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A caminho da F1, Rafa Câmara assume a liderança da F2

Brasileiro leva a melhor no campeonato após abandono de Nikola Tsolov

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 12:21
Atualizado há 1 minutos
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O piloto brasileiro Rafael Câmara segura o troféu da vitória no GP da Bélgica de Fórmula 2
O piloto brasileiro Rafael Câmara segura o troféu da vitória no GP da Bélgica de Fórmula 2 (Foto: Fórmula 2)

Rafa Câmara precisou esperar até os últimos metros para conquistar uma posição que vale muito mais do que a quarta colocação. Em uma corrida marcada por acidentes, bandeiras vermelhas e mudanças constantes na classificação, o brasileiro ultrapassou Noel León na última volta em Baku e assumiu a liderança da Fórmula 2. Na disputa pelo topo, Nikola Tsolov abandonou a prova.

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O fim de semana começou positivo nas duas classificações. Com Câmara em melhor posição no grid do que o líder do campeonato, a expectativa era boa para as corridas principais do GP do Azerbaijão. O mesmo, porém, não poderia ser dito da Sprint, já que Tsolov havia conquistado a pole graças ao grid invertido da primeira classificação.

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E a vantagem do búlgaro aumentou. Na corrida curta, Tsolov levou a melhor e somou mais quatro pontos, enquanto Câmara terminou em 16º após receber uma punição de dez segundos. Com isso, a diferença na tabela subiu para 11 pontos. A resposta do brasileiro veio na prova seguinte, ainda nesta sexta-feira (25).

Depois de largar em quinto, o brasileiro chegou a ocupar a vice-liderança antes de fazer o pit stop obrigatório, realizado justamente durante um período de neutralização. A estratégia, porém, não impediu que ele perdesse terreno após a corrida ser interrompida por uma bandeira vermelha.

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O acidente aconteceu na 12ª volta e envolveu sete carros, entre eles Tsolov, que havia chegado a Baku como líder do campeonato. Com a paralisação, a prova precisou ser adaptada ao tempo restante e passou a ser disputada em um formato mais curto. Na relargada, Câmara caiu para a sétima colocação.

Rafa Câmara (carro amarelo) em ação no meio do pelotão da F2 no GP do Azerbaijão
Rafa Câmara (carro amarelo) em ação no meio do pelotão da F2 no GP do Azerbaijão (Foto: Reprodução/Fórmula 2)

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Foi aí que começou a recuperação do brasileiro. Com pouco tempo para buscar posições, voltou a avançar no pelotão e se aproximou de Noel León nas voltas finais. A diferença entre os dois permaneceu abaixo de um segundo durante boa parte da reta final, até que o piloto da Invicta encontrou a oportunidade que precisava.

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Na última volta, Rafa Câmara usou a asa traseira móvel e deixou León para trás nos metros finais. A ultrapassagem garantiu a quarta posição e, principalmente, os 12 pontos que colocaram o brasileiro no topo da classificação da F2. Agora, ele soma 182 pontos, enquanto Tsolov segue com 181 após o abandono.

Ainda resta uma corrida para a categoria no GP do Azerbaijão, e Câmara já parte de uma posição privilegiada para tentar ampliar a vantagem. O novo líder do campeonato estará na segunda fila, em terceiro, atrás apenas de Martinius Stenshorne e Alex Dunne. Mais atrás no grid, Nikola Tsolov larga na oitava colocação.

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