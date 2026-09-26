Com 7 abandonos, Russell supera Verstappen e vence o GP do Azerbaijão na F1 2026
Max Verstappen e Isack Hadjar fecharam o pódio, enquanto Gabriel Bortoleto ficou em 13º
George Russell venceu o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 neste sábado (26). No desafiador Circuito Urbano de Baku, o britânico largou na pole e precisou resistir à pressão de Max Verstappen nas voltas finais para garantir a vitória após 51 voltas. Isack Hadjar completou o pódio, enquanto Gabriel Bortoleto terminou em 13º.
➡️ Volta a volta da vitória de Russell no GP do Azerbaijão pela F1 2026
A corrida teve diferentes momentos de tensão, com abandonos, entradas do Safety Car e disputas importantes ao longo do pelotão. Russell conseguiu controlar a maior parte da prova, mas viu Verstappen se aproximar na reta final e terminar a menos de dois décimos do vencedor.
Russell mantém a ponta, e Verstappen começa recuperação
Russell teve uma boa largada e conseguiu sustentar a liderança na primeira curva. Oscar Piastri também começou bem e ultrapassou Charles Leclerc para assumir a segunda posição, enquanto Verstappen ganhou terreno rapidamente.
O holandês passou Lewis Hamilton na segunda volta e, pouco depois, superou Isack Hadjar para entrar no grupo dos três primeiros. O francês, que retornava à Fórmula 1 após ficar fora das últimas três etapas por causa de uma lesão no pulso, ainda conseguiu se manter bem entre os primeiros.
Enquanto os pilotos da frente disputavam posições, Gabriel Bortoleto teve um início difícil. O brasileiro largou em 17º e caiu para 18º logo na primeira volta, atrás do companheiro Nico Hulkenberg.
Antonelli se recupera após largar em 16º
Kimi Antonelli também precisou fazer uma corrida de recuperação. O líder do campeonato largou apenas em 16º depois de bater durante o Q1 da classificação, em um incidente que encerrou sua sessão antecipadamente.
Contudo, o italiano não parecia ter problemas contra os rivais e começou a ganhar posições rapidamente. Ainda nas primeiras voltas, deixou Hulkenberg para trás, superou Carlos Sainz e avançou pelo pelotão. Na 17ª volta, já aparecia na zona de pontuação depois de ultrapassar Oliver Bearman.
Mais à frente, Russell abriu vantagem sobre Piastri, enquanto Verstappen se aproximava do australiano. A diferença entre os dois chegou a ficar pequena, e o holandês passou a pressionar pela segunda colocação.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Safety Car muda a estratégia
A primeira grande mudança da corrida aconteceu depois de uma sequência de incidentes. Lance Stroll abandonou na nona volta após ficar em baixa velocidade entre as curvas 15 e 16. Mais tarde, Fernando Alonso também deixou a prova, assim como o companheiro de Aston Martin.
Na 31ª volta, Alex Albon bateu na saída da curva 4 e provocou a entrada do primeiro Safety Car. O momento abriu uma janela para as equipes realizarem a parada obrigatória.
Russell, Piastri, Verstappen, Hadjar, Leclerc e Hamilton foram aos boxes, assim como Bortoleto, Antonelli, Norris e outros pilotos. O brasileiro voltou à pista atrás de Hulkenberg e perdeu novamente a posição para o companheiro.
A neutralização, porém, embaralhou o pelotão e colocou diferentes estratégias em jogo. Com os carros próximos, qualquer erro poderia custar várias posições – e realmente custou.
Confusão na relargada coloca Norris e Piastri em dificuldades
Depois da saída do Safety Car, Verstappen rapidamente passou Piastri e assumiu a segunda posição. A disputa pelo pódio, entretanto, ganhou outro capítulo pouco depois.
Na 38ª volta, Franco Colapinto travou os pneus e, sem conseguir fazer a curva 1, atingiu o companheiro de equipe, que também levou Lando Norris. Colapinto conseguiu retornar à corrida, mas os outros envolvidos não tiveram a mesma sorte. O incidente provocou uma nova entrada do Safety Car e uma nova relargada.
Pouco depois, Oscar Piastri também teve problemas. O australiano travou na curva 1, saiu da pista e caiu para a 15ª posição, ficando atrás de Bortoleto. O erro complicou ainda mais a situação da McLaren na corrida.
Bortoleto ganha posições na reta final
Depois de passar boa parte da corrida preso no tráfego, Bortoleto avançou algumas posições, principalmente por conta dos problemas dos adversários. O brasileiro havia superado Sainz na 18ª volta e deixado Hulkenberg para trás na 28ª.
Após a segunda neutralização, porém, o piloto da Audi perdeu duas posições para Sergio Pérez e Liam Lawson. Na sequência, recuperou uma posição com o erro de Piastri e voltou a avançar ao ultrapassar Pérez novamente na 45ª volta.
Bortoleto terminou a corrida em 13º, depois de largar em 17º. O resultado veio após um fim de semana difícil para a Audi, que colocou os dois carros fora do Q2 na classificação.
Russell segura Verstappen até a bandeirada
Nas últimas voltas, a disputa pela vitória voltou a ficar apertada. Verstappen conseguiu diminuir a diferença para Russell e chegou à última volta a menos de dois décimos do britânico, principalmente graças à batida de Valtteri Bottas na reta final, que obrigou o líder a diminuir a velocidade no trecho do acidente.
O piloto da Mercedes, porém, não cometeu erros e abriu a última volta ainda na liderança. Verstappen permaneceu na cola até a bandeirada, mas não encontrou espaço para atacar.
Russell confirmou a vitória no GP do Azerbaijão, com Verstappen em segundo e Hadjar em terceiro. A prova terminou com mais uma disputa apertada nas ruas de Baku. Enquanto Leclerc ficou em quarto, Antonelli completou sua recuperação no quinto lugar e Hamilton terminou em sexto.
Resultado final do GP do Azerbaijão
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Resultado
1
George Russell
Mercedes
—
2
Max Verstappen
Red Bull
+10.196
3
Isack Hadjar
Red Bull
+10.700
4
Charles Leclerc
Ferrari
+14.136
5
Kimi Antonelli
Mercedes
+14.512
6
Lewis Hamilton
Ferrari
+22.362
7
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+31.159
8
Esteban Ocon
Haas
+31.189
9
Oliver Bearman
Haas
+31.929
10
Carlos Sainz
Williams
+32.416
11
Nico Hulkenberg
Audi
+33.231
12
Liam Lawson
Racing Bulls
+34.013
13
Gabriel Bortoleto
Audi
+34.230
14
Oscar Piastri
McLaren
+36.401
15
Sergio Pérez
Cadillac
+41.400
16
Valtteri Bottas
Cadillac
Abandonou
17
Franco Colapinto
Alpine
Abandonou
18
Pierre Gasly
Alpine
Abandonou
19
Lando Norris
McLaren
Abandonou
20
Alexander Albon
Williams
Abandonou
21
Fernando Alonso
Aston Martin
Abandonou
22
Lance Stroll
Aston Martin
Abandonou
Tudo sobre
Fórmula 1
Brasileiro na mira da F1 em 2027 vence e lidera a F2Há 1 hora
Fórmula 1
Volta a volta da vitória de Russell no GP do Azerbaijão pela F1 2026Há 2 horas
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Azerbaijão neste sábado (26)Há 5 horas
Fórmula 1
GP do Azerbaijão: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1Há 19 horas
Fórmula 1
GP do Azerbaijão tem média de mais de 4 abandonos por corrida na F1Há 20 horas
Fórmula 1
A caminho da F1, Rafa Câmara assume a liderança da F2Há 21 horas
Mais LANCE!