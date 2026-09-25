A Fórmula 1 chega à 15ª etapa da temporada de 2026 neste sábado (26). George Russell garantiu a pole position inédita em Baku após superar Charles Leclerc e Oscar Piastri na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo no pelotão, Gabriel Bortoleto parte da 17ª posição – à frente de Nico Hulkenberg, seu companheiro na Audi.

➡️ Com batida de Antonelli, Russell conquista pole do GP do Azerbaijão na F1 2026

Veja grid de largada no Azerbaijão

Posição Piloto Equipe Tempo 1 George Russell Mercedes 1:42.526 2 Charles Leclerc Ferrari 1:43.363 3 Oscar Piastri McLaren 1:43.364 4 Isack Hadjar Red Bull 1:43.500 5 Lando Norris McLaren 1:43.672 6 Lewis Hamilton Ferrari 1:43.858 7 Pierre Gasly Alpine 1:44.047 8 Max Verstappen Red Bull 1:44.081 9 Carlos Sainz Williams 1:44.566 10 Franco Colapinto Alpine 1:44.963 11 Oliver Bearman Haas 1:44.775 12 Liam Lawson Racing Bulls 1:44.860 13 Alexander Albon Williams 1:45.001 14 Esteban Ocon Haas 1:45.016 15 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:45.106 16 Kimi Antonelli Mercedes — 17 Gabriel Bortoleto Audi 1:45.799 18 Nico Hulkenberg Audi 1:45.920 19 Fernando Alonso Aston Martin 1:46.593 20 Sergio Pérez Cadillac 1:46.658 21 Lance Stroll Aston Martin 1:47.337 22 Valtteri Bottas Cadillac 1:48.290

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Desempenho do brasileiro em Baku

Gabriel Bortoleto teve um fim de semana complicado no Azerbaijão desde os primeiros minutos de atividade. Sem conseguir encontrar o ritmo ideal com a Audi, terminou os treinos livres longe das primeiras posições, cenário que se repetiu na classificação.

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Na sexta-feira (25), a situação ficou ainda mais difícil. Bortoleto foi eliminado no Q1 e terminou a sessão em 17º, assim como Nico Hulkenberg, que também não avançou e ficou em 18º. Com dificuldades para extrair desempenho do carro, o brasileiro acabou largando novamente em uma posição distante da zona de pontuação.

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg entrando na garagem da Audi no GP do Azerbaijão pela F1 2026 (Foto: Igor IVANKO / POOL / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1

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