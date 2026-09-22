A Seleção Brasileira Feminina terá uma nova lista de convocadas nesta terça-feira (22). O técnico Arthur Elias anuncia, às 15h (de Brasília), as jogadoras escolhidas para os próximos compromissos da Amarelinha. A convocação será na reta final da preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. O Lance! acompanha ao vivo a convocação.

Desde que assumiu o comando da Seleção, em setembro de 2023, Arthur Elias vem ampliando o grupo de atletas observado. Ao todo, 99 jogadoras já foram convocadas pelo treinador, que soma 48 partidas à frente da equipe, com 31 vitórias, cinco empates e 12 derrotas.

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O período também foi marcado por conquistas importantes. Arthur levou o Brasil à medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, e conquistou a Copa América de 2025 e o FIFA Series de 2026. A equipe ainda acumulou vitórias inéditas contra adversários tradicionais do futebol feminino.

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Arthur Elias busca grupo mais consolidado

Apesar da diversidade de atletas observadas ao longo do ciclo, Arthur Elias indicou que a Seleção deve entrar em uma etapa de maior continuidade no trabalho. Em declaração à CBF, o treinador afirmou que pretende ter mais tempo com um grupo mais repetido.

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Desde setembro de 2023, 21 convocações foram realizadas, incluindo períodos de treinamento fora das Datas Fifa. As 99 atletas utilizadas no ciclo atuam por 41 clubes, distribuídos por 31 cidades e nove países.

A distribuição também mostra a presença de jogadoras que atuam no exterior. Segundo levantamento divulgado pela CBF, 50,8% das atletas convocadas no período atuam no Brasil. Os Estados Unidos aparecem na sequência, com 23,2%, enquanto Espanha (12,5%), México (4,5%) e França (3,5%) completam as principais origens.

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Seleção Brasileira antes de amistoso contra os EUA (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Retrospecto de Arthur Elias na Seleção

Em três anos, o Brasil enfrentou 25 seleções diferentes sob o comando do treinador. Japão e Estados Unidos foram os adversários mais frequentes, com seis confrontos cada. A Colômbia aparece logo depois, com cinco partidas. A equipe também conseguiu resultados inéditos durante o período. Nas Olimpíadas de Paris, derrotou a França pela primeira vez na história e, na semifinal, superou a Espanha, então campeã mundial, por 4 a 2.

Em 2025, o Brasil voltou a vencer os Estados Unidos após mais de uma década e também conquistou seu primeiro triunfo diante das norte-americanas em território americano. No mesmo ano, a Seleção levantou a taça da Copa América de forma invicta.

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