A Seleção Brasileira Feminina foi superada pela Venezuela por 2 a 1 nesta quarta (4), no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, no México. Os gols foram marcados por Romero e Higuera, e Jaque diminuiu para o Brasil, e marcou a primeira derrota brasileira em onze confrontos.

O próximo desafio será diante do México, no sábado (7), às 20h, no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México. Será o último jogo do Brasil nesta Data Fifa — a Amarelinha volta a campo em abril, no Fifa Series.

Como foi a vitória da Venezuela

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo em Toluca começou truncado e com poucas oportunidades claras. O Brasil entrou em campo no 3-5-2, com Yasmin e Luany atuando como alas e Fê Palermo fechando a trinca de zagueiras. Apesar da posse, a Seleção teve dificuldade para criar jogadas e viu a Venezuela pressionar a saída de bola.

As primeiras chances vieram apenas aos 23 minutos, quando Romero arriscou de fora e acertou o travessão, assustando a goleira Cláudia. Aos poucos, o time vinotinto se tornou mais perigoso e aproveitou a expulsão de Maiara, que recebeu o segundo amarelo aos 32 minutos.

O castigo veio aos 44 minutos: Romero enxergou a goleira adiantada, arriscou de longe do lado direito e encobriu Cláudia em um verdadeiro golaço, colocando a Venezuela em vantagem antes do intervalo.

O jogo foi marcado por muitas faltas e desarmes no meio-campo, com destaque para a intensidade defensiva de Fê Palermo e Maiara, que tentou segurar a pressão até ser expulsa. Do lado brasileiro, as melhores chances foram Geyse e Adriana, que levaram perigo na intermediária e na área, mas não conseguiram concluir.

No primeiro tempo, a Venezuela mostrou efetividade e capacidade de aproveitamento, enquanto o Brasil precisa ajustar criatividade e finalização para buscar a virada no segundo tempo.

Gabriela García conduz bola em Brasil x Venezuela. (Foto: Seleção Venezuelana/Divulgação)

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com a Venezuela mantendo a posse de bola e pressionando o Brasil, que tentava reorganizar-se após a expulsão de Maiara no primeiro tempo.

Logo nos primeiros minutos, a equipe brasileira viu a adversária abrir vantagem: aos 3 minutos, Gaby García roubou a bola no meio-campo, e embora Cláudia tenha defendido o primeiro chute, Higuera completou a jogada e marcou, ampliando o placar para o time vinotinto.

Com chuva forte caindo em Toluca, o técnico brasileiro promoveu diversas alterações tentando equilibrar o meio-campo e o ataque. Entraram Brena, Ana Vitória, Mariza, Tamires, Aline Gomes e Kerolin, enquanto algumas titulares saíram para dar mais dinâmica à equipe. Apesar das mudanças, o Brasil enfrentou dificuldades para criar chances claras.

A Venezuela, por sua vez, continuou ameaçando, com finalizações de Marianyela Jiménez e Jiménez sendo defendidas por Cláudia, e expulsões e erros individuais dificultando a reação da Seleção.

O jogo foi paralisado por mais de 30 minutos e, no retorno, Jaque diminuiu para o Brasil. A atacante recebeu de Kerolin e finalizou, vencendo a goleira Cacéres, aumentando a pressão nos minutos finais.

BRASIL 1 X 2 VENEZUELA - FICHA TÉCNICA

Amistoso internacional Data: quarta-feira, 4 de março Horário: 18h30 (horário de Brasília) Local: Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca (MEX) Gols: Romero (44' 1T), Higuera (3' 2T) e Jaque (37' 2T)

BRASIL: Cláudia; Fê Palermo (Mariza), Lauren (Jaque), Tarci e Yasmin (Tamires); Ana Vitória (Brena), Maiara e Gabi Zanotti (Kerolin); Adriana, Geyse (Aline Gomes) e Luany. Técnico: Arthur Elias.

VENEZUELA: Cacéres; Martínez, Gimenez e Michelle Romero (Génesis Florez); Day Rodríguez, Daniuska Rodríguez (Kika Moreno), Carrasco e García; Oliverieri, Antonella Jimenez e Higuera. Técnico: Ricardo Belli.