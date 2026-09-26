O Corinthians deve entrar em campo neste sábado (26), às 16h30, contra o São Paulo, na Neo Química Arena, pela final do Brasileirão Feminino, ainda com a marca "Esportes da Sorte", patrocinadora máster do clube, estampada na camisa. A partida acontece após o governo federal anunciar, nesta sexta-feira (25), a proibição das bets no país.

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Isso porque, de acordo com o cronograma da Medida Provisória, o prazo para a retirada total de qualquer tipo de veiculação de publicidade de bets ficou definido para 5 de outubro. Dessa forma, o Corinthians ainda poderá disputar a decisão deste sábado com a marca no uniforme.

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Além da partida de ida, o clube também poderá utilizar a marca no jogo de volta da final, marcado para 3 de outubro. O confronto será realizado antes do prazo estabelecido para a retirada total das publicidades de empresas de apostas.

Final entre Corinthians x São Paulo

O Majestoso coloca frente a frente duas equipes com objetivos diferentes na decisão: enquanto o Timão busca ampliar seu domínio na competição, o Tricolor tenta conquistar o primeiro título de sua história.

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O Corinthians chega à décima final consecutiva do Brasileirão Feminino. As Brabas disputam a decisão desde 2017, quando foram vice-campeãs, e também terminaram como vice em 2019. Nas outras sete finais em que chegaram, o Timão conquistou o título.

O São Paulo, por sua vez, busca o primeiro título do Brasileirão Feminino. O Tricolor disputou apenas uma final anteriormente, justamente contra o Corinthians, em 2024. Na ocasião, as rivais venceram por 5 a 1 no placar agregado.

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Corinthians disputa final na Neo Química Arena (Foto: Fernando Bueno / Corinthians)

Corinthians em momento turbulento após fim das bets

O Corinthians vive um momento de apreensão após a decisão do governo federal, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que determinou o fim da oferta, intermediação e publicidade de casas de apostas no Brasil, incluindo os patrocínios esportivos.

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Em fevereiro deste ano, o Timão anunciou a renovação de contrato com a Esportes da Sorte, principal patrocinador do clube, até o fim de 2029. O novo vínculo reposicionou a parceria em uma nova faixa de investimento, estimada em R$ 150 milhões por ano, além de R$ 10 milhões destinados a ativações de marketing e outros mecanismos de performance previstos em cláusulas contratuais.

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Considerando as metas estabelecidas no acordo, os mecanismos de performance podem elevar o valor total da parceria para mais de R$ 200 milhões por ano. Os montantes, no entanto, estão condicionados ao cumprimento das cláusulas previstas no contrato entre as partes.

O Lance! apurou que, especificamente em 2026, os valores previstos são diferentes. O Corinthians vem recebendo R$ 160 milhões de forma fixa, quantia que é diluída em dez parcelas ao longo da temporada.

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Considerando apenas os valores fixos da negociação, sem contar bonificações e outros mecanismos de performance, cerca de R$ 450 milhões estão previstos no contrato até o fim do vínculo. Com a decisão do governo federal, esse montante pode deixar de entrar nos cofres do Corinthians.