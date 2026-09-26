Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Por que o Corinthians terá bet na camisa contra o São Paulo mesmo com proibição?

Patrocinadora seguirá estampada na camisa alvinegra para final

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
26/09/2026 14:22
Favorite o Lance! no Google
Camisa do Corinthians para final
Corinthians terá a marca da Esportes da Sorte estampada no uniforme (Foto: Giulia Loturco / Corinthians)

O Corinthians deve entrar em campo neste sábado (26), às 16h30, contra o São Paulo, na Neo Química Arena, pela final do Brasileirão Feminino, ainda com a marca "Esportes da Sorte", patrocinadora máster do clube, estampada na camisa. A partida acontece após o governo federal anunciar, nesta sexta-feira (25), a proibição das bets no país.

Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Corinthians: Diniz comanda treino de posse de bola e criação ofensiva

Corinthians
Há 37 minutos
Espaço para o Corinthians

Loja inaugura espaço exclusivo para o Corinthians em Itaquera

Corinthians
Há 1 hora
Camisa do Corinthians na Neo Química Arena

Corinthians deve deixar de ganhar valor milionário com fim das bets

Corinthians
Há 2 minutos

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Isso porque, de acordo com o cronograma da Medida Provisória, o prazo para a retirada total de qualquer tipo de veiculação de publicidade de bets ficou definido para 5 de outubro. Dessa forma, o Corinthians ainda poderá disputar a decisão deste sábado com a marca no uniforme.

continua após a publicidade

Além da partida de ida, o clube também poderá utilizar a marca no jogo de volta da final, marcado para 3 de outubro. O confronto será realizado antes do prazo estabelecido para a retirada total das publicidades de empresas de apostas.

Final entre Corinthians x São Paulo

O Majestoso coloca frente a frente duas equipes com objetivos diferentes na decisão: enquanto o Timão busca ampliar seu domínio na competição, o Tricolor tenta conquistar o primeiro título de sua história.

continua após a publicidade

O Corinthians chega à décima final consecutiva do Brasileirão Feminino. As Brabas disputam a decisão desde 2017, quando foram vice-campeãs, e também terminaram como vice em 2019. Nas outras sete finais em que chegaram, o Timão conquistou o título.

O São Paulo, por sua vez, busca o primeiro título do Brasileirão Feminino. O Tricolor disputou apenas uma final anteriormente, justamente contra o Corinthians, em 2024. Na ocasião, as rivais venceram por 5 a 1 no placar agregado.

continua após a publicidade
Bandeira do Corinthians no estádio
Corinthians disputa final na Neo Química Arena (Foto: Fernando Bueno / Corinthians)

Corinthians em momento turbulento após fim das bets

O Corinthians vive um momento de apreensão após a decisão do governo federal, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que determinou o fim da oferta, intermediação e publicidade de casas de apostas no Brasil, incluindo os patrocínios esportivos.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em fevereiro deste ano, o Timão anunciou a renovação de contrato com a Esportes da Sorte, principal patrocinador do clube, até o fim de 2029. O novo vínculo reposicionou a parceria em uma nova faixa de investimento, estimada em R$ 150 milhões por ano, além de R$ 10 milhões destinados a ativações de marketing e outros mecanismos de performance previstos em cláusulas contratuais.

continua após a publicidade

Considerando as metas estabelecidas no acordo, os mecanismos de performance podem elevar o valor total da parceria para mais de R$ 200 milhões por ano. Os montantes, no entanto, estão condicionados ao cumprimento das cláusulas previstas no contrato entre as partes.

O Lance! apurou que, especificamente em 2026, os valores previstos são diferentes. O Corinthians vem recebendo R$ 160 milhões de forma fixa, quantia que é diluída em dez parcelas ao longo da temporada.

continua após a publicidade

Considerando apenas os valores fixos da negociação, sem contar bonificações e outros mecanismos de performance, cerca de R$ 450 milhões estão previstos no contrato até o fim do vínculo. Com a decisão do governo federal, esse montante pode deixar de entrar nos cofres do Corinthians.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Corinthians

Corinthians: Diniz comanda treino de posse de bola e criação ofensiva

Há 42 minutos
Espaço para o Corinthians

Corinthians

Loja inaugura espaço exclusivo para o Corinthians em Itaquera

Há 1 hora
Camisa do Corinthians na Neo Química Arena

Corinthians

Corinthians deve deixar de ganhar valor milionário com fim das bets

Há 2 horas
Bidon e Arrascaeta durante partida

Futebol Nacional

Fim das bets: veja o peso dos patrocínios nas folhas salariais dos clubes

Há 3 horas
Osmar Stabile durante partida do Corinthians

Corinthians

Corinthians aguarda aporte de R$ 10 milhões em meio à crise financeira

Há 7 horas
Neo Química Arena, estádio do Corinthians

Corinthians

Corinthians: Neo Química Arena recebe certificação ambiental

Há 17 horas
Mais LANCE!
Técnico Fernando Diniz durante treinamento do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava

Corinthians divulga atualização sobre Yuri Alberto

Onde assistir Corinthians e São Paulo

Corinthians x São Paulo: onde assistir à final do Brasileirão Feminino

Uniforme do Corinthians com a marca

Corinthians anuncia renovação com patrocinador e amplia acordo

Lula em evento com microfone na mão

Em fala sobre bets, Lula faz alerta a Flamengo e Corinthians: 'Vão ter que arranjar outra forma'

Hugo Souza em ação durante Austrália e Brasil

Atuação de Hugo Souza faz goleiro perder pontos com Ancelotti?

Montagem de Lula e Memphis

Lula critica salário e 'regalias' de Memphis no Corinthians

Nestory Irankunda, atacante da Austrália, durante partida contra a Seleção Brasileira

Algoz do Brasil revela conhecer dois clubes brasileiros

Hugo Souza durante o empate da Seleção Brasileira com a Austrália

Análise: Hugo Souza e Matheuzinho têm atuações distintas pelo Brasil

Camisa do Corinthians

Corinthians perde recurso e terá de pagar pensão vitalícia a ex-jogador

Matheuzinho durante partida da Seleção Brasileira

Matheuzinho analisa atuação do Brasil e projeta evolução: 'Estudar melhor'

Destaque do Flamengo em 2026, Samuel Lino ganha chance no ciclo de renovação da Seleção Brasileira

Flamengo, Palmeiras, Corinthians? Colunistas do Lance! avaliam quem fica no prejuízo na Data Fifa

Jogadores do Brasil reagem após um gol não convertido durante o amistoso internacional de futebol entre Austrália e Brasil no Queensland Country Bank Stadium em Townsville, em 25 de setembro de 2026

Jornal espanhol aponta culpado em empate do Brasil: 'Erro grave'

Yuri Alberto durante trabalho no Corinthians

Corinthians aposta no retorno de Yuri Alberto para reagir e sair da crise