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GP do Azerbaijão: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

George Russell e Charles Leclerc lideram largada; Gabriel Bortoleto sai em 17º

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 14:20
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George Russell e Charles Leclerc conversam após classificação no GP do Azerbaijão pela F1 2026
George Russell e Charles Leclerc conversam após classificação no GP do Azerbaijão pela F1 2026 (Foto: Igor IVANKO / AFP)

A Fórmula 1 chega à 15ª etapa da temporada de 2026 neste sábado (26). George Russell garantiu a pole position inédita em Baku após superar Charles Leclerc e Oscar Piastri na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo no pelotão, Gabriel Bortoleto parte da 17ª posição – à frente de Nico Hulkenberg, seu companheiro na Audi.

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Veja grid de largada no Azerbaijão

PosiçãoPilotoEquipeTempo

1

George Russell

Mercedes

1:42.526

2

Charles Leclerc

Ferrari

1:43.363

3

Oscar Piastri

McLaren

1:43.364

4

Isack Hadjar

Red Bull

1:43.500

5

Lando Norris

McLaren

1:43.672

6

Lewis Hamilton

Ferrari

1:43.858

7

Pierre Gasly

Alpine

1:44.047

8

Max Verstappen

Red Bull

1:44.081

9

Carlos Sainz

Williams

1:44.566

10

Franco Colapinto

Alpine

1:44.963

11

Oliver Bearman

Haas

1:44.775

12

Liam Lawson

Racing Bulls

1:44.860

13

Alexander Albon

Williams

1:45.001

14

Esteban Ocon

Haas

1:45.016

15

Arvid Lindblad

Racing Bulls

1:45.106

16

Kimi Antonelli

Mercedes

17

Gabriel Bortoleto

Audi

1:45.799

18

Nico Hulkenberg

Audi

1:45.920

19

Fernando Alonso

Aston Martin

1:46.593

20

Sergio Pérez

Cadillac

1:46.658

21

Lance Stroll

Aston Martin

1:47.337

22

Valtteri Bottas

Cadillac

1:48.290

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Desempenho do brasileiro em Baku

Gabriel Bortoleto teve um fim de semana complicado no Azerbaijão desde os primeiros minutos de atividade. Sem conseguir encontrar o ritmo ideal com a Audi, terminou os treinos livres longe das primeiras posições, cenário que se repetiu na classificação.

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Na sexta-feira (25), a situação ficou ainda mais difícil. Bortoleto foi eliminado no Q1 e terminou a sessão em 17º, assim como Nico Hulkenberg, que também não avançou e ficou em 18º. Com dificuldades para extrair desempenho do carro, o brasileiro acabou largando novamente em uma posição distante da zona de pontuação.

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg entrando na garagem da Audi no GP do Azerbaijão pela F1 2026
Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg entrando na garagem da Audi no GP do Azerbaijão pela F1 2026 (Foto: Igor IVANKO / POOL / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
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