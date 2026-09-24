Leclerc admite falta de ritmo da Ferrari nos treinos em Baku

Charles Leclerc terminou a sexta-feira (24) de treinos livres do GP do Azerbaijão com uma avaliação cautelosa sobre o desempenho da Ferrari. Apesar de ter aparecido entre os quatro primeiros nas duas sessões, o piloto afirmou que a equipe ainda precisa encontrar mais velocidade para se aproximar das principais concorrentes antes da classificação.

No TL1, Leclerc registrou 1min45s791 e ficou na terceira colocação, apenas 0s033 à frente do companheiro de equipe Lewis Hamilton. No segundo treino, o piloto melhorou sua marca para 1min44s473, mas caiu para o quarto lugar. A diferença para George Russell, da Mercedes, que liderou o TL2, foi de 1s126. O resultado reforçou a percepção de Leclerc de que a Ferrari ainda tem trabalho a fazer durante a preparação para o restante do fim de semana.

continua após a publicidade

➡️ Corrida da F1 no sábado? Entenda a nova data do GP do Azerbaijão

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico



Leclerc espera evolução da Ferrari

Após as atividades desta sexta, Leclerc destacou que a equipe precisa aproveitar os dados coletados ao longo dos treinos para buscar um acerto mais competitivo para a classificação.

— Faltou um pouco de ritmo nos treinos, então temos bastante trabalho pela frente esta noite para diminuir a diferença — afirmou Leclerc.

O piloto da Ferrari explicou que a prioridade agora será analisar o comportamento do carro e identificar onde é possível ganhar desempenho antes do sábado.

continua após a publicidade

— Vamos analisar tudo o que aprendemos hoje e trabalhar para dar um passo à frente antes de amanhã —completou.

Leclerc também demonstrou satisfação por voltar a competir no circuito de Baku, onde já teve resultados distintos ao longo da carreira. O piloto destacou o prazer de pilotar no traçado azeri e espera que a Ferrari consiga apresentar um desempenho mais forte na classificação. A definição do grid para o GP do Azerbaijão acontece neste sábado (25), enquanto a corrida está marcada para domingo (26), no circuito de Baku.

Charles Leclerc em pitstop na garagem da Ferrari durante treino no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.