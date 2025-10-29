Pai cria clube para filha jogar futebol e time alcança Libertadores
ADIFFEM, da Venezuela, se destaca na formação de atletas
- Matéria
- Mais Notícias
Quando Da Rocha Freddy percebeu que a filha de 12 anos não tinha mais onde treinar futebol durante a pandemia, ele não pensou duas vezes: criou ele mesmo um espaço para que ela e outras meninas pudessem jogar.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Goleira do Palmeiras se destaca na Liga das Nações: ‘Missão cumprida’
Futebol Feminino29/10/2025
- Futebol Feminino
Com destaque do Grêmio, Argentina convoca seleção para a Liga das Nações
Futebol Feminino17/10/2025
- Futebol Feminino
Conmebol define confrontos da Liga das Nações Feminina, qualificatória para a Copa do Mundo de 2027
Futebol Feminino31/07/2025
— Meu caminho no futebol feminino começou em janeiro de 2021, embora não de maneira tradicional. Não venho do futebol profissional, mas cheguei a isso como pai — contou Freddy, em entrevista ao Lance!. Naquele começo, eram apenas 15 meninas jogando nas quadras da La Guacamaya, sem estrutura, mas com muita vontade.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
A parceria com María Gisela Núñez, jogadora experiente, trouxe conhecimento técnico e sensibilidade para entender as necessidades das atletas. Freddy, por sua vez, trouxe visão de gestão e estrutura. Em menos de cinco anos, o projeto cresceu: hoje, o ADIFFEM é bicampeão nacional e já transformou a vida de quase 80 jogadoras, disputando a Libertadores Feminina em 2025 no Grupo B, o mesmo de Ferroviária, Boca Juniors e Alianza Lima.
— O mais importante não são os títulos, e sim saber que mudamos a vida de quase 80 jogadoras que hoje têm oportunidades que antes não existiam — afirma ele.
Desafios do futebol feminino venezuelano
Mesmo com toda a expansão, Freddy ressalta os desafios. A liga venezuelana ainda não conta com jogadoras estrangeiras profissionais, e faltam dados confiáveis sobre transferências e contratações, o que dificulta planejar estratégias de crescimento.
Ainda assim, há abertura para oportunidades no exterior, especialmente no Brasil, que se tornou destino de muitas atletas em busca de melhores condições profissionais e econômicas. Segundo levantamento do Lance!, esta edição do Brasileirão Feminina contou com 41 estrangeiras.
Para Freddy, a criação do ADIFFEM é mais do que esporte. É inclusão, igualdade e transformação social. Ele lembra que a iniciativa surgiu da frustração de ver a filha sem espaço para treinar, mas se tornou uma história de impacto coletivo.
— De ser um pai buscando uma solução para que minha filha pudesse continuar jogando, me tornei presidente de um clube bicampeão nacional — orgulha-se.
- Matéria
- Mais Notícias