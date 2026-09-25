A caminho da F1, Rafa Câmara assume a liderança da F2
Brasileiro leva a melhor no campeonato após abandono de Nikola Tsolov
Rafa Câmara precisou esperar até os últimos metros para conquistar uma posição que vale muito mais do que a quarta colocação. Em uma corrida marcada por acidentes, bandeiras vermelhas e mudanças constantes na classificação, o brasileiro ultrapassou Noel León na última volta em Baku e assumiu a liderança da Fórmula 2. Na disputa pelo topo, Nikola Tsolov abandonou a prova.
➡️ Com batida de Antonelli, Russell conquista pole do GP do Azerbaijão na F1 2026
O fim de semana começou positivo nas duas classificações. Com Câmara em melhor posição no grid do que o líder do campeonato, a expectativa era boa para as corridas principais do GP do Azerbaijão. O mesmo, porém, não poderia ser dito da Sprint, já que Tsolov havia conquistado a pole graças ao grid invertido da primeira classificação.
E a vantagem do búlgaro aumentou. Na corrida curta, Tsolov levou a melhor e somou mais quatro pontos, enquanto Câmara terminou em 16º após receber uma punição de dez segundos. Com isso, a diferença na tabela subiu para 11 pontos. A resposta do brasileiro veio na prova seguinte, ainda nesta sexta-feira (25).
Depois de largar em quinto, o brasileiro chegou a ocupar a vice-liderança antes de fazer o pit stop obrigatório, realizado justamente durante um período de neutralização. A estratégia, porém, não impediu que ele perdesse terreno após a corrida ser interrompida por uma bandeira vermelha.
O acidente aconteceu na 12ª volta e envolveu sete carros, entre eles Tsolov, que havia chegado a Baku como líder do campeonato. Com a paralisação, a prova precisou ser adaptada ao tempo restante e passou a ser disputada em um formato mais curto. Na relargada, Câmara caiu para a sétima colocação.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Foi aí que começou a recuperação do brasileiro. Com pouco tempo para buscar posições, voltou a avançar no pelotão e se aproximou de Noel León nas voltas finais. A diferença entre os dois permaneceu abaixo de um segundo durante boa parte da reta final, até que o piloto da Invicta encontrou a oportunidade que precisava.
Na última volta, Rafa Câmara usou a asa traseira móvel e deixou León para trás nos metros finais. A ultrapassagem garantiu a quarta posição e, principalmente, os 12 pontos que colocaram o brasileiro no topo da classificação da F2. Agora, ele soma 182 pontos, enquanto Tsolov segue com 181 após o abandono.
Ainda resta uma corrida para a categoria no GP do Azerbaijão, e Câmara já parte de uma posição privilegiada para tentar ampliar a vantagem. O novo líder do campeonato estará na segunda fila, em terceiro, atrás apenas de Martinius Stenshorne e Alex Dunne. Mais atrás no grid, Nikola Tsolov larga na oitava colocação.
Tudo sobre
Fórmula 1
Bortoleto reforça desempenho abaixo em Baku com queda na classificação da F1Há 1 hora
Fórmula 1
Com batida de Antonelli, Russell conquista pole do GP do Azerbaijão na F1 2026Há 2 horas
Fórmula 1
Volta a volta da pole de Russell no GP do Azerbaijão pela F1 2026Há 4 horas
Fórmula 1
Max Verstappen volta a liderar a F1 no treino livre 3 do GP do AzerbaijãoHá 7 horas
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Azerbaijão nesta sexta-feira (25)Há 10 horas
Fórmula 1
Bortoleto expõe dificuldade da Audi em Baku: 'Não sei explicar'Há 22 horas
Mais LANCE!