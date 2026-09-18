Não é segredo que Kimi Antonelli faz um trabalho impressionante na temporada de 2026 da Fórmula 1. E seus rivais sabem bem disso. Com nove etapas ainda pela frente, Max Verstappen acredita que o jovem italiano precisa apenas "fazer o que está fazendo" para conquistar o tão sonhado título mundial. O mesmo, porém, não pode ser dito sobre o holandês, que ainda busca sua primeira vitória no ano.

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O holandês sabe que a situação de Antonelli é bem diferente daquela que ele próprio viveu em 2025. Na temporada passada, Verstappen conseguiu reduzir uma desvantagem de mais de 100 pontos e terminou o campeonato como vice-campeão, após conquistar seis vitórias nas últimas dez corridas. Desta vez, entretanto, o piloto da Red Bull está 147 pontos atrás do líder e não acredita em uma nova reação.

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— Eu definitivamente não tenho como recuperar! — brincou Verstappen, ao ser questionado sobre a possibilidade de repetir a arrancada do ano passado.

Atualmente, Antonelli lidera o Mundial de Pilotos com 81 pontos de vantagem sobre George Russell, seu companheiro de equipe na Mercedes. O italiano ainda evita pensar na possibilidade de conquistar o primeiro título da carreira, mas recebe conselhos de pilotos que já conhecem a pressão de uma disputa pelo campeonato.

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Para Verstappen, o principal é não mudar a abordagem que levou Antonelli à liderança. O tetracampeão acredita que o jovem deve evitar preocupações excessivas com a classificação e continuar concentrado em entregar bons resultados a cada fim de semana.

— Kimi só precisa fazer o que está fazendo. Quer dizer, é fantástico, está funcionando muito bem. Ele não deve se estressar demais com isso, e não acho que esteja. Ele está simplesmente entregando resultados, está confiante e ganhando cada vez mais experiência. Ainda é jovem no início da carreira, mas está voando — afirmou.

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Verstappen também destacou a importância da equipe que acompanha Antonelli neste momento da carreira. Segundo o holandês, o italiano conta com pessoas experientes ao seu redor e não precisa complicar uma situação que vem funcionando.

— Ele não deve complicar demais as coisas e não está fazendo isso. Tem muitas boas pessoas à sua volta que sabem do que ele precisa, por isso tudo está funcionando bem.

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Enquanto Antonelli tenta administrar a vantagem construída ao longo da temporada, Verstappen terá uma meta mais modesta para as próximas etapas. O holandês ainda busca uma vitória em 2026 e, caso não consiga subir ao degrau mais alto do pódio, terá pela frente sua primeira temporada sem triunfos desde a estreia na Fórmula 1, em 2015.

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Max Verstappen lamenta acidente no GP da Holanda pela F1 2026 (Foto: Sem Van Der Wal/ANP/ AFP)

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