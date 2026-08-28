Marta Cintra mira título e destaca crescimento do futebol feminino na Turquia
Atacante brasileira começa terceira temporada no futebol turco neste sábado
Marta Cintra começa neste sábado (29) uma nova temporada pelo Galatasaray. A atacante brasileira enfrenta o Trabzonspor, às 11h (de Brasília), pela primeira rodada da Superliga Feminina da Turquia. Em sua terceira temporada no país, a jogadora tem como principal objetivo conquistar o campeonato nacional e voltar a disputar a Champions League pelo clube.
Antonia estreia pelo Palmeiras com vitória e comemora classificação no Paulista
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Na última temporada, Marta se firmou entre as titulares do Galatasaray e terminou a campanha com nove gols em 23 partidas. A equipe encerrou a Superliga na terceira colocação. Para o novo ciclo, a brasileira espera aproveitar a experiência adquirida no futebol turco para buscar uma campanha ainda melhor.
— As expectativas são de uma temporada ainda melhor. Temos um time forte e estamos trabalhando bastante nessa pré-temporada para chegar bem nos jogos. Meu principal objetivo é ser campeã da Superliga e ter a oportunidade de voltar a disputar a Champions League, agora com o Galatasaray. Vou dar o meu melhor para que a gente consiga alcançar esses objetivos juntas — projetou Marta.
Marta destaca crescimento do futebol feminino na Turquia
No futebol turco desde 2024, Marta também passou pelo Fenerbahçe antes de chegar ao Galatasaray, em 2025. A atacante acompanhou a evolução da modalidade durante o período no país e vê um campeonato cada vez mais competitivo.
Segundo a brasileira, o aumento no número de jogadoras e a estruturação dos clubes são alguns dos fatores que têm contribuído para esse cenário.
— O futebol feminino na Turquia vem evoluindo bastante desde que cheguei aqui. A cada temporada têm aparecido mais jogadoras, mais equipes se estruturando e, acho que com isso, o campeonato fica cada vez mais forte e competitivo. Temos tudo para fazer uma grande temporada e estou muito feliz por estar fazendo parte desse momento aqui — destacou.
Carreira de Marta
Revelada pelo Menina Olímpica/Ceará, Marta Cintra passou por outros clubes do futebol brasileiro antes de defender o Grêmio, entre 2019 e 2020. Depois, a atacante se transferiu para o Benfica, de Portugal, onde permaneceu por quatro temporadas.
No clube português, a brasileira conquistou títulos e também disputou a UEFA Champions League. Depois da passagem pelo Benfica, Marta chegou ao futebol turco e defendeu o Fenerbahçe antes de se transferir para o Galatasaray.
Agora, a atacante inicia mais uma temporada na Turquia com o objetivo de conquistar o título nacional e buscar uma nova participação na principal competição europeia de clubes.
Galatasaray estreia neste sábado
O primeiro compromisso do Galatasaray na temporada 2026/27 será contra o Trabzonspor, neste sábado (29), às 11h (de Brasília), pela primeira rodada da Superliga Feminina da Turquia.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Feminino. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Futebol Feminino
Antonia estreia pelo Palmeiras com vitória e comemora classificação no PaulistaHá 12 minutos
Lance! Negócios
Flamengo anuncia nova patrocionadora para futebol femininoHá 2 horas
Futebol Feminino
Bárbara Coelho aposta em Brasil forte e revela seleção que pode surpreender na Copa de 2027Há 2 horas
Futebol Feminino
CBF divulga tabela das quartas de final do Brasileirão Feminino; veja jogos e transmissõesHá 2 dias
Futebol Feminino
Elenco feminino do Corinthians cobra Osmar Stabile por pagamentos atrasadosHá 2 dias
Futebol Feminino
Fifa define data e local do sorteio da Copa do Mundo FemininaHá 3 dias
Mais LANCE!