado por ela nas redes sociais.

— Encerramos hoje, eu e minha comissão, nosso ciclo de trabalho no Levante UD após decisão tomada em comum acordo com o clube. Reitero o agradecimento pela oportunidade, em especial ao presidente Pablo Sánchez e também à Ruth por toda a confiança e apoio no dia a dia neste período. Desejo muito boa sorte ao clube em seus próximos passos — escreveu a treinadora.

Natural de São Paulo, Emily conquistou o Paulistão Feminino de 2018 com o Santos, título que segue sendo o último das Sereias da Vila na competição estadual. Ela também esteve em duas edições da Copa América Feminina, em 2022, pelo Equador, e 2025, pelo Peru.

Futuro de Emily Lima

O próximo desafio da carreira de Emily Lima ainda não está definido. O Lance! apurou que a treinadora vê com bons olhos um retorno ao Brasil, principalmente por motivos familiares. Entretanto, no momento, trata-se mais um desejo do que uma negociação concreta.

Nos bastidores, o Palmeiras é citado como um dos clubes que agradariam à técnica em caso de oportunidade. O Alviverde, por sua vez, busca um nome no mercado, já que Camilla Orlando deixará a equipe ao fim da temporada para se dedicar integralmente à Seleção Sub-20.

