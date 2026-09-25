Bortoleto reforça desempenho abaixo em Baku com queda na classificação da F1
Brasileiro foi 10º no TL1, mas perdeu rendimento acabou eliminado no Q1, em 17º
Nem mesmo o pacote de atualização da Audi ajudou Gabriel Bortoleto no Grande Prêmio do Azerbaijão. Depois de resultados inconsistentes nos treinos, o brasileiro chegou à classificação sem muita confiança, mas com a esperança de chegar ao Q2. Sem sucesso, o jovem piloto acabou eliminado ainda na primeira parte da sessão e vai largar apenas na 17ª colocação.
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Bortoleto terminou o primeiro treino livre em Baku na 10ª colocação, em um resultado que chegou a indicar um cenário mais positivo para a Audi. O bom desempenho, porém, não se repetiu na segunda atividade de quinta-feira (24). Com problemas de aderência e equilíbrio, ele ficou apenas em 14º lugar.
A situação pouco mudou no terceiro treino livre. Gabriel voltou a ficar na segunda metade do grid e terminou a sessão na 13ª colocação, sem encontrar o desempenho apresentado horas antes. A classificação, então, seria a última oportunidade para a Audi tentar colocar o brasileiro na briga pelo Q2.
Não foi o que aconteceu. O brasileiro não conseguiu avançar ao Q2 e terminou a sessão em 17º lugar, ficando novamente na parte de baixo do grid. Assim, o resultado confirmou a dificuldade que já vinha sendo apresentada pela Audi desde a segunda atividade em Baku.
Após o TL2, inclusive, Bortoleto chegou a admitir que ainda não conseguia explicar a falta de aderência do carro. O brasileiro também destacou as dificuldades provocadas pelo traçado de Baku, que exige um equilíbrio complicado entre velocidade nas longas retas e estabilidade nas partes mais estreitas do circuito.
— Para ser sincero, acho que o carro não estava muito bom no TL2. Estamos com um pouco de falta de aderência, e ainda não sei explicar o porquê — afirmou.
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A Audi chegou ao Azerbaijão com um pacote de atualizações e dividiu os testes entre os dois carros para comparar os dados. No primeiro treino, Bortoleto utilizou as novidades, enquanto Nico Hulkenberg andou com a configuração anterior. No TL2, a estratégia foi invertida.
A ideia era reunir informações suficientes para entender se as mudanças representariam um ganho de desempenho. Até aqui, porém, a evolução não apareceu nos resultados de Bortoleto.
Com a atualização ainda sem entregar o desempenho esperado e a Audi buscando respostas para os problemas de aderência e equilíbrio, Gabriel Bortoleto terá de transformar a corrida em uma oportunidade de recuperação. Depois de começar o fim de semana entre os dez primeiros, o brasileiro largará na parte de trás do grid em Baku.
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