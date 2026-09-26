Gabriel Bortoleto critica atitude da Audi em Baku após erro na F1

Embora prefira se manter positivo, Gabriel Bortoleto não tem muito do que tirar de bom do Grande Prêmio do Azerbaijão. A etapa começou com instabilidade nos treinos e uma classificação ruim, mas terminou com um erro da Audi que custou posições para o brasileiro. Assim, o piloto de 21 anos voltou a ficar fora da zona de pontuação – como seu companheiro Nico Hulkenberg.

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Bortoleto começou o domingo com uma missão complicada depois de ser eliminado no Q1 e largar em 17º. E a situação piorou logo na primeira volta: o brasileiro perdeu posição para Hulkenberg e caiu para o 18º lugar.

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A recuperação, porém, começou aos poucos. Bortoleto ficou preso atrás do companheiro durante as primeiras voltas e também teve dificuldades para superar Carlos Sainz. Depois de uma primeira tentativa frustrada na 15ª volta, o brasileiro finalmente conseguiu passar o espanhol três giros depois. Na volta 28, também deixou o companheiro para trás e chegou ao 16º lugar.

A entrada do Safety Car na 31ª volta abriu uma nova possibilidade para a Audi. Gabriel aproveitou a neutralização para fazer sua primeira parada, mas voltou à pista atrás do próprio companheiro e perdeu novamente a posição. E foi aí que surgiu o problema entre o brasileiro e a equipe.

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— Falaram que ele ia ficar fora e tentar uma bandeira vermelha no final, a sorte ou alguma coisa. Eu estava no modo de economia de combustível e fiquei nisso até eles falarem que o Nico ia parar — contou Bortoleto, em entrevista ao SporTV, logo após a corrida da F1.

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg entrando na garagem da Audi no GP do Azerbaijão pela F1 2026 (Foto: Igor IVANKO / POOL / AFP)

Na prática, a estratégia colocou Bortoleto em uma situação complicada. Como o brasileiro havia sido orientado a economizar combustível e permanecer na pista, não estava mais em ritmo de corrida quando recebeu a informação de que Hulkenberg faria a parada. O alemão conseguiu aproveitar esse período para ganhar tempo e voltou à frente do companheiro.

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A situação é caracterizada como um overcut, já que o veterano seguiu na pista enquanto Bortoleto estava nos boxes e, posteriormente, conseguiu sair à frente do brasileiro após sua própria parada. O problema, segundo o jovem piloto, foi principalmente o momento em que recebeu a informação da equipe.

— Quando me avisaram, já era muito tarde para voltar ao modo corrida e acelerar e recuperar o tempo que perdi. Não vou ficar falando aqui, talvez tenham outros motivos, mas faz parte de corrida, assim.

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A corrida seguiu e, na volta 39, Bortoleto caiu para Pérez e Lawson. Pouco depois, porém, ganhou uma posição com o erro de Oscar Piastri. O australiano saiu da pista na curva 1 e caiu para trás do brasileiro.

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A recuperação, no entanto, parou no 13º lugar. Depois de largar em 17º e passar boa parte da prova fora da zona de pontuação, Bortoleto terminou à frente de Piastri e Pérez, mas sem conseguir transformar a reação durante a corrida em um resultado entre os dez primeiros.

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— Pelo que a gente viu hoje na corrida, parecia que o ritmo era bom, mas eu fico chateado. Sair desse final de semana sem pontuar e, de novo, com um erro desse. A gente trouxe algumas atualizações no carro e eu acho que a maioria funcionou, mas creio que não é uma pista que encaixou. Eu pretendo, contudo, ver coisas positivas na semana que vem ou nas próximas etapas — completou.

A Audi chegou ao Azerbaijão com um pacote de atualizações e dividiu os testes entre os dois carros para comparar os dados. No primeiro treino da F1, Bortoleto utilizou as novidades, enquanto Nico Hulkenberg andou com a configuração anterior. No TL2, a estratégia foi invertida.

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A ideia era reunir informações suficientes para entender se as mudanças representariam um ganho de desempenho. No fim, porém, a evolução não apareceu nos resultados de Bortoleto.