AO VIVO: siga o treino livre 1 do GP do Azerbaijão pela F1 2026
Acompanhe volta a volta da primeira atividade em Baku
A Fórmula 1 deu início nesta quinta-feira (24) às atividades do GP do Azerbaijão 2026. A etapa é disputada no Circuito urbano de Baku e começou com o primeiro treino livre desta manhã. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
Acompanhe o TL1
*EM ATUALIZAÇÃO
- Bortoleto faz atuação tímida... Ele segue em 18º lugar
- Russell supera Verstappen no topo do grid
- Verstappen chega à casa dos 45 segundos e assume a ponta
- De pneus macios, Russsell erra na curva e precisa sair do circuito para se salvar de uma batida
- Disputa é liberada pela F1
- Safety car virtual é acionado!
- Problema hidráulico em sua Mercedes fez com que italiano abandonasse a sessão
- Bandeira amarela, por conta de Antonelli
- Bortoleto ainda não marcou tempo rápido; além dele, apenas Lindblad e Bottas também seguem sem volta registrada
- Carlos Sainz corre para os boxes com fogo nos freios
- Líder da F1 2026, Kimi Antonelli chega na liderança cerca de 0,2 mais rápido que Verstappen
- Verstappen de volta ao topo!
- Nico Hulkenberg pula para o Top 5, à frente de Lewis Hamilton
- Nos boxes, Gabriel Bortoleto segue sem marcar volta rápida
- Também de duros, Charles Leclerc supera tempo de Verstappen
- Max Verstappen lidera o pelotão nos primeiros minutos de sessão com 1m49m202, de pneus duros
- Não demorou para os pilotos irem à pista em busca da ação
COMEÇOU!
- Primeiro treino livre do GP do Azerbaijão começa em 10 minutos
- Relembre o GP da Espanha:
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E os horários dos treinos no GP do Azerbaijão?
QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 05h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Treino Livre 2 - 9h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
➡️ GP do Azerbaijão pode ter tirado título de Hamilton contra Verstappen na F1 2021
A mudança acontece por causa de uma data nacional do Azerbaijão, celebrada no domingo (27), e fez a FIA antecipar a programação do fim de semana. Com isso, a ação começa já na quinta-feira (24), enquanto a classificação será realizada na sexta-feira (25).
Kimi Antonelli chega ao Azerbaijão como líder isolado do Mundial de Pilotos. O italiano venceu o GP da Espanha, em Madri, e ampliou a vantagem para George Russell para 81 pontos, chegando a 292 contra 211 do companheiro de Mercedes. Lewis Hamilton aparece em terceiro, com 191, enquanto Lando Norris soma 186.
Gabriel Bortoleto, por sua vez, ocupa a 14ª colocação, com 10 pontos. O brasileiro da Audi vem de um 13º lugar no GP da Espanha e tenta voltar à zona de pontuação em uma pista que costuma oferecer oportunidades de ultrapassagem por causa das longas retas.
🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
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