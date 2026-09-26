São Paulo vence o Corinthians de virada no jogo de ida da final do Brasileirão Feminino
As Soberanas vencem por 2 a 1 e levam vantagem para a decisão no Morumbis
São Paulo venceu o Corinthians de virada por 2 a 1 neste sábado (26), pelo primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino, na Neo Química Arena. Gabi Zanotti abriu o placar para as Brabas no primeiro tempo, mas Crivelari e Isa Guimarães balançaram as redes para garantir a vitória das Soberanas no Majestoso.
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Com a vitória no jogo de ida, o São Paulo leva a vantagem do empate no placar agregado para a partida de volta. A decisão do Brasileirão Feminino acontece no dia 3 de outubro, às 16h30 (de Brasília), no Morumbis. Em caso de igualdade no agregado, o título será decidido nos pênaltis.
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Como foi Corinthians x São Paulo?
Primeiro tempo
O Corinthians começou a partida impondo seu ritmo e pressionando a saída de bola do São Paulo. As Brabas conseguiram transformar o domínio inicial em gol aos nove minutos. Após uma jogada trabalhada com Gi Fernandes, Vic Albuquerque recebeu pelo lado direito e cruzou para Gabi Zanotti, livre de marcação, cabecear no canto de Carlinha e abrir o placar para o Corinthians.
O gol fez o São Paulo reagir na partida; as soberanas passaram a trocar mais passes e controlar a posse de bola, buscando espaços no campo de ataque. A equipe tricolor conseguiu chegar ao empate após uma boa jogada pelo lado direito. Aline Milene tabelou com Serrana, que avançou até o fundo e cruzou para Crivelari. A atacante bateu de primeira e deixou tudo igual no Majestoso.
Depois do empate, o São Paulo passou a pressionar mais e criou oportunidades para virar o placar. As Soberanas chegaram com perigo em algumas investidas, mas não conseguiram aproveitar as chances. Com as duas equipes buscando o gol, o primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1.
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Segundo tempo
O Corinthians voltou melhor para a segunda etapa e passou a pressionar o São Paulo em busca do segundo gol. As Brabas chegaram a assustar em cobranças de escanteio e bolas levantadas na área, mas não conseguiram ampliar. Aos 10 minutos, Karla Alves finalizou de fora da área, Nicole deu rebote e Aline Milene apareceu para completar, mas a goleira corintiana se recuperou e fez a defesa.
O Corinthians teve uma boa chance aos 20 minutos, quando Tamires cobrou escanteio e Jhonson cabeceou para fora. Pouco depois, porém, o São Paulo aproveitou um erro na saída de bola das Brabas. Aos 22 minutos, Isa Guimarães recebeu dentro da área, dominou e tocou na saída de Nicole para virar o jogo para as Soberanas.
Atrás no placar, o Corinthians passou a pressionar em busca do empate, enquanto o São Paulo conseguiu controlar a vantagem. As Brabas chegaram a levar perigo com Robledo e em bolas paradas, mas não conseguiram superar Carlinha. Na reta final, as Soberanas administraram o resultado e confirmaram a vitória por 2 a 1, levando a vantagem para o segundo jogo da decisão.
Confira as informações de Corinthians x São Paulo
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS 🆚 SÃO PAULO
🏆 Brasileirão Feminino – final (jogo de ida)
📆 Data e horário: sábado, 26 de setembro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Globo, TV Brasil, SporTV, NSports e GE TV
⚽ ESCALAÇÕES
⚫⚪ CORINTHIANS (Técnica: Emily Lima)
Nicole; Thaís Ferreira, Duda Mineira, Juliete; Gi Fernandes, Duda Sampaio, Vic Albuquerque, Belén Aquino e Tamires; Jaqueline e Gabi Zanotti.
🔴⚪⚫ SÃO PAULO (Técnico: Thiago Viana)
Carlinha; Serrana, B. Calderan, Tayla e Carol Gil; Bia Menezes, Robinha, Karla Alves, Crivelari e Isa; Aline.
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