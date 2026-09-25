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GP do Azerbaijão tem média de mais de 4 abandonos por corrida na F1

Em oito corridas disputadas no circuito de Baku, nenhuma terminou sem abandonos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 13:51
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Gabriel Bortoleto em ação no GP do Azerbaijão pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP do Azerbaijão pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

O Grande Prêmio do Azerbaijão tem uma característica que aparece praticamente todos os anos desde a estreia no calendário da Fórmula 1: alguém sempre fica pelo caminho. Nas oito corridas disputadas em Baku até agora, foram registrados 34 abandonos, uma média de 4,25 por prova. De acidentes a problemas mecânicos, nenhuma edição terminou com todos os pilotos que largaram chegando ao fim.

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O número chama atenção, mas não significa que Baku seja responsável por todos os abandonos. Ao longo dos anos, a lista reúne colisões, falhas nos carros, problemas de pneus e outros incidentes. Ainda assim, as características do circuito ajudam a entender por que qualquer erro pode ter consequências grandes na capital do Azerbaijão.

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Baku tem pouco espaço para erros

O Baku City Circuit reúne características bastante diferentes ao longo dos 6,003 quilômetros de extensão. A pista tem uma das maiores retas do calendário, onde os carros alcançam velocidades muito altas, mas também passa por um trecho extremamente estreito na região da cidade antiga.

Essa combinação exige mudanças constantes no estilo de pilotagem. Depois de uma sequência de curvas de baixa velocidade, os pilotos encontram longas acelerações e fortes frenagens, enquanto os muros permanecem próximos em boa parte do traçado.

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Em um circuito de rua, a margem para corrigir um erro é menor. Uma freada um pouco mais tarde ou uma trajetória ligeiramente fora do ponto ideal pode terminar em contato com a barreira e, dependendo do dano, encerrar a corrida.

2017 e 2018 tiveram sete abandonos

As duas primeiras edições do GP do Azerbaijão já deram uma boa amostra do que Baku poderia proporcionar. Em 2017, foram sete abandonos, incluindo Kimi Raikkonen, Sergio Pérez, Felipe Massa, Nico Hulkenberg, Max Verstappen, Daniil Kvyat e Jolyon Palmer.

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No ano seguinte, o número se repetiu. A corrida de 2018 terminou novamente com sete carros fora, em uma prova marcada por diferentes incidentes ao longo do percurso. Entre eles, esteve a colisão entre Ricciardo e Verstappen, companheiros de Red Bull, que se tocaram durante uma disputa na volta 39.

A prova também ficou marcada pelo abandono de Valtteri Bottas nas voltas finais. O finlandês liderava a corrida quando sofreu um furo de pneu, permitindo que Lewis Hamilton assumisse a ponta e vencesse em Baku.

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Max Verstappen - Red Bull - Baku - Perez - Azerbaijão
Max Verstappen em ação no GP do Azerbaijão pela F1 2019 (Foto: AFP)

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Média caiu nos anos seguintes

Depois das duas primeiras corridas com sete abandonos, os números passaram a variar bastante. Em 2019, quatro pilotos não completaram a prova, enquanto 2021 teve novamente quatro abandonos. A edição de 2022, por sua vez, registrou cinco carros fora da corrida, e 2023 teve o menor número até então, com apenas dois abandonos. Em 2024, foram quatro.

Já a corrida de 2025 teve apenas um abandono, o menor número da história do GP do Azerbaijão. Mesmo assim, a sequência permaneceu: todas as oito edições disputadas até aquele momento tiveram pelo menos um piloto que não recebeu a bandeirada.

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Abandonos no GP do Azerbaijão

AnoAbandonos

2017

7

2018

7

2019

4

2021

4

2022

5

2023

2

2024

4

2025

1

Total

34

A evolução dos números mostra que Baku não mantém necessariamente o mesmo nível de acidentes a cada temporada. A quantidade de abandonos caiu bastante nos últimos anos, mas a pista continua apresentando situações em que um pequeno erro pode mudar completamente o resultado de uma corrida.

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