Derrick Henry, do Ravens, celebra jogo da NFL no Maracanã: 'Aproveitem' Running back disputará a primeira partida da NFL no Rio de Janeiro

O Maracanã e a história de Pelé chamaram a atenção de Derrick Henry, running back do Baltimore Ravens, antes da partida contra o Dallas Cowboys, marcada para o dia 27 de setembro, no Rio de Janeiro, pela terceira semana da temporada regular da NFL. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (25), o jogador contou que possui uma camisa do ídolo brasileiro e afirmou estar empolgado para conhecer o Brasil e atuar diante dos torcedores no estádio.

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Henry foi questionado sobre as expectativas para a partida e o que já conhecia sobre o Rio de Janeiro. Ao ouvir sobre a história do Maracanã, incluindo as duas Copas do Mundo disputadas no estádio, o jogador destacou a importância da partida em solo carioca.

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— Eu nunca estive no Brasil e estou animado para ir. Estou animado para jogar diante dos torcedores e dar a eles algo que, espero, possam lembrar pelo resto de suas vidas. Quando pensarem em futebol, espero que aproveitem. Quero causar um grande impacto quando formos até lá para jogar. Não apenas eu, mas todo o time.

Derrick Henry e Lamar Jackson comemoram vitória do Baltimore Ravens na NFL (Foto: Scott Taetsch/Getty Images/AFP)

Camisa de Pelé e história do Maracanã

Durante a resposta, Henry também revelou que tem uma camisa de Pelé. O jogador comentou que seria especial disputar uma partida de futebol americano em um estádio que recebeu partidas de duas edições da Copa do Mundo e foi palco de um dos momentos mais marcantes da carreira do ex-atacante brasileiro.

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— Eu contei para eles que tenho uma camisa do Pelé. Seria muito legal marcar um touchdown no lugar onde Pelé marcou mil gols.

O NFL Rio Game será a primeira partida da liga na cidade do Rio de Janeiro e colocará Ravens e Cowboys frente a frente no Maracanã. A partida terá o Baltimore como equipe visitante e será mais um capítulo da expansão da NFL no Brasil.

Baltimore Ravens e Dallas Cowboys se enfrentam na primeira edição do NFL Rio Game (Foto: Divulgação / NFL)

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Henry mira título com os Ravens

Na coletiva, Henry também foi questionado sobre a possibilidade de o Baltimore Ravens finalmente conquistar o Super Bowl depois de temporadas em que a equipe chegou perto do objetivo. O running back destacou a necessidade de manter o foco na execução e no trabalho diário.

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— Temos que estar focados em executar. Nossa mentalidade é querer melhorar a cada semana. Sabemos o elenco que temos e o que podemos alcançar, mas temos que ir lá e fazer. Precisamos trabalhar primeiro. Se continuarmos fazendo essas coisas repetidamente, vamos chegar onde queremos, que é levantar o troféu e sermos campeões do mundo, campeões do Super Bowl.

O jogador também falou sobre as mudanças na comissão técnica e destacou o processo de construção de relacionamento com os novos treinadores. Segundo Henry, o objetivo é criar uma cultura de trabalho que permita à equipe manter o nível de atuação durante toda a temporada.

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— Tudo o que estamos tentando fazer é continuar construindo isso, construir uma cultura aqui que o Coach Minter quer. Ser o melhor quando o melhor é necessário, e ele enfatiza isso todos os dias. Nós temos até um período de treino para isso.

— Tem sido divertido. Jogar futebol, construir relacionamentos, construir essa cultura, trabalhar para estar onde queremos estar e ir semana a semana. Ir para as reuniões, ir para o treino. Quero que tudo isso se traduza e que continuemos jogando em alto nível, para que, quando jogarmos durante a temporada, estejamos jogando da maneira que queremos e consigamos o que queremos a cada semana.

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Baltimore Ravens e Dallas Cowboys se enfrentam na primeira edição do NFL Rio Game (Foto: Divulgação / NFL)

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