AO VIVO: assista à convocação da Seleção Brasileira feminina

Nesta terça-feira (22), a partir das 15h (de Brasília), o técnico Arthur Elias anuncia a lista de convocadas para os próximos compromissos da Seleção Brasileira feminina de futebol. A convocação será na reta final da preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. O Lance! acompanha ao vivo a convocação.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

➡️ Seleção Feminina: Arthur Elias anuncia convocadas nesta terça-feira; veja o que esperar

Arthur Elias busca grupo mais consolidado

Apesar da diversidade de atletas observadas ao longo do ciclo, Arthur Elias indicou que a Seleção deve entrar em uma etapa de maior continuidade no trabalho. Em declaração à CBF, o treinador afirmou que pretende ter mais tempo com um grupo mais repetido.

continua após a publicidade

Desde setembro de 2023, 21 convocações foram realizadas, incluindo períodos de treinamento fora das Datas Fifa. As 99 atletas utilizadas no ciclo atuam por 41 clubes, distribuídos por 31 cidades e nove países.

A distribuição também mostra a presença de jogadoras que atuam no exterior. Segundo levantamento divulgado pela CBF, 50,8% das atletas convocadas no período atuam no Brasil. Os Estados Unidos aparecem na sequência, com 23,2%, enquanto Espanha (12,5%), México (4,5%) e França (3,5%) completam as principais origens.

continua após a publicidade

Arthur Elias treina seleção brasileira feminina (Foto: Luciana Vermell/CBF)

➡️ Brasil Ladies Cup fecha novo acordo de naming rights para as próximas temporadas; veja

Retrospecto de Arthur Elias na Seleção

Em três anos, o Brasil enfrentou 25 seleções diferentes sob o comando do treinador. Japão e Estados Unidos foram os adversários mais frequentes, com seis confrontos cada. A Colômbia aparece logo depois, com cinco partidas. A equipe também conseguiu resultados inéditos durante o período. Nas Olimpíadas de Paris, derrotou a França pela primeira vez na história e, na semifinal, superou a Espanha, então campeã mundial, por 4 a 2.

Em 2025, o Brasil voltou a vencer os Estados Unidos após mais de uma década e também conquistou seu primeiro triunfo diante das norte-americanas em território americano. No mesmo ano, a Seleção levantou a taça da Copa América de forma invicta.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.