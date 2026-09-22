O técnico Arthur Elias anunciou nesta terça-feira (22) a nova convocação da Seleção Brasileira Feminina para os amistosos contra a Argentina, em outubro. A lista faz parte da preparação da equipe para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil.

A convocação acontece em uma etapa importante do ciclo. Com o Mundial cada vez mais próximo, Arthur Elias busca dar continuidade ao trabalho desenvolvido desde que assumiu a Seleção, em setembro de 2023, enquanto mantém espaço para novas atletas que vêm sendo observadas pela comissão técnica.

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Ao longo dos três anos à frente da Amarelinha, o treinador já convocou 99 jogadoras em 21 listas. O período também foi marcado por títulos e resultados expressivos, como a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, a conquista da Copa América de 2025 e o título do FIFA Series de 2026.

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Confira a lista completa das selecionadas:

Goleiras: Lorena (Kansas City), Yanne (Bahia), Thaís Lima (Benfica - POR), Carlinha (São Paulo) Zagueiras: Thais Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América - MEX), Tarci (Lyon - FRA), Mariza (Tigres - MEX), Tayla (São Paulo) Laterais: Bela (PSG - FRA), Raissa Bahia (Palmeiras), Bruninha (Gotham - EUA), Tamara Bolt (Washington Spirit - EUA) Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride - EUA), Jaque (Corinthians), Kaylane (Flamengo), Clarinha (Benfica - POR) Atacantes: Kerolin (Barcelona - ESP), Priscila (América - MEX), Gio (Atlético de Madrid - ESP), Bia Zaneratto (Palmeiras), Maranhão (Palmeiras), Geyse (América - MEX), Jhonson (Corinthians), Maiara (Angel City - EUA), Marília (Cruzeiro) e Luany (Atlético de Madrid - ESP)

Arthur Elias busca consolidar grupo para 2027

A nova convocação ocorre em meio ao processo de definição do grupo que será utilizado na preparação para a Copa do Mundo. Em declaração divulgada pela CBF, Arthur Elias destacou a intenção de trabalhar com um elenco mais repetido nesta etapa do ciclo.

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Desde o início de seu trabalho, o treinador adotou uma política de observação ampla. As 99 jogadoras convocadas até aqui atuaram por 41 clubes, distribuídos por 31 cidades e nove países.

A diversidade também aparece entre os locais onde as atletas atuam. Segundo dados da CBF, 50,8% das jogadoras convocadas no ciclo atuavam no Brasil, enquanto Estados Unidos (23,2%) e Espanha (12,5%) apareciam na sequência.

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Retrospecto de Arthur Elias na Seleção

Em 48 partidas sob o comando de Arthur Elias, a Seleção soma 31 vitórias, cinco empates e 12 derrotas. Nesse período, foram 109 gols marcados e 49 sofridos.

O treinador também esteve à frente de conquistas importantes. Em 2024, levou o Brasil à medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, resultado que igualou as melhores campanhas brasileiras na história do torneio.

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No ano seguinte, a equipe conquistou a Copa América de forma invicta. Já em abril de 2026, o Brasil venceu o FIFA Series, disputado em Cuiabá, garantindo o segundo título da era Arthur Elias.

O ciclo também teve vitórias inéditas diante de adversários tradicionais. Nas Olimpíadas de Paris, a Seleção derrotou a França pela primeira vez e, na semifinal, venceu a Espanha por 4 a 2. Em 2025, o Brasil voltou a superar os Estados Unidos depois de mais de dez anos e também venceu as norte-americanas pela primeira vez em território americano.

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Próximos passos da Seleção

A partir da nova lista, Arthur Elias dá sequência ao planejamento para a Copa do Mundo de 2027. O torneio será realizado no Brasil e representa o principal objetivo da Seleção neste ciclo.

A expectativa é que os próximos compromissos sirvam para aumentar a integração do grupo e dar sequência aos testes realizados pela comissão técnica desde 2023.

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O Lance! acompanha a preparação da Seleção Brasileira Feminina e traz todas as informações sobre as convocadas, os próximos jogos e o caminho da equipe até o Mundial de 2027.

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