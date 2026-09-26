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Flamengo vence o São Paulo e conquista título internacional no Feminino

Rubro-Negro bateu o Tricolor por 3 a 1

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 22:07
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Flamengo é campeão em cima do São Paulo
Flamengo é campeão em cima do São Paulo (Foto: Ivan Storti/Torneio Internacional Estrelas de Futebol Feminino)

O Flamengo é campeão do Torneio Internacional Estrelas de Futebol Feminino. O time carioca venceu o São Paulo por 3 a 1 neste sábado (26), no Estádio do Canindé, em São Paulo, e ficou com o título da competição sub-20.

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A decisão teve um primeiro tempo movimentado, com três gols. O Flamengo abriu vantagem com um gol contra de Júlia Pereira e ampliou com Campos. Antes do intervalo, porém, Vivia aproveitou uma boa troca de passes na entrada da área para diminuir o prejuízo para o São Paulo.

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Na segunda etapa, o Tricolor Paulista aumentou a pressão em busca do empate e criou oportunidades no campo de ataque. O Flamengo, entretanto, aproveitou um contra-ataque para definir o confronto.

Campos invadiu a área do São Paulo e foi derrubada, resultando em pênalti para o Rubro-Negro. Isabela, lateral do Flamengo, assumiu a cobrança e balançou as redes, estabelecendo o placar de 3 a 1 e garantindo o título ao time carioca.

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Competição reuniu quatro equipes

O Torneio Internacional Estrelas de Futebol Feminino foi disputado por quatro equipes sub-20. Além de Flamengo e São Paulo, finalistas, Real Madrid e Paraguai participaram da competição e ainda disputariam o terceiro lugar neste sábado (26).

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Organizado pelo Projeto Estrelas, o torneio teve como proposta fortalecer o futebol feminino de base e proporcionar às jogadoras contato com uma competição internacional de alto nível. A programação também contou com atividades voltadas ao intercâmbio entre atletas, clubes e profissionais.

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Anderson Rubinatto, membro do comitê organizador, avaliou positivamente a realização do torneio e destacou a participação de equipes de diferentes escolas de formação.

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— Entendemos que o saldo do torneio foi extremamente positivo. Conseguimos colocar em campo clubes de enorme relevância, promover o intercâmbio entre diferentes escolas de formação e, principalmente, entregar às atletas uma experiência que vai muito além dos 90 minutos. A realização deste evento mostra que existe espaço e demanda para competições internacionais de alto nível na base feminina.

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