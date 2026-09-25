GP do Azerbaijão: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1
George Russell e Charles Leclerc lideram largada; Gabriel Bortoleto sai em 17º
A Fórmula 1 chega à 15ª etapa da temporada de 2026 neste sábado (26). George Russell garantiu a pole position inédita em Baku após superar Charles Leclerc e Oscar Piastri na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo no pelotão, Gabriel Bortoleto parte da 17ª posição – à frente de Nico Hulkenberg, seu companheiro na Audi.
➡️ Com batida de Antonelli, Russell conquista pole do GP do Azerbaijão na F1 2026
Veja grid de largada no Azerbaijão
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
George Russell
Mercedes
1:42.526
2
Charles Leclerc
Ferrari
1:43.363
3
Oscar Piastri
McLaren
1:43.364
4
Isack Hadjar
Red Bull
1:43.500
5
Lando Norris
McLaren
1:43.672
6
Lewis Hamilton
Ferrari
1:43.858
7
Pierre Gasly
Alpine
1:44.047
8
Max Verstappen
Red Bull
1:44.081
9
Carlos Sainz
Williams
1:44.566
10
Franco Colapinto
Alpine
1:44.963
11
Oliver Bearman
Haas
1:44.775
12
Liam Lawson
Racing Bulls
1:44.860
13
Alexander Albon
Williams
1:45.001
14
Esteban Ocon
Haas
1:45.016
15
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:45.106
16
Kimi Antonelli
Mercedes
—
17
Gabriel Bortoleto
Audi
1:45.799
18
Nico Hulkenberg
Audi
1:45.920
19
Fernando Alonso
Aston Martin
1:46.593
20
Sergio Pérez
Cadillac
1:46.658
21
Lance Stroll
Aston Martin
1:47.337
22
Valtteri Bottas
Cadillac
1:48.290
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Desempenho do brasileiro em Baku
Gabriel Bortoleto teve um fim de semana complicado no Azerbaijão desde os primeiros minutos de atividade. Sem conseguir encontrar o ritmo ideal com a Audi, terminou os treinos livres longe das primeiras posições, cenário que se repetiu na classificação.
Na sexta-feira (25), a situação ficou ainda mais difícil. Bortoleto foi eliminado no Q1 e terminou a sessão em 17º, assim como Nico Hulkenberg, que também não avançou e ficou em 18º. Com dificuldades para extrair desempenho do carro, o brasileiro acabou largando novamente em uma posição distante da zona de pontuação.
🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
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