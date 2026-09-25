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Com batida de Antonelli, Russell conquista pole do GP do Azerbaijão na F1 2026

Charles Leclerc e Oscar Piastri fecham pódio; Gabriel Bortoleto fica em 17º lugar

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 10:33
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George Russell comemora vitória em corrida sprint do GP da Holanda pela F1 2026
George Russell comemora vitória em corrida sprint do GP da Holanda pela F1 2026 (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

George Russell colocou a Mercedes na pole position do Grande Prêmio do Azerbaijão, 15ª etapa da F1. Nesta sexta-feira (25), o britânico superou Charles Leclerc e Oscar Piastri na classificação e garantiu a primeira posição no grid para a corrida de sábado. Mais atrás, Gabriel Bortoleto teve uma sessão complicada e foi eliminado ainda no Q1, terminando em 17º.

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A classificação em Baku começou com atraso por causa dos fortes ventos, que levaram folhas e detritos para o circuito. Quando os carros finalmente foram liberados para a pista, a disputa começou movimentada e teve Kimi Antonelli, líder do Mundial, envolvido em um incidente que comprometeu sua sessão.

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Como foi a classificação do GP do Azerbaijão?

Q1

A primeira parte da sessão começou com praticamente todo o pelotão na pista. Franco Colapinto foi um dos primeiros a marcar tempo e chegou a liderar, enquanto Gabriel Bortoleto apareceu logo atrás e chegou a ocupar a segunda posição.

A liderança, porém, mudou rapidamente. Isack Hadjar superou o argentino antes de Max Verstappen colocar a Red Bull no topo. Na Mercedes, George Russell também encontrou ritmo e passou a disputar as primeiras posições. Bortoleto, por sua vez, começou a perder terreno conforme os adversários melhoravam seus tempos.

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O momento mais complicado da sessão aconteceu com Kimi Antonelli. O líder do Mundial bateu e ainda furou o pneu dianteiro esquerdo. Mesmo com o carro danificado, tentou retornar aos boxes para continuar na classificação, mas a Mercedes pediu pelo rádio que o italiano parasse o carro.

Na reta final, Russell assumiu novamente a liderança, enquanto Bortoleto não conseguiu melhorar seu tempo. O brasileiro, então, terminou na 17ª colocação, à frente de Nico Hulkenberg, mas fora do Q2.

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ELIMINADOS: Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas e Lance Stroll.

Q2

Sem Antonelli e Bortoleto, a disputa pelas dez vagas restantes no Q3 começou com Russell novamente entre os destaques. Os primeiros minutos, entretanto, foram mais tranquilos, e os pilotos demoraram para registrar tempos competitivos.

A situação mudou quando as primeiras voltas rápidas começaram a aparecer. Isack Hadjar assumiu provisoriamente a liderança com um bom tempo, mas Russell respondeu e voltou ao topo. Verstappen também entrou na briga e chegou a marcar 1m43s706, ficando muito próximo do piloto da Mercedes.

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Oscar Piastri apareceu entre os primeiros colocados e Carlos Sainz também surpreendeu. O espanhol avançou para o Q3 em nono, enquanto Franco Colapinto precisou de uma última tentativa para escapar da eliminação.

O argentino conseguiu melhorar na reta final, já com o cronômetro encerrado, e fechou o Q2 em décimo. Russell, novamente, terminou a sessão na liderança e confirmou o bom ritmo da Mercedes em Baku.

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ELIMINADOS: Oliver Bearman, Liam Lawson, Alexander Albon, Esteban Ocon, Arvid Lindblad e Kimi Antonelli.

Q3

A última parte da classificação começou com Russell, Verstappen, Piastri, Lando Norris e Carlos Sainz entre os primeiros a deixar os boxes. O britânico da Mercedes foi o primeiro a registrar uma volta rápida, mas a liderança não durou muito.

Oscar Piastri encontrou uma boa volta e colocou a McLaren na ponta com 1m43s571. Russell, porém, respondeu pouco depois e retomou a primeira posição, enquanto a disputa pela pole começava a ficar concentrada entre Mercedes, Ferrari e McLaren.

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Charles Leclerc também apareceu forte e superou Piastri para assumir o segundo lugar. Verstappen não conseguiu acompanhar o ritmo dos primeiros colocados e terminou a sessão em oitavo.

Na tentativa final, Lando Norris perdeu a oportunidade de brigar pela primeira posição. O britânico travou uma das rodas e escapou da pista, encerrando sua volta rápida sem conseguir registrar um novo tempo.

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Russell, por outro lado, ainda encontrou tempo para melhorar sua marca. Com 1m42s526, o piloto da Mercedes confirmou a pole position em Baku. Leclerc ficou em segundo, enquanto Piastri completou a primeira fila.

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Confira grid de largada em Baku

PosiçãoPilotoEquipeTempo

1

George Russell

Mercedes

1:42.526

2

Charles Leclerc

Ferrari

1:43.363

3

Oscar Piastri

McLaren

1:43.364

4

Isack Hadjar

Red Bull

1:43.500

5

Lando Norris

McLaren

1:43.672

6

Lewis Hamilton

Ferrari

1:43.858

7

Pierre Gasly

Alpine

1:44.047

8

Max Verstappen

Red Bull

1:44.081

9

Carlos Sainz

Williams

1:44.566

10

Franco Colapinto

Alpine

1:44.963

11

Oliver Bearman

Haas

1:44.775

12

Liam Lawson

Racing Bulls

1:44.860

13

Alexander Albon

Williams

1:45.001

14

Esteban Ocon

Haas

1:45.016

15

Arvid Lindblad

Racing Bulls

1:45.106

16

Kimi Antonelli

Mercedes

17

Gabriel Bortoleto

Audi

1:45.799

18

Nico Hulkenberg

Audi

1:45.920

19

Fernando Alonso

Aston Martin

1:46.593

20

Sergio Pérez

Cadillac

1:46.658

21

Lance Stroll

Aston Martin

1:47.337

22

Valtteri Bottas

Cadillac

1:48.290

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