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Leclerc admite falta de ritmo da Ferrari nos treinos em Baku

Piloto terminou os dois treinos livres entre os quatro primeiros, mas vê equipe distante da Mercedes

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 14:09
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Charles Leclerc comemora vitória no GP da Inglaterra pela F1 2026
Charles Leclerc comemora vitória no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Charles Leclerc terminou a sexta-feira (24) de treinos livres do GP do Azerbaijão com uma avaliação cautelosa sobre o desempenho da Ferrari. Apesar de ter aparecido entre os quatro primeiros nas duas sessões, o piloto afirmou que a equipe ainda precisa encontrar mais velocidade para se aproximar das principais concorrentes antes da classificação.

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No TL1, Leclerc registrou 1min45s791 e ficou na terceira colocação, apenas 0s033 à frente do companheiro de equipe Lewis Hamilton. No segundo treino, o piloto melhorou sua marca para 1min44s473, mas caiu para o quarto lugar. A diferença para George Russell, da Mercedes, que liderou o TL2, foi de 1s126. O resultado reforçou a percepção de Leclerc de que a Ferrari ainda tem trabalho a fazer durante a preparação para o restante do fim de semana.

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Leclerc espera evolução da Ferrari

Após as atividades desta sexta, Leclerc destacou que a equipe precisa aproveitar os dados coletados ao longo dos treinos para buscar um acerto mais competitivo para a classificação.

— Faltou um pouco de ritmo nos treinos, então temos bastante trabalho pela frente esta noite para diminuir a diferença — afirmou Leclerc.

O piloto da Ferrari explicou que a prioridade agora será analisar o comportamento do carro e identificar onde é possível ganhar desempenho antes do sábado.

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— Vamos analisar tudo o que aprendemos hoje e trabalhar para dar um passo à frente antes de amanhã —completou.

Leclerc também demonstrou satisfação por voltar a competir no circuito de Baku, onde já teve resultados distintos ao longo da carreira. O piloto destacou o prazer de pilotar no traçado azeri e espera que a Ferrari consiga apresentar um desempenho mais forte na classificação. A definição do grid para o GP do Azerbaijão acontece neste sábado (25), enquanto a corrida está marcada para domingo (26), no circuito de Baku.

Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026
Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

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