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NFL prioriza Globo no Brasil e busca expandir parceria

Transmissão exclusiva do jogo no Rio de Janeiro faz parte da estratégia da liga no país

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 17:07
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NFL Globo Brasil
NFL e Globo têm acordo para transmissão de jogos no Brasil (Foto: Reprodução)

A NFL vê a parceria com a Globo como parte da estratégia para ampliar o alcance da liga no Brasil. Conforme antecipado pelo Lance!, a emissora anunciou nesta quarta-feira (19) a transmissão exclusiva, via Sportv e getv, do jogo no Rio de Janeiro entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, no Maracanã, marcado para setembro deste ano.

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Segundo o vice-presidente executivo de distribuição de mídia da NFL, Hans Schroeder, a presença da emissora no mercado brasileiro foi um dos fatores considerados para a consolidação do acordo. A ESPN, que mantém os direitos de transmissão no país há 34 anos, também seguirá exibindo jogos da liga, mas não poderá transmitir a partida em solo carioca.

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Globo como base da estratégia da NFL

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (20), o Lance! questionou o executivo sobre o acordo de exclusividade de transmissão do NFL Rio Game. Para Schroeder, a experiência das partidas anteriores realizadas no Brasil ajudou a mostrar o potencial do mercado e contribuiu para a aproximação com a Globo.

— No fundo, tendo estado nos jogos em São Paulo e agora com o jogo no Rio, vendo o que aquele jogo fez para energizar os fãs da NFL no Brasil, acho que isso nos levou a uma parceria com a Globo, com a qual estamos incrivelmente empolgados. É uma oportunidade com a maior empresa e com o alcance mais amplo no setor de mídia no Brasil, de longe. A empolgação de trabalhar com eles não é só para o jogo no Rio, mas ao longo de todo o calendário da NFL, uma parceria na qual entramos na temporada passada e vamos para o segundo ano este ano. Eles têm sido absolutamente fantásticos de se trabalhar e não poderíamos estar mais entusiasmados com o caminho pela frente e com as oportunidades — destacou.

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O executivo afirmou que a abrangência da Globo permite que a NFL avalie novas possibilidades de colaboração no país. A emissora será a base da estratégia da liga, mesmo com a manutenção da parceria com a ESPN, que transmite jogos no Brasil desde 1994.

— Dado o quão ampla é a presença da Globo no mercado, achamos que há cada vez mais coisas que podemos fazer juntos. Agora, ainda temos a parceria com a ESPN. Eles também vão distribuir jogos no Brasil, e vamos olhar seletivamente para outras oportunidades por lá. Mas a parceria com a Globo é certamente a base onde está o nosso foco, e acho que compartilhamos com eles o entusiasmo sobre o futuro da NFL no Brasil — completou Hans Schroeder.

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Jogo da NFL no Maracanã

A partida da NFL no Rio de Janeiro faz parte do calendário internacional da liga, que nesta temporada terá jogos em sete países e quatro continentes, número recorde para a organização. Além do Rio, a programação inclui partidas em Londres, Madri, Melbourne, Cidade do México, Munique e Paris.

O Brasil receberá um jogo da NFL pelo terceiro ano consecutivo. As duas primeiras partidas aconteceram em São Paulo, ambas na Neo Química Arena. Em 2024, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers. No ano seguinte, o Los Angeles Chargers derrotou o Kansas City Chiefs.

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O jogo entre Ravens e Cowboys será o primeiro de ao menos três confrontos da NFL previstos para o Rio de Janeiro nos próximos cinco anos, conforme o acordo firmado pela organização.

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Capacetes de Ravens e Cowboys com bola de futebol americano estampada com a bandeira do Brasil na mureta da Urca, no Rio de Janeiro, palco do jogo da NFL
Baltimore Ravens e Dallas Cowboys se enfrentam na primeira edição do NFL Rio Game (Foto: Divulgação / NFL)

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