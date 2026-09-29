Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Alonso confirma permanência na F1 e renova com Aston Martin

Bicampeão mundial, espanhol de 45 anos seguirá na Fórmula 1 ao lado de Lance Stroll na próxima temporada

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 08:41
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Fernando Alonso no GP de Barcelona pela F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)
Fernando Alonso no GP de Barcelona pela F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)

Fernando Alonso vai continuar na Fórmula 1 em 2027. A Aston Martin confirmou na manhã desta terça-feira (29) a renovação do contrato do bicampeão mundial, que seguirá ao lado de Lance Stroll na próxima temporada. O anúncio encerra as dúvidas sobre uma possível aposentadoria do espanhol ao fim de 2026.

Fernando Alonso, da Aston Martin, no GP da Hungria pela F1 2026

Fernando Alonso vê Verstappen acima de Hamilton e Schumacher na F1

Fórmula 1
Há 1 mês
Fernando Alonso, da Aston Martin, chega ao Texas para o GP dos Estados Unidos de F1 (Foto: Jim Watson / AFP)

Com 45 anos, Fernando Alonso é o piloto mais velho do século na F1

Fórmula 1
Há 2 meses
Lance Stroll e Fernando Alonso, da Aston Martin, no GP da Hungria pela F1 2026

Equipe de Fernando Alonso, Aston Martin apresenta 16 novas atualizações na F1

Fórmula 1
Há 2 meses

A equipe britânica chegou a criar expectativa nas redes sociais antes de oficializar a decisão. Em um vídeo publicado pela Aston Martin, Alonso aparece sentado em uma cadeira diante de um fundo escuro, em uma cena que levantou a possibilidade de o piloto anunciar o fim da carreira.

continua após a publicidade

Aos 45 anos, porém, Alonso decidiu seguir competindo. O espanhol admitiu que a aposentadoria faz parte de seus planos para o futuro, mas afirmou que ainda se sente motivado para permanecer no grid.

— Vou me aposentar da Fórmula 1, mas não agora. Ainda me sinto rápido e motivado, e tenho uma enorme paixão pela Fórmula 1 e pelo esporte. Então, sim, estou muito feliz em continuar correndo na categoria máxima; é a minha vida — declarou Alonso.

O piloto vinha evitando confirmar publicamente seus planos para 2027. Em meio a uma temporada complicada da Aston Martin, Alonso havia indicado que aproveitaria o período de férias da Fórmula 1 para avaliar se continuaria na categoria.

continua após a publicidade

➡️ Aos 44 anos, Fernando Alonso analisa aposentadoria da Fórmula 1

Alonso na Aston Martin

Fernando Alonso chegou à Aston Martin em 2023, após deixar a Alpine. Desde então, disputou 85 corridas pela equipe e conquistou oito pódios, todos em sua primeira temporada pelo time. O desempenho em 2026, no entanto, tem sido mais discreto. O espanhol soma apenas três pontos no campeonato, com um décimo lugar no GP de Mônaco e um nono posto na etapa da Holanda.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Stroll também fica

Além de Alonso, a Aston Martin confirmou a continuidade de Lance Stroll para 2027. O canadense integra a equipe desde 2021 e também seguirá no projeto da escuderia britânica. Stroll ainda não conquistou um pódio pela Aston Martin e não pontuou na temporada atual. Mesmo assim, o piloto demonstrou confiança no trabalho desenvolvido pela equipe em Silverstone.

continua após a publicidade

— Estou muito feliz em continuar com a Aston Martin Aramco a longo prazo. Faço parte desta jornada desde o início e acredito que temos os recursos e as pessoas necessárias para nos tornarmos uma equipe vencedora — afirmou Stroll.

Fernando Alonso no GP de Barcelona pela F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)
Fernando Alonso no GP de Barcelona pela F1 2026 (Foto: Lluis GENE / AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
horner e vasseur

Fórmula 1

Chefe da Ferrari ironiza interesse de Horner: 'Procura emprego em todos os lugares'

Há 16 horas
Circuito de Sepang, na Malásia, que recebeu a F1 entre 1999 e 2017

Fórmula 1

Malásia recebe próximo GP da Fórmula 1; veja datas e horários

Há 23 horas
Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1

Bortoleto é punido pela F1 e cai para a última posição no GP do Azerbaijão

Há 2 dias
George Russell comemora vitória no GP do Azerbaijão pela F1 2026

Fórmula 1

Vitória de Russell sobre Verstappen bate marca de duas décadas da F1

Há 2 dias
Lando Norris em pit stop da McLaren durante GP do Azerbaijão na F1

Fórmula 1

Campeão mundial 'ataca' Colapinto por batida na F1: 'Deveria ser suspenso'

Há 2 dias
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1

Gabriel Bortoleto critica atitude da Audi em Baku após erro na F1

Há 2 dias
Mais LANCE!
George Russell comemora pole no GP do Azerbaijão pela F1 2026

Com 7 abandonos, Russell supera Verstappen e vence o GP do Azerbaijão na F1 2026

Rafael Câmara vence etapa de Baku da F2

Brasileiro na mira da F1 em 2027 vence e lidera a F2

Gabriel Bortoleto em ação no GP do Azerbaijão pela F1 2026

Volta a volta da vitória de Russell no GP do Azerbaijão pela F1 2026

Isack Hadjar no paddock do GP do Azerbaijão pela F1 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Azerbaijão neste sábado (26)

George Russell e Charles Leclerc conversam após classificação no GP do Azerbaijão pela F1 2026

GP do Azerbaijão: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

Gabriel Bortoleto em ação no GP do Azerbaijão pela F1 2026

GP do Azerbaijão tem média de mais de 4 abandonos por corrida na F1

O piloto brasileiro Rafael Câmara segura o troféu da vitória no GP da Bélgica de Fórmula 2

A caminho da F1, Rafa Câmara assume a liderança da F2

Gabriel Bortoleto e Carlos Sainz em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026

Bortoleto reforça desempenho abaixo em Baku com queda na classificação da F1

George Russell comemora vitória em corrida sprint do GP da Holanda pela F1 2026

Com batida de Antonelli, Russell conquista pole do GP do Azerbaijão na F1 2026

Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026

Volta a volta da pole de Russell no GP do Azerbaijão pela F1 2026

Pierre Gasly em ação no GP da Itália pela F1 2026

Max Verstappen volta a liderar a F1 no treino livre 3 do GP do Azerbaijão

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Azerbaijão nesta sexta-feira (25)

Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Inglaterra pela F1 2026

Bortoleto expõe dificuldade da Audi em Baku: 'Não sei explicar'