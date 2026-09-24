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AO VIVO: siga o treino livre 1 do GP do Azerbaijão pela F1 2026

Acompanhe volta a volta da primeira atividade em Baku

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 05:20
Atualizado há 1 minutos
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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

A Fórmula 1 deu início nesta quinta-feira (24) às atividades do GP do Azerbaijão 2026. A etapa é disputada no Circuito urbano de Baku e começou com o primeiro treino livre desta manhã. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Acompanhe o TL1

*EM ATUALIZAÇÃO

  1. Bortoleto faz atuação tímida... Ele segue em 18º lugar
  • Russell supera Verstappen no topo do grid
  • Verstappen chega à casa dos 45 segundos e assume a ponta
  • De pneus macios, Russsell erra na curva e precisa sair do circuito para se salvar de uma batida
  • Disputa é liberada pela F1
  • Safety car virtual é acionado!
  • Problema hidráulico em sua Mercedes fez com que italiano abandonasse a sessão
  • Bandeira amarela, por conta de Antonelli
  1. Bortoleto ainda não marcou tempo rápido; além dele, apenas Lindblad e Bottas também seguem sem volta registrada
  • Carlos Sainz corre para os boxes com fogo nos freios
  • Líder da F1 2026, Kimi Antonelli chega na liderança cerca de 0,2 mais rápido que Verstappen
  1. Verstappen de volta ao topo!
  • Nico Hulkenberg pula para o Top 5, à frente de Lewis Hamilton
  1. Nos boxes, Gabriel Bortoleto segue sem marcar volta rápida
  • Também de duros, Charles Leclerc supera tempo de Verstappen
  • Max Verstappen lidera o pelotão nos primeiros minutos de sessão com 1m49m202, de pneus duros
  • Não demorou para os pilotos irem à pista em busca da ação

COMEÇOU!

  • Primeiro treino livre do GP do Azerbaijão começa em 10 minutos
  • Relembre o GP da Espanha:

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E os horários dos treinos no GP do Azerbaijão?

QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 05h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Treino Livre 2 - 9h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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➡️ GP do Azerbaijão pode ter tirado título de Hamilton contra Verstappen na F1 2021

A mudança acontece por causa de uma data nacional do Azerbaijão, celebrada no domingo (27), e fez a FIA antecipar a programação do fim de semana. Com isso, a ação começa já na quinta-feira (24), enquanto a classificação será realizada na sexta-feira (25).

Kimi Antonelli chega ao Azerbaijão como líder isolado do Mundial de Pilotos. O italiano venceu o GP da Espanha, em Madri, e ampliou a vantagem para George Russell para 81 pontos, chegando a 292 contra 211 do companheiro de Mercedes. Lewis Hamilton aparece em terceiro, com 191, enquanto Lando Norris soma 186.

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Gabriel Bortoleto, por sua vez, ocupa a 14ª colocação, com 10 pontos. O brasileiro da Audi vem de um 13º lugar no GP da Espanha e tenta voltar à zona de pontuação em uma pista que costuma oferecer oportunidades de ultrapassagem por causa das longas retas.

Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)
Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
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