Problema mecânico tira Verstappen da luta pela vitória em Nürburgring

Após cerca de 21 horas de prova, Mercedes #3 de Verstappen abandonou as 24h de Nürburgring

Davi Caldas
São Paulo (SP)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 17/05/2026
12:26
Max Verstappen no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)
Max Verstappen enfrentou problemas no carro e abandonou as 24 Horas de Nürburgring.
O Mercedes #3 liderou, mas teve falhas mecânicas e voltou aos boxes.
A briga intensa pela liderança ocorreu entre os Mercedes #3 e #80.
Com problemas no carro, a estreia de Max Verstappen nas lendárias 24 Horas de Nürburgring terminou com um amargo sabor de "quase". Na reta final da prova, a Mercedes #3 da Verstappen Racing era líder, mas sofreu com um problema no eixo de transmissão e recolheu aos boxes.

Verstappen líder em Nürburgring

A primeira das 24 Horas de Nürburgring ficou marcada por mudanças na liderança, até que Max Verstappen assumiu o comando do Mercedes #3 e assumiu a liderança da corrida alguns instantes antes do fim da terceira hora de disputa. Jules Gounon, que assumiu o carro, não teve bom ritmo e perdeu posições, mas Lucas Auer as recuperou.

A partir de então, o que se viu foi uma briga intensa entre os carros #3 e #80 da Mercedes, que alternavam posições na liderança. Durante a madrugada, Max se envolveu em um toque com seu carro irmão da Winward Racing, pilotado por Maro Engel.

O rival havia sido ultrapassado pelo tetracampeão mundial e tentou dar o troco, mas Verstappen não cedeu espaço e os dois acabaram se tocando, forçando o #80 a sair para a grama. O holandês, no entanto, conseguiu abrir uma vantagem superior a 40 segundos em relação à outra Mercedes.

Problemas no carro de Max

Na manhã deste domingo (17), cerca de três horas antes do final da prova, o Mercedes #3 precisou abandonar a prova. Já com Dani Juncadella na direção do carro, a equipe enfrentou problemas mecânicos e precisou levar o carro para os boxes, o que encerrou as chances de vitória do quarteto da Verstappen Racing na corrida de endurance.

O ocorrido abriu caminho para a vitória do Mercedes #80 de Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller e Maxime Martin. O Mercedes #3 ainda retornou à pista nas voltas finais como forma de agradecimento aos fãs presentes no circuito.

Segundo Stefan Wendel, da Winward Racing, a equipe recebeu inicialmente um alerta relacionado ao ABS, e Juncadella informou que conseguiria lidar com o problema. Porém, pouco tempo depois, o carro começou a apresentar vibrações e ruídos fortes causados pelo eixo de transmissão, que acabou gerando danos colaterais no carro.

- Conversamos com o Max, conversamos com os outros pilotos e, claro, todos estão superdecepcionados, especialmente depois de lutar pela liderança por tanto tempo.

