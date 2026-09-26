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São Paulo desafia domínio do Corinthians no Brasileirão Feminino

Rivais paulistas reeditam a final de 2024

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 09:00
Supervisionado porAndré Carbone,
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Taça Brasileirão Feminino
Taça Brasileirão Feminino A1 (Foto: Mauro Horita/CBF)

Corinthians e São Paulo começam neste sábado (26) a disputa pelo título do Brasileirão Feminino 2026. O primeiro capítulo da decisão acontece às 16h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em um confronto que coloca frente a frente a hegemonia recente do Timão e a tentativa do Tricolor de conquistar pela primeira vez a principal competição nacional da modalidade.

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A final também marca o reencontro dos clubes dois anos depois da decisão de 2024. Naquela ocasião, o Corinthians venceu os dois jogos e ficou com a taça. Agora, o São Paulo volta à decisão com a possibilidade de interromper a sequência corintiana e transformar a melhor campanha da primeira fase em seu primeiro título brasileiro.

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Corinthians busca ampliar hegemonia

O Corinthians chega à decisão pela décima vez consecutiva. O time alvinegro conquistou sete títulos do Brasileirão Feminino e é o atual hexacampeão, tendo levantado a taça nas seis últimas edições.

A classificação para mais uma final veio diante do Bahia. Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Timão repetiu o placar na Neo Química Arena e avançou com 2 a 0 no agregado. Jhonson marcou os dois gols da equipe na semifinal.

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O Corinthians terminou a primeira fase na segunda colocação, com 38 pontos, atrás justamente do São Paulo. Foram 12 vitórias, dois empates e três derrotas em 17 rodadas.

Jogadoras de Bahia x Corinthians
Corinthians venceu o Bahia por 1 a 0 (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

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São Paulo tenta transformar melhor campanha em título

O São Paulo chega à decisão depois de terminar a primeira fase na liderança, com 41 pontos. A equipe somou 13 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas em 17 partidas, garantindo o direito de disputar o segundo jogo da final como mandante.

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No mata-mata, o Tricolor passou por Grêmio e Flamengo. Na semifinal, abriu vantagem ao vencer o Rubro-Negro por 3 a 1 no jogo de ida e confirmou a classificação com uma vitória por 1 a 0 na volta, fechando o confronto em 4 a 1 no agregado.

Será apenas a segunda final do São Paulo na Série A1. A primeira também foi contra o Corinthians, em 2024, quando o Tricolor terminou com o vice-campeonato. Agora, a equipe terá novamente o rival pela frente, mas com a vantagem de decidir o título diante da própria torcida.

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São Paulo está na final do Brasileirão Feminino (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc)
São Paulo está na final do Brasileirão Feminino (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc)

Dois jogos para definir o campeão

A decisão começa na Neo Química Arena e termina no MorumBIS. O segundo jogo está marcado para 3 de outubro, às 16h30, com mando do São Paulo pela melhor campanha acumulada até a final. Em caso de igualdade no placar agregado, o campeão será definido nos pênaltis.

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