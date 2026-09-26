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Com 7 abandonos, Russell supera Verstappen e vence o GP do Azerbaijão na F1 2026

Max Verstappen e Isack Hadjar fecharam o pódio, enquanto Gabriel Bortoleto ficou em 13º

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 10:08
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George Russell comemora pole no GP do Azerbaijão pela F1 2026
George Russell comemora pole no GP do Azerbaijão pela F1 2026 (Foto: Igor IVANKO / AFP)

George Russell venceu o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 neste sábado (26). No desafiador Circuito Urbano de Baku, o britânico largou na pole e precisou resistir à pressão de Max Verstappen nas voltas finais para garantir a vitória após 51 voltas. Isack Hadjar completou o pódio, enquanto Gabriel Bortoleto terminou em 13º.

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A corrida teve diferentes momentos de tensão, com abandonos, entradas do Safety Car e disputas importantes ao longo do pelotão. Russell conseguiu controlar a maior parte da prova, mas viu Verstappen se aproximar na reta final e terminar a menos de dois décimos do vencedor.

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Russell mantém a ponta, e Verstappen começa recuperação

Russell teve uma boa largada e conseguiu sustentar a liderança na primeira curva. Oscar Piastri também começou bem e ultrapassou Charles Leclerc para assumir a segunda posição, enquanto Verstappen ganhou terreno rapidamente.

O holandês passou Lewis Hamilton na segunda volta e, pouco depois, superou Isack Hadjar para entrar no grupo dos três primeiros. O francês, que retornava à Fórmula 1 após ficar fora das últimas três etapas por causa de uma lesão no pulso, ainda conseguiu se manter bem entre os primeiros.

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Enquanto os pilotos da frente disputavam posições, Gabriel Bortoleto teve um início difícil. O brasileiro largou em 17º e caiu para 18º logo na primeira volta, atrás do companheiro Nico Hulkenberg.

Antonelli se recupera após largar em 16º

Kimi Antonelli também precisou fazer uma corrida de recuperação. O líder do campeonato largou apenas em 16º depois de bater durante o Q1 da classificação, em um incidente que encerrou sua sessão antecipadamente.

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Contudo, o italiano não parecia ter problemas contra os rivais e começou a ganhar posições rapidamente. Ainda nas primeiras voltas, deixou Hulkenberg para trás, superou Carlos Sainz e avançou pelo pelotão. Na 17ª volta, já aparecia na zona de pontuação depois de ultrapassar Oliver Bearman.

Mais à frente, Russell abriu vantagem sobre Piastri, enquanto Verstappen se aproximava do australiano. A diferença entre os dois chegou a ficar pequena, e o holandês passou a pressionar pela segunda colocação.

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Safety Car muda a estratégia

A primeira grande mudança da corrida aconteceu depois de uma sequência de incidentes. Lance Stroll abandonou na nona volta após ficar em baixa velocidade entre as curvas 15 e 16. Mais tarde, Fernando Alonso também deixou a prova, assim como o companheiro de Aston Martin.

Na 31ª volta, Alex Albon bateu na saída da curva 4 e provocou a entrada do primeiro Safety Car. O momento abriu uma janela para as equipes realizarem a parada obrigatória.

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Russell, Piastri, Verstappen, Hadjar, Leclerc e Hamilton foram aos boxes, assim como Bortoleto, Antonelli, Norris e outros pilotos. O brasileiro voltou à pista atrás de Hulkenberg e perdeu novamente a posição para o companheiro.

A neutralização, porém, embaralhou o pelotão e colocou diferentes estratégias em jogo. Com os carros próximos, qualquer erro poderia custar várias posições – e realmente custou.

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Confusão na relargada coloca Norris e Piastri em dificuldades

Depois da saída do Safety Car, Verstappen rapidamente passou Piastri e assumiu a segunda posição. A disputa pelo pódio, entretanto, ganhou outro capítulo pouco depois.

Na 38ª volta, Franco Colapinto travou os pneus e, sem conseguir fazer a curva 1, atingiu o companheiro de equipe, que também levou Lando Norris. Colapinto conseguiu retornar à corrida, mas os outros envolvidos não tiveram a mesma sorte. O incidente provocou uma nova entrada do Safety Car e uma nova relargada.

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Batida no GP do Azerbaijão, etapa da F1 2026
Batida no GP do Azerbaijão, etapa da F1 2026 (Foto: Reprodução/Fórmula 1)

Pouco depois, Oscar Piastri também teve problemas. O australiano travou na curva 1, saiu da pista e caiu para a 15ª posição, ficando atrás de Bortoleto. O erro complicou ainda mais a situação da McLaren na corrida.

Bortoleto ganha posições na reta final

Depois de passar boa parte da corrida preso no tráfego, Bortoleto avançou algumas posições, principalmente por conta dos problemas dos adversários. O brasileiro havia superado Sainz na 18ª volta e deixado Hulkenberg para trás na 28ª.

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Após a segunda neutralização, porém, o piloto da Audi perdeu duas posições para Sergio Pérez e Liam Lawson. Na sequência, recuperou uma posição com o erro de Piastri e voltou a avançar ao ultrapassar Pérez novamente na 45ª volta.

Bortoleto terminou a corrida em 13º, depois de largar em 17º. O resultado veio após um fim de semana difícil para a Audi, que colocou os dois carros fora do Q2 na classificação.

Russell segura Verstappen até a bandeirada

Nas últimas voltas, a disputa pela vitória voltou a ficar apertada. Verstappen conseguiu diminuir a diferença para Russell e chegou à última volta a menos de dois décimos do britânico, principalmente graças à batida de Valtteri Bottas na reta final, que obrigou o líder a diminuir a velocidade no trecho do acidente.

O piloto da Mercedes, porém, não cometeu erros e abriu a última volta ainda na liderança. Verstappen permaneceu na cola até a bandeirada, mas não encontrou espaço para atacar.

Russell confirmou a vitória no GP do Azerbaijão, com Verstappen em segundo e Hadjar em terceiro. A prova terminou com mais uma disputa apertada nas ruas de Baku. Enquanto Leclerc ficou em quarto, Antonelli completou sua recuperação no quinto lugar e Hamilton terminou em sexto.

Resultado final do GP do Azerbaijão

PosiçãoPilotoEquipeResultado

1

George Russell

Mercedes

2

Max Verstappen

Red Bull

+10.196

3

Isack Hadjar

Red Bull

+10.700

4

Charles Leclerc

Ferrari

+14.136

5

Kimi Antonelli

Mercedes

+14.512

6

Lewis Hamilton

Ferrari

+22.362

7

Arvid Lindblad

Racing Bulls

+31.159

8

Esteban Ocon

Haas

+31.189

9

Oliver Bearman

Haas

+31.929

10

Carlos Sainz

Williams

+32.416

11

Nico Hulkenberg

Audi

+33.231

12

Liam Lawson

Racing Bulls

+34.013

13

Gabriel Bortoleto

Audi

+34.230

14

Oscar Piastri

McLaren

+36.401

15

Sergio Pérez

Cadillac

+41.400

16

Valtteri Bottas

Cadillac

Abandonou

17

Franco Colapinto

Alpine

Abandonou

18

Pierre Gasly

Alpine

Abandonou

19

Lando Norris

McLaren

Abandonou

20

Alexander Albon

Williams

Abandonou

21

Fernando Alonso

Aston Martin

Abandonou

22

Lance Stroll

Aston Martin

Abandonou

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