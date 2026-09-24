Leclerc admite falta de ritmo da Ferrari nos treinos em Baku
Piloto terminou os dois treinos livres entre os quatro primeiros, mas vê equipe distante da Mercedes
Charles Leclerc terminou a sexta-feira (24) de treinos livres do GP do Azerbaijão com uma avaliação cautelosa sobre o desempenho da Ferrari. Apesar de ter aparecido entre os quatro primeiros nas duas sessões, o piloto afirmou que a equipe ainda precisa encontrar mais velocidade para se aproximar das principais concorrentes antes da classificação.
No TL1, Leclerc registrou 1min45s791 e ficou na terceira colocação, apenas 0s033 à frente do companheiro de equipe Lewis Hamilton. No segundo treino, o piloto melhorou sua marca para 1min44s473, mas caiu para o quarto lugar. A diferença para George Russell, da Mercedes, que liderou o TL2, foi de 1s126. O resultado reforçou a percepção de Leclerc de que a Ferrari ainda tem trabalho a fazer durante a preparação para o restante do fim de semana.
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Leclerc espera evolução da Ferrari
Após as atividades desta sexta, Leclerc destacou que a equipe precisa aproveitar os dados coletados ao longo dos treinos para buscar um acerto mais competitivo para a classificação.
— Faltou um pouco de ritmo nos treinos, então temos bastante trabalho pela frente esta noite para diminuir a diferença — afirmou Leclerc.
O piloto da Ferrari explicou que a prioridade agora será analisar o comportamento do carro e identificar onde é possível ganhar desempenho antes do sábado.
— Vamos analisar tudo o que aprendemos hoje e trabalhar para dar um passo à frente antes de amanhã —completou.
Leclerc também demonstrou satisfação por voltar a competir no circuito de Baku, onde já teve resultados distintos ao longo da carreira. O piloto destacou o prazer de pilotar no traçado azeri e espera que a Ferrari consiga apresentar um desempenho mais forte na classificação. A definição do grid para o GP do Azerbaijão acontece neste sábado (25), enquanto a corrida está marcada para domingo (26), no circuito de Baku.
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