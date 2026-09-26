AO VIVO: siga a corrida do GP do Azerbaijão, etapa da F1 2026

A décima quinta etapa da Fórmula 1 de 2026 está perto do fim. Os pilotos estivarão de volta ao Circuito Urbano de Baku neste sábado (26) para a corrida principal, após pole position de George Russell.



ATUALIZAÇÃO: Bortoleto ocupa o 16º lugar. Pódio: Russell (1º), Piastri (2º) e Verstappen (3º).

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Acompanhe a corrida do GP do Azerbaijão de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

35/51 - Safety car está chegando ao fim!

34/51 - Bortoleto acabou perdendo a posição para Hulkenberg nos pits stops.

33/51 - Lawson e Hulkenberg foram os últimos a parar.

32/51 - Russell, Piastri, Verstappen, Hadjar, Leclerc e Hamilton também seguem para os boxes em busca do pit stop obrigatório.

31/51 - Gasly, Antonelli, Norris, Colapinto, Bearman, Ocon, Lindblad, Bortoleto e Perez aproveitam para fazer primeira parada.

31/51 - Safety car na pista...

31/51 - Alex Albon bate na saída da curva 4!

30/51 - Com isso, Lando perde posições para Gasly e Antonelli.

30/51 - Bandeira amarela: Norris trava roda na curva 1 e sai do traçado, mas consegue recuperar e voltou a disputa.

28/51 - Bortoleto supera Hulkenberg!

27/51 - Hadjar pressiona Verstappen e pede autorização para Red Bull para realizar a ultrapassagem.

25/51 - Quase 10 segundos separam Russell de Piastri.

23/51 - Kimi Antonelli supera Colapinto e vai para 9º.

22/51 - Hadjar cobra a Red Bull por uma resolução... Francês segue sem ultrapassar Verstappen, que apresenta problemas de ritmo.

22/51 - Fernando Alonso abandona a corrida, assim como Stroll, também da Aston Martin.

20/51 - Opa! Disputa na Red Bull! Hadjar está muito na cola de Verstappen, que se afasta de Piastri.

18/51 - Demorou, mas chegou... Bortoleto enfim passa Sainz na pista.

17/51 - Antonelli está na zona de pontuação. Em bela corrida de recuperação, o piloto deixa Bearman para trás – grande flashback das disputas dos dois na F2.

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17/51 - Modo ultrapassagem ativado! Hamilton supera Norris e cola em Leclerc, que está em 5º.

16/51 - Hamilton ameaça passar Norris, que se defende e mantém lugar na pista.

15/51 - Bortoleto chegou a passar Sainz, mas o espanhol respondeu e tomou a 17ª posição de volta. Assim, o brasileiro segue sem avançar na tabela.

14/51 - Russell está 7 segundos na frente de Piastri, que se defende de Verstappen.

13/51 - Vixi... Ele não para! Kimi se torna 11º ao superar Lawson.

12/51 - Tchau, Albon! Antonelli ultrapassa também o piloto da Williams.

11/51 - Hulkenberg superou Sainz, e Audi tenta aconselhar Bortoleto para que faça o mesmo. Brasileiro segue preso em 18º.

10/51 - Mais uma posição para Antonelli! Piloto da Mercedes ganha de Ocon e assume a 13ª colocação.

9/51 - Rápida bandeira amarela: Lance Stroll estava em baixa velocidade e precisou abandonar o carro entre as curvas 15 e 16.

9/51 - Russell abre mais de 4 segundos de vantagem na liderança.

8/51 - Bortoleto está a 0,6 segundos de Hulkenberg, que segue em 17º.

7/51 - Verstappen chegou ao pódio! Holandês superou companheiro na curva 1.

6/51 - Líder da F1 2026, o italiano deixa para trás Arvid Lindblad.

5/51 - Começou a escalada! Antonelli leva a vantagem sobre Sainz e pula para 15º.

5/51 - Ninguém segura esses carros da Red Bull... Verstappen passa Leclerc na reta principal.

4/51 - Primeira ultrapassagem de Antonelli, que supera Hulkenberg e assume a 16ª colocação.

4/51 - Disputa forte entre Hadjar e Leclerc, mas é o francês quem leva a melhor. Esse garoto da Red Bull voltou da lesão e está voando!

3/51 - Norris perde também espaço para Verstappen.

3/51 - Hadjar dá o troco em Norris e retoma a 4ª colocação.

2/51 - Max Verstappen ultrapassa Hamilton na pista e cola em Hadjar, que está em 5º.

1/51 - Hulkenberg supera ainda Antonelli, que cai para 17º.

1/51 - Gabriel Bortoleto larga pior que o companheiro, Nico Hulkenberg, e cai para 18º.

1/51 - Leclerc chega a perder também para Norris, mas se recupera e volta ao Top 3.

1/51 - George Russell começa bem demais, assim como Oscar Piastri que supera Charles Leclerc pela segunda colocação.

COMEÇA A CORRIDA!

Pilotos saem para a volta de aquecimento

Relembre como foi o GP da Espanha:

Faltam apenas 30 minutos para o início da corrida da F1

➡️ Com batida de Antonelli, Russell conquista pole do GP do Azerbaijão na F1 2026

Desempenho do brasileiro em Baku

Gabriel Bortoleto teve um fim de semana complicado no Azerbaijão desde os primeiros minutos de atividade. Sem conseguir encontrar o ritmo ideal com a Audi, terminou os treinos livres longe das primeiras posições, cenário que se repetiu na classificação.

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Na sexta-feira (25), a situação ficou ainda mais difícil. Bortoleto foi eliminado no Q1 e terminou a sessão em 17º, assim como Nico Hulkenberg, que também não avançou e ficou em 18º. Com dificuldades para extrair desempenho do carro, o brasileiro acabou largando novamente em uma posição distante da zona de pontuação.