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AO VIVO: assista à convocação da Seleção Brasileira feminina

A Lance!TV transmite o anúncio da lista ao vivo e com imagens

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 14:43
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Nesta terça-feira (22), a partir das 15h (de Brasília), o técnico Arthur Elias anuncia a lista de convocadas para os próximos compromissos da Seleção Brasileira feminina de futebol. A convocação será na reta final da preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. O Lance! acompanha ao vivo a convocação.

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Arthur Elias busca grupo mais consolidado

Apesar da diversidade de atletas observadas ao longo do ciclo, Arthur Elias indicou que a Seleção deve entrar em uma etapa de maior continuidade no trabalho. Em declaração à CBF, o treinador afirmou que pretende ter mais tempo com um grupo mais repetido.

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Desde setembro de 2023, 21 convocações foram realizadas, incluindo períodos de treinamento fora das Datas Fifa. As 99 atletas utilizadas no ciclo atuam por 41 clubes, distribuídos por 31 cidades e nove países.

A distribuição também mostra a presença de jogadoras que atuam no exterior. Segundo levantamento divulgado pela CBF, 50,8% das atletas convocadas no período atuam no Brasil. Os Estados Unidos aparecem na sequência, com 23,2%, enquanto Espanha (12,5%), México (4,5%) e França (3,5%) completam as principais origens.

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Arthur Elias treina seleção brasileira feminina
Arthur Elias treina seleção brasileira feminina (Foto: Luciana Vermell/CBF)

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Retrospecto de Arthur Elias na Seleção

Em três anos, o Brasil enfrentou 25 seleções diferentes sob o comando do treinador. Japão e Estados Unidos foram os adversários mais frequentes, com seis confrontos cada. A Colômbia aparece logo depois, com cinco partidas. A equipe também conseguiu resultados inéditos durante o período. Nas Olimpíadas de Paris, derrotou a França pela primeira vez na história e, na semifinal, superou a Espanha, então campeã mundial, por 4 a 2.

Em 2025, o Brasil voltou a vencer os Estados Unidos após mais de uma década e também conquistou seu primeiro triunfo diante das norte-americanas em território americano. No mesmo ano, a Seleção levantou a taça da Copa América de forma invicta.

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