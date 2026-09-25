Com batida de Antonelli, Russell conquista pole do GP do Azerbaijão na F1 2026
Charles Leclerc e Oscar Piastri fecham pódio; Gabriel Bortoleto fica em 17º lugar
George Russell colocou a Mercedes na pole position do Grande Prêmio do Azerbaijão, 15ª etapa da F1. Nesta sexta-feira (25), o britânico superou Charles Leclerc e Oscar Piastri na classificação e garantiu a primeira posição no grid para a corrida de sábado. Mais atrás, Gabriel Bortoleto teve uma sessão complicada e foi eliminado ainda no Q1, terminando em 17º.
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A classificação em Baku começou com atraso por causa dos fortes ventos, que levaram folhas e detritos para o circuito. Quando os carros finalmente foram liberados para a pista, a disputa começou movimentada e teve Kimi Antonelli, líder do Mundial, envolvido em um incidente que comprometeu sua sessão.
Como foi a classificação do GP do Azerbaijão?
Q1
A primeira parte da sessão começou com praticamente todo o pelotão na pista. Franco Colapinto foi um dos primeiros a marcar tempo e chegou a liderar, enquanto Gabriel Bortoleto apareceu logo atrás e chegou a ocupar a segunda posição.
A liderança, porém, mudou rapidamente. Isack Hadjar superou o argentino antes de Max Verstappen colocar a Red Bull no topo. Na Mercedes, George Russell também encontrou ritmo e passou a disputar as primeiras posições. Bortoleto, por sua vez, começou a perder terreno conforme os adversários melhoravam seus tempos.
O momento mais complicado da sessão aconteceu com Kimi Antonelli. O líder do Mundial bateu e ainda furou o pneu dianteiro esquerdo. Mesmo com o carro danificado, tentou retornar aos boxes para continuar na classificação, mas a Mercedes pediu pelo rádio que o italiano parasse o carro.
Na reta final, Russell assumiu novamente a liderança, enquanto Bortoleto não conseguiu melhorar seu tempo. O brasileiro, então, terminou na 17ª colocação, à frente de Nico Hulkenberg, mas fora do Q2.
ELIMINADOS: Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas e Lance Stroll.
Q2
Sem Antonelli e Bortoleto, a disputa pelas dez vagas restantes no Q3 começou com Russell novamente entre os destaques. Os primeiros minutos, entretanto, foram mais tranquilos, e os pilotos demoraram para registrar tempos competitivos.
A situação mudou quando as primeiras voltas rápidas começaram a aparecer. Isack Hadjar assumiu provisoriamente a liderança com um bom tempo, mas Russell respondeu e voltou ao topo. Verstappen também entrou na briga e chegou a marcar 1m43s706, ficando muito próximo do piloto da Mercedes.
Oscar Piastri apareceu entre os primeiros colocados e Carlos Sainz também surpreendeu. O espanhol avançou para o Q3 em nono, enquanto Franco Colapinto precisou de uma última tentativa para escapar da eliminação.
O argentino conseguiu melhorar na reta final, já com o cronômetro encerrado, e fechou o Q2 em décimo. Russell, novamente, terminou a sessão na liderança e confirmou o bom ritmo da Mercedes em Baku.
ELIMINADOS: Oliver Bearman, Liam Lawson, Alexander Albon, Esteban Ocon, Arvid Lindblad e Kimi Antonelli.
Q3
A última parte da classificação começou com Russell, Verstappen, Piastri, Lando Norris e Carlos Sainz entre os primeiros a deixar os boxes. O britânico da Mercedes foi o primeiro a registrar uma volta rápida, mas a liderança não durou muito.
Oscar Piastri encontrou uma boa volta e colocou a McLaren na ponta com 1m43s571. Russell, porém, respondeu pouco depois e retomou a primeira posição, enquanto a disputa pela pole começava a ficar concentrada entre Mercedes, Ferrari e McLaren.
Charles Leclerc também apareceu forte e superou Piastri para assumir o segundo lugar. Verstappen não conseguiu acompanhar o ritmo dos primeiros colocados e terminou a sessão em oitavo.
Na tentativa final, Lando Norris perdeu a oportunidade de brigar pela primeira posição. O britânico travou uma das rodas e escapou da pista, encerrando sua volta rápida sem conseguir registrar um novo tempo.
Russell, por outro lado, ainda encontrou tempo para melhorar sua marca. Com 1m42s526, o piloto da Mercedes confirmou a pole position em Baku. Leclerc ficou em segundo, enquanto Piastri completou a primeira fila.
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Confira grid de largada em Baku
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
George Russell
Mercedes
1:42.526
2
Charles Leclerc
Ferrari
1:43.363
3
Oscar Piastri
McLaren
1:43.364
4
Isack Hadjar
Red Bull
1:43.500
5
Lando Norris
McLaren
1:43.672
6
Lewis Hamilton
Ferrari
1:43.858
7
Pierre Gasly
Alpine
1:44.047
8
Max Verstappen
Red Bull
1:44.081
9
Carlos Sainz
Williams
1:44.566
10
Franco Colapinto
Alpine
1:44.963
11
Oliver Bearman
Haas
1:44.775
12
Liam Lawson
Racing Bulls
1:44.860
13
Alexander Albon
Williams
1:45.001
14
Esteban Ocon
Haas
1:45.016
15
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:45.106
16
Kimi Antonelli
Mercedes
—
17
Gabriel Bortoleto
Audi
1:45.799
18
Nico Hulkenberg
Audi
1:45.920
19
Fernando Alonso
Aston Martin
1:46.593
20
Sergio Pérez
Cadillac
1:46.658
21
Lance Stroll
Aston Martin
1:47.337
22
Valtteri Bottas
Cadillac
1:48.290
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