AO VIVO: siga o treino livre 1 do GP do Azerbaijão pela F1 2026

A Fórmula 1 deu início nesta quinta-feira (24) às atividades do GP do Azerbaijão 2026. A etapa é disputada no Circuito urbano de Baku e começou com o primeiro treino livre desta manhã. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

Acompanhe o TL1

*EM ATUALIZAÇÃO

Bortoleto faz atuação tímida... Ele segue em 18º lugar

Russell supera Verstappen no topo do grid

Verstappen chega à casa dos 45 segundos e assume a ponta

De pneus macios, Russsell erra na curva e precisa sair do circuito para se salvar de uma batida

Disputa é liberada pela F1

Safety car virtual é acionado!

Problema hidráulico em sua Mercedes fez com que italiano abandonasse a sessão

Bandeira amarela, por conta de Antonelli

Bortoleto ainda não marcou tempo rápido; além dele, apenas Lindblad e Bottas também seguem sem volta registrada

Carlos Sainz corre para os boxes com fogo nos freios

Líder da F1 2026, Kimi Antonelli chega na liderança cerca de 0,2 mais rápido que Verstappen

Verstappen de volta ao topo!

Nico Hulkenberg pula para o Top 5, à frente de Lewis Hamilton

Nos boxes, Gabriel Bortoleto segue sem marcar volta rápida

Também de duros, Charles Leclerc supera tempo de Verstappen

Max Verstappen lidera o pelotão nos primeiros minutos de sessão com 1m49m202, de pneus duros

Não demorou para os pilotos irem à pista em busca da ação

COMEÇOU!

Primeiro treino livre do GP do Azerbaijão começa em 10 minutos

Relembre o GP da Espanha:

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E os horários dos treinos no GP do Azerbaijão?

QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 05h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Treino Livre 2 - 9h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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➡️ GP do Azerbaijão pode ter tirado título de Hamilton contra Verstappen na F1 2021

A mudança acontece por causa de uma data nacional do Azerbaijão, celebrada no domingo (27), e fez a FIA antecipar a programação do fim de semana. Com isso, a ação começa já na quinta-feira (24), enquanto a classificação será realizada na sexta-feira (25).

Kimi Antonelli chega ao Azerbaijão como líder isolado do Mundial de Pilotos. O italiano venceu o GP da Espanha, em Madri, e ampliou a vantagem para George Russell para 81 pontos, chegando a 292 contra 211 do companheiro de Mercedes. Lewis Hamilton aparece em terceiro, com 191, enquanto Lando Norris soma 186.

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Gabriel Bortoleto, por sua vez, ocupa a 14ª colocação, com 10 pontos. O brasileiro da Audi vem de um 13º lugar no GP da Espanha e tenta voltar à zona de pontuação em uma pista que costuma oferecer oportunidades de ultrapassagem por causa das longas retas.

Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1

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