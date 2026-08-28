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Antonia estreia pelo Palmeiras com vitória e comemora classificação no Paulista

Zagueira fez seu primeiro jogo pelo Verdão na goleada por 4 a 1 sobre o Bragantino

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 14:27
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Antonia correndo com a bola à sua frente ao seu lado na imagem
Antonia em ação pelo Palmeiras (Foto: Rebeca Reis/Ag.Paulistão)

A estreia de Antonia pelo Palmeiras terminou com vitória e classificação direta para a semifinal do Campeonato Paulista Feminino. Nesta quarta-feira (26), o Verdão venceu o Red Bull Bragantino por 4 a 1 e fechou a fase de classificação na segunda colocação, com 16 pontos, mesma pontuação da líder Ferroviária.

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Antonia iniciou uma nova etapa da carreira justamente na última rodada da primeira fase. A jogadora chegou ao Palmeiras cercada de expectativa e admitiu que estava ansiosa para entrar em campo pelo clube. Após a partida, ela destacou a recepção que teve no elenco e a importância de estrear em uma competição estadual de destaque.

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— Feliz demais pela minha estreia pelo Palmeiras. Eu estava ansiosa por esse momento, fui muito bem recebida e acolhida desde o meu primeiro dia e foi muito especial poder estar em campo, em um campeonato de tanta expressão como o Paulista e poder ajudar a equipe a conquistar essa vitória importante. Estou bastante empolgada para viver essa nova fase da minha carreira!

O Palmeiras construiu a vitória com gols de Poliana, Gláucia, Ana Guimarães e Tainá Maranhão. O Bragantino marcou nos minutos finais, mas não conseguiu evitar o resultado que confirmou o Verdão entre os dois melhores da primeira fase.

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Palmeiras termina primeira fase com bom aproveitamento

Com sete partidas disputadas, o Palmeiras terminou o Paulista com cinco vitórias, um empate e uma derrota. A equipe marcou 13 gols e sofreu apenas três, ficando com saldo positivo de dez.

A Ferroviária também terminou com 16 pontos, mas ficou à frente nos critérios de desempate. Corinthians, São Paulo e Santos completaram as cinco primeiras posições. O Red Bull Bragantino terminou em sexto, seguido por Taubaté e Mirassol.

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Com a segunda colocação, o Palmeiras garantiu classificação direta para a semifinal, sem precisar disputar uma fase intermediária. Para Antonia, o avanço permite que o grupo tenha um período maior de preparação antes da retomada dos compromissos pelo estadual.

— Conquistamos nossa classificação direta pra semifinal, o que nos dá um pouco mais de tranquilidade pra trabalhar e focar na disputa do Brasileiro.

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Antonia mira confronto com o Bahia no Brasileiro

Antes de voltar a pensar na semifinal do Paulista, o Palmeiras terá pela frente o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. A equipe terá dois duelos contra o time baiano pelas quartas de final da competição, e Antonia espera uma disputa equilibrada.

— Teremos duelos difíceis contra o Bahia, mas estamos focadas para fazermos dois grandes jogos e poder decidir diante da nossa torcida vai ser ainda mais especial.

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A estreia pelo Palmeiras, portanto, marcou o início de uma sequência importante para Antonia. Depois de ajudar a equipe a fechar a primeira fase do Paulista com vitória, a defensora agora volta as atenções para o Brasileiro antes da disputa por uma vaga na decisão do estadual.

Antonia correndo com a bola à sua frente ao seu lado na imagem
Antonia em ação pelo Palmeiras (Foto: Rebeca Reis/Ag.Paulistão)

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