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Marta Cintra mira título e destaca crescimento do futebol feminino na Turquia

Atacante brasileira começa terceira temporada no futebol turco neste sábado

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 14:38
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Marta Cintra pisando na bola em treino
Marta Cintra em treino no Galatasaray (Foto: Divulgação)

Marta Cintra começa neste sábado (29) uma nova temporada pelo Galatasaray. A atacante brasileira enfrenta o Trabzonspor, às 11h (de Brasília), pela primeira rodada da Superliga Feminina da Turquia. Em sua terceira temporada no país, a jogadora tem como principal objetivo conquistar o campeonato nacional e voltar a disputar a Champions League pelo clube.

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Na última temporada, Marta se firmou entre as titulares do Galatasaray e terminou a campanha com nove gols em 23 partidas. A equipe encerrou a Superliga na terceira colocação. Para o novo ciclo, a brasileira espera aproveitar a experiência adquirida no futebol turco para buscar uma campanha ainda melhor.

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— As expectativas são de uma temporada ainda melhor. Temos um time forte e estamos trabalhando bastante nessa pré-temporada para chegar bem nos jogos. Meu principal objetivo é ser campeã da Superliga e ter a oportunidade de voltar a disputar a Champions League, agora com o Galatasaray. Vou dar o meu melhor para que a gente consiga alcançar esses objetivos juntas — projetou Marta.

Marta destaca crescimento do futebol feminino na Turquia

No futebol turco desde 2024, Marta também passou pelo Fenerbahçe antes de chegar ao Galatasaray, em 2025. A atacante acompanhou a evolução da modalidade durante o período no país e vê um campeonato cada vez mais competitivo.

Segundo a brasileira, o aumento no número de jogadoras e a estruturação dos clubes são alguns dos fatores que têm contribuído para esse cenário.

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— O futebol feminino na Turquia vem evoluindo bastante desde que cheguei aqui. A cada temporada têm aparecido mais jogadoras, mais equipes se estruturando e, acho que com isso, o campeonato fica cada vez mais forte e competitivo. Temos tudo para fazer uma grande temporada e estou muito feliz por estar fazendo parte desse momento aqui — destacou.

Carreira de Marta

Revelada pelo Menina Olímpica/Ceará, Marta Cintra passou por outros clubes do futebol brasileiro antes de defender o Grêmio, entre 2019 e 2020. Depois, a atacante se transferiu para o Benfica, de Portugal, onde permaneceu por quatro temporadas.

No clube português, a brasileira conquistou títulos e também disputou a UEFA Champions League. Depois da passagem pelo Benfica, Marta chegou ao futebol turco e defendeu o Fenerbahçe antes de se transferir para o Galatasaray.

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Agora, a atacante inicia mais uma temporada na Turquia com o objetivo de conquistar o título nacional e buscar uma nova participação na principal competição europeia de clubes.

Galatasaray estreia neste sábado

O primeiro compromisso do Galatasaray na temporada 2026/27 será contra o Trabzonspor, neste sábado (29), às 11h (de Brasília), pela primeira rodada da Superliga Feminina da Turquia.

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Marta Cintra em treino
Marta Cintra em treino no Galatasaray (Foto: Divulgação)

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