Alonso confirma permanência na F1 e renova com Aston Martin

Fernando Alonso vai continuar na Fórmula 1 em 2027. A Aston Martin confirmou na manhã desta terça-feira (29) a renovação do contrato do bicampeão mundial, que seguirá ao lado de Lance Stroll na próxima temporada. O anúncio encerra as dúvidas sobre uma possível aposentadoria do espanhol ao fim de 2026.

A equipe britânica chegou a criar expectativa nas redes sociais antes de oficializar a decisão. Em um vídeo publicado pela Aston Martin, Alonso aparece sentado em uma cadeira diante de um fundo escuro, em uma cena que levantou a possibilidade de o piloto anunciar o fim da carreira.

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Aos 45 anos, porém, Alonso decidiu seguir competindo. O espanhol admitiu que a aposentadoria faz parte de seus planos para o futuro, mas afirmou que ainda se sente motivado para permanecer no grid.

— Vou me aposentar da Fórmula 1, mas não agora. Ainda me sinto rápido e motivado, e tenho uma enorme paixão pela Fórmula 1 e pelo esporte. Então, sim, estou muito feliz em continuar correndo na categoria máxima; é a minha vida — declarou Alonso.

O piloto vinha evitando confirmar publicamente seus planos para 2027. Em meio a uma temporada complicada da Aston Martin, Alonso havia indicado que aproveitaria o período de férias da Fórmula 1 para avaliar se continuaria na categoria.

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A message from Fernando. pic.twitter.com/4qbPIoQRCe — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 29, 2026

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Alonso na Aston Martin

Fernando Alonso chegou à Aston Martin em 2023, após deixar a Alpine. Desde então, disputou 85 corridas pela equipe e conquistou oito pódios, todos em sua primeira temporada pelo time. O desempenho em 2026, no entanto, tem sido mais discreto. O espanhol soma apenas três pontos no campeonato, com um décimo lugar no GP de Mônaco e um nono posto na etapa da Holanda.

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Stroll também fica

Além de Alonso, a Aston Martin confirmou a continuidade de Lance Stroll para 2027. O canadense integra a equipe desde 2021 e também seguirá no projeto da escuderia britânica. Stroll ainda não conquistou um pódio pela Aston Martin e não pontuou na temporada atual. Mesmo assim, o piloto demonstrou confiança no trabalho desenvolvido pela equipe em Silverstone.

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— Estou muito feliz em continuar com a Aston Martin Aramco a longo prazo. Faço parte desta jornada desde o início e acredito que temos os recursos e as pessoas necessárias para nos tornarmos uma equipe vencedora — afirmou Stroll.