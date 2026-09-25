São Paulo e Corinthians chegam à final do Campeonato Brasileiro Feminino com projetos que vão além do desempenho em campo. Enquanto as equipes se preparam para o primeiro confronto da decisão, neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, os clubes também ampliam a presença comercial de suas equipes femininas, com novos ativos, patrocínios e estruturas específicas para a modalidade.

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Esta será a oitava final do Brasileirão Feminino entre clubes paulistas. São Paulo e Corinthians já decidiram a competição em 2024 e voltam a se enfrentar na disputa pelo título nesta temporada. Fora das quatro linhas, os dois clubes também apresentam iniciativas voltadas especificamente ao futebol feminino.

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Líder da primeira fase, o São Paulo lançou em parceria com a New Balance uma terceira camisa produzida exclusivamente para sua equipe feminina. A iniciativa é inédita na história do clube e faz parte da coleção de 2026, que também marca o início da contagem regressiva para o centenário são-paulino.

O uniforme foi desenvolvido dentro do conceito "DNA Tricolor" e traz um selo especial com a Flor de Lótus e a inscrição "Somos Lótus, Somos Luta". Para André Marques, diretor executivo de Marketing do São Paulo, o lançamento representa também uma oportunidade de ampliar a relação entre a equipe feminina, torcida e mercado.

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— O futebol feminino ocupa uma posição estratégica dentro do São Paulo, e a campanha no Campeonato Brasileiro demonstra a consistência do trabalho realizado. O lançamento de uma camisa exclusiva para a equipe feminina, algo inédito na história do clube, reforça esse compromisso. Queremos aproveitar esse momento para aproximar ainda mais o time da torcida, ampliar sua exposição e abrir novas oportunidades comerciais. Existe um mercado em desenvolvimento, com espaço para marcas interessadas em construir projetos de longo prazo e participar ativamente do crescimento da modalidade — afirmou.

Corinthians amplia patrocínios e estrutura para as Brabas

Atual campeão brasileiro e maior vencedor da competição, o Corinthians também ampliou seus projetos relacionados ao futebol feminino. O clube fechou contrato com a Remessa Online, empresa brasileira especializada em câmbio e transferências internacionais, para ocupar a barra inferior traseira do uniforme das Brabas até o fim de 2026.

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Além do novo patrocínio, o Corinthians trabalha na expansão da estrutura destinada à modalidade. O clube está finalizando as obras de um centro de treinamento exclusivo para a equipe feminina, que atualmente divide espaço com as categorias de base do futebol masculino.

O movimento comercial, porém, não se restringe aos dois finalistas. Dos 18 clubes que disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro em 2026, 12 possuem patrocinadores exclusivos para suas equipes femininas.

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Para Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da Heatmap, agência que atua em parceria com a FSports na comercialização de ativos do futebol feminino da CBF, a expansão dessas propriedades comerciais acompanha o desenvolvimento da modalidade.

— A consolidação do futebol feminino no Brasil passa, em grande parte, pela atuação conjunta de clubes e empresas no fortalecimento da modalidade. As parcerias exclusivas demonstram que esses agentes estão cada vez mais interessados em participar desse processo e, ao mesmo tempo, representam novos ativos comerciais capazes de fomentar a diversificação das fontes de receita dos clubes — destacou.

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Marcas ampliam presença nas competições femininas

O crescimento comercial também aparece nas principais competições nacionais organizadas pela CBF. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do futebol feminino contam com grandes empresas como patrocinadoras oficiais dos torneios.

Amazon, Coca-Cola, Uber, Hyundai, Itambé, Monange e Sicoob estão entre as marcas que possuem contratos comerciais com as competições femininas. O cenário ocorre às vésperas da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

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Mônica Esperidião, CSO da FSports, agência responsável pela comercialização dos direitos do futebol feminino da CBF no ciclo 2025–2029, avalia que o aumento das propriedades exclusivas demonstra uma mudança na relação entre marcas e modalidade.

— O aumento de patrocinadores exclusivos reflete o amadurecimento comercial da categoria. As marcas entenderam que o futebol feminino já não é mais uma contrapartida do masculino, mas um ativo independente de alto valor. Ver grandes marcas expandirem seus investimentos prova que o mercado confia na entrega de audiência, engajamento e retorno da categoria. Estamos trabalhando para que esse movimento se consolide, criando um ambiente de negócios sustentável e atraente para todos os envolvidos, desde clubes a investidores — afirmou.

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Taça Brasileirão Feminino A1 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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