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Brasileiro na mira da F1 em 2027 vence e lidera a F2

Observado pela Haas, Rafa Câmara assume a ponta da competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 09:09
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Rafael Câmara vence etapa de Baku da F2
Rafael Câmara vence etapa de Baku da F2 (Foto: Instagram F2)

Rafael Câmara deu mais um passo importante na temporada que pode marcar sua chegada à Fórmula 1. O brasileiro venceu neste sábado a terceira corrida da etapa de Baku, no Azerbaijão, e ampliou a liderança do campeonato da Fórmula 2 justamente na reta decisiva da temporada. O resultado reforça também a possibilidade de o pernambucano disputar a principal categoria do automobilismo mundial já em 2027.

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Com a vitória, Câmara chegou a 207 pontos na classificação da F2. O brasileiro abriu sete pontos de vantagem para o búlgaro Nikola Tsolov, que terminou a prova em segundo e aparece com 200 pontos. Alex Dunne, outro candidato ao título, está próximo da dupla e soma 174 pontos.

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Mais do que a liderança, o momento coloca Rafael Câmara em uma posição cada vez mais relevante no mercado da Fórmula 1. A Haas é a equipe que demonstrou interesse no brasileiro para a temporada de 2027. O chefe da escuderia, Ayao Komatsu, confirmou recentemente que o time avaliou diferentes pilotos e ficou satisfeito com o desempenho apresentado por Câmara nos testes realizados com o carro da equipe. A definição da dupla para o próximo ano está em discussão interna.

O interesse da Haas não surgiu apenas pelos resultados na F2. Câmara integra a Academia de Pilotos da Ferrari e vem acumulando experiência ao volante de carros de Fórmula 1. Neste mês, o brasileiro voltou a testar o SF-25, modelo utilizado pela Ferrari em 2025, em atividade realizada em Imola. Antes disso, também havia participado de testes com a Haas, desempenho que ajudou a colocá-lo no radar da equipe americana.

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A relação com a Ferrari também pode pesar no caminho para a F1. A escuderia italiana fornece à Haas componentes importantes do carro, como motor, câmbio e parte traseira. Câmara, portanto, aparece dentro de um cenário que envolve tanto seu desempenho esportivo quanto sua ligação com a Academia Ferrari.

A temporada de 2026 tem sido especialmente importante para o brasileiro. Depois de conquistar o título da Fórmula 3 no ano passado, Câmara passou a disputar a F2 e rapidamente se colocou na briga pelo campeonato. Agora, além de liderar a categoria, ele tem a possibilidade de fechar o ano como campeão e, ao mesmo tempo, garantir uma oportunidade na F1.

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O caminho, porém, ainda não está definido. A Haas ainda precisa oficializar sua dupla para 2027, e outros pilotos também estão na disputa pela vaga. Entre os nomes avaliados estão Leonardo Fornaroli, atual campeão da F2, Ryo Hirakawa e Jack Doohan, atual piloto reserva da própria equipe.

O calendário prevê ainda as etapas do Catar e de Abu Dhabi, embora a realização das duas rodadas esteja sob avaliação em razão do conflito no Oriente Médio. No cenário atual, a próxima rodada está marcada para o fim de novembro, no Catar, antes da decisão do campeonato em Abu Dhabi, no início de dezembro.

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Rafael Câmara venceu uma das etapas do GP de Baku da F2
Rafael Câmara venceu uma das etapas do GP de Baku da F2 (Foto: Instagram F2)
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