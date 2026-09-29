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Rafael Câmara crava estar pronto para chegar à F1 em 2027

Brasileiro acumula sessões com Ferrari e Haas e destaca evolução antes de possível estreia na principal categoria do automobilismo

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 09:41
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Com o dedo indicador direito estendido, Rafael Câmara posa para foto após vitória no Grande Prêmio da Bélgica da Fórmula 2
Rafael Câmara venceu duas etapas da Fórmula 2 em 2026 (Foto: Reprodução/Instagram @formula2)

Rafael Câmara vem se aproximando cada vez mais do ambiente da Fórmula 1. Ao longo de 2026, o brasileiro participou de uma série de testes com carros da Ferrari e da Haas e avalia que a experiência acumulada o deixou preparado para assumir um cockpit na principal categoria do automobilismo na próxima temporada.

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O piloto começou o programa de testes em maio, quando guiou a Ferrari SF-25 em Budapeste. Desde então, voltou à pista em outras oportunidades pela equipe italiana e também teve a chance de trabalhar com a Haas. Uma das sessões mais importantes aconteceu no fim de agosto, em Portimão, em um teste que também reuniu Leonardo Fornaroli e Ryo Hirakawa.

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A atividade ganhou ainda mais importância porque o chefe da Haas, Ayao Komatsu, confirmou que os três pilotos estavam entre os nomes avaliados para ocupar uma das vagas da equipe em 2027. Oliver Bearman, atual titular, também participou da sessão e serviu como parâmetro para os candidatos.

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Rafael Câmara destaca evolução durante os testes

Em entrevista ao portal The Race, Rafael Câmara avaliou de forma positiva o trabalho realizado ao longo do ano e destacou a quantidade de oportunidades que teve para conhecer um carro de F1.

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— Os testes que realizamos como parte do programa TPC foram sempre positivos. Consegui aprender e evoluir durante eles. Estou satisfeito com o que fiz — afirmou.

O brasileiro também explicou que a sequência de atividades ajudou a aumentar sua preparação para um eventual salto à categoria.

— Foi muito bom poder contar com tantos testes na F1. Assim, de certa forma, isso me permite estar mais bem preparado e em boa forma — disse.

Questionado sobre estar pronto para correr na Fórmula 1 em 2027, Câmara foi direto e ressaltou que a adaptação dentro do carro não seria o principal obstáculo.

— Não vejo por que não estaria pronto. No final das contas, você continua pilotando carros rápidos em um circuito. A diferença é que são carros de F1. Já faço isso há bastante tempo — explicou.

O piloto reconheceu, porém, que a principal categoria do automobilismo envolve uma estrutura e uma rotina diferentes das encontradas na Fórmula 2 e na Fórmula 3.

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— A Fórmula 1 é um ambiente muito diferente, tenho consciência disso. Acontecem muito mais coisas do que na F2 ou na F3. Mas acho que diz respeito principalmente ao que acontece fora do carro — completou.

Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)
Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

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Haas ainda não confirmou dupla para 2027

A Haas ainda trabalha na definição de sua formação para a próxima temporada. Komatsu havia indicado que a expectativa era anunciar a dupla titular até o fim de setembro. Câmara aparece entre os nomes envolvidos na disputa por uma vaga e ganhou ainda mais atenção após os testes realizados com o time norte-americano. Segundo informações publicadas anteriormente pelo portal italiano AutoRacer, Gene Haas, proprietário da equipe, teria ficado impressionado com o desempenho do brasileiro nas atividades.

Na segunda-feira (28), o site neerlandês Formule1.nl informou que Câmara já teria assinado contrato com a Haas. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente pela equipe. Enquanto aguarda uma definição sobre o futuro, o brasileiro segue na preparação e não esconde o desejo de transformar os testes em uma oportunidade permanente na F1.

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— Você não quer apenas ter o gostinho sem poder estar lá em tempo integral depois. Seria fantástico, e acho que estou pronto — afirmou Câmara.

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