O Corinthians enfrentará o Bahia, nesta segunda-feira (21), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida de volta da semifinal do Brasileirão Feminino pode colocar o Timão na sua décima final consecutiva da competição. O duelo terá transmissão ao vivo pela TV Brasil, N Sports (YouTube) e UOL (YouTube).

As Brabas venceram o confronto de ida pelo placar de 1 a 0 e jogam pelo empate ou por qualquer vitória para garantir a vaga diretamente. Em caso de triunfo do Bahia por um gol de diferença, a classificação será decidida na disputa por pênaltis. Já uma vitória das baianas por dois ou mais gols de vantagem garante o Esquadrão na grande decisão.

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Como chegam as equipes?

O Corinthians chega embalado após registrar a segunda melhor campanha na primeira fase. No mata-mata, o Alvinegro mantém 100% de aproveitamento, somando três vitórias em três jogos, duas contra o Cruzeiro nas quartas e uma diante do próprio Bahia na ida da semifinal.

Do outro lado, alcançar a semifinal já representa a maior campanha da história do Bahia no Brasileirão Feminino. As Mulheres de Aço fecharam a fase inicial na sexta colocação e desbancaram o Palmeiras nas quartas de final. Para carimbar uma vaga inédita na decisão, a equipe tricolor precisa quebrar um jejum, já que acumula quatro empates e uma derrota nas últimas cinco partidas da competição.

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Como foi a partida de ida entre as equipes?

O Corinthians venceu o Bahia por 1 a 0 e abriu vantagem na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Jhonson marcou o único gol da partida.

O borderô registrou 5.811 torcedores na partida. O número é o maior público registrado em jogos de futebol feminino na Bahia e supera os 5.701 presentes no duelo entre Corinthians e Cruzeiro, pelas quartas de final, até então a maior marca da competição.

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Escalações prováveis

Corinthians — Técnica: Emily Lima

Provável escalação: Nicole; Thaís Regina, Duda Mineira e Thaís Ferreira; Gi Fernandes, Duda Sampaio, Belén Aquino e Tamires; Vic Albuquerque, Jhonson e Gabi Zanotti.

Bahia — Técnico: Felipe Freitas

Provável escalação: Yanne; Isa Fernandes, Tchula, Mila e Dan Nunes; Raquel, Taty Sena e Ángela Gómez; Wendy Rosa, Roqueline e Cássia.